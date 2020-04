Il Mes quando è stato approvato? Nel 2012. Ecco cosa c'è oggi

12/04/2020 14:03

Mes, ossia il Meccanismo europeo di stabilità, mai se ne è fatto tanto parlare come in questi giorni. Polemiche su polemiche, ombre sul lavoro del premier Giuseppe Conte, discussioni sull'operato del Governo.

Polemiche senza dubbio fuori luogo a abbastanza inutili che hanno visto i leader dell'opposizione Mattero Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) puntare il dito contro il Mes. Sono arrivate accuse imprecise e spesso infondante, dalle quali adesso Matteo Salvini e Giorgia Meloni si chiamano fuori, ricordando che in Parlamento nel 2012 non appoggiarono il provvedimento.

Iniziamo con il dare una data precisa: il 2012.



Le basi per il Mes furono gettate dall'allora governo Berlusconi. Quello che è stato approvato nei giorni scorsi non è il Mes, ma si chiama Pandemic Crisis Support e, nelle intenzioni di chi lo ha firmato, una linea di credito limitata per ogni Paese a somme non superiori al 2% del suo prodotto lordo del 2019.

Mes e Pandemic Crisis Support: due cose diverse

Iniziamo con il sottolineare che giovedì notte l'Eurogruppo ha firmato (anzi sarebbe più corretto dire che ha raggiunto) un accordo per dare una risposta immediata alla crisi economica innescata dalla recente pandemia.



Ossia si è data una risposta al coronavirs e alle devastazioni delle attività dettate dalle chiusure forzate. Quindi dobbiamo sottolineare che il Governo italiano, nella persona del ministro dell'Economia Roberto Guarltieri, non ha approvato in nessun modo il Mes. Non poteva farlo: il Mes esiste già, essendo stato approvato il 27 settembre 2012. La scorsa settimana il Governo non ha svenduto l'Italia, non ha approvato nulla di contrario alla buona fede dei cittadini, non è stata approvata una linea di credito da strozzinaggio.



No, niente del genere. Se ci sono delle colpe nell'aver accettato il Mes, sono da andare a cercare altrove.

Nell'accordo firmato gioved' scorso, si parla di una linea di credito che per ogni Paese non può essere superiori al 2% del suo prodotto interno lordo del 2019.

Per l'Italia, quindi, si tratterebbe di una somma pari a 36 miliardi di euro. Una nuova linea di credito precauzionale, che dovrebbe essere utilizzata per il contrasto al coronavirus, e dovrebbe servire di supporto al sistema sanitario nazionale. Ovviamente il nodo più importante del finanziamento sono sempre le condizioni di riforma, risanamento di bilancio o vigilanza alle quali sarebbe sottoposto l’accesso a questa linea di credito.

Mes: non ci sarà nessuna condizione per la sanità

Accedere a questa nuova linea di credito del Mes richiede alcuni requisiti essenziali. Quello principale e fondamentale e che il Governo usi il prestito solo e soltanto per finanziare la sanità.



Ma non solo: unicamente per la cura e la prevenzione legate all'emergenza coronavirus. Una definizione volutamente molto vaga, in modo da poter includere anche i costi indiretti del coronavirus.

Nella voce prevenzione, ad esempio potrebbero anche essere inseriti quegli investimenti che potrebbero servire per mettere in sicurezza le fabbriche e permettere la ripresa delle attività lavorative.

Il Mes in senso stretto, invece, è stato firmato il 27 settembre 2012. La versione del trattato del Mes che ha permesso l'iter burocratico in Parlamento per la sua autorizzazione nei singoli paesi è del 2 febbraio 2012.



Chi era al Governo in quel periodo: a Palazzo Chigi c'era Mario Monti, mentre le le origini politiche politiche, tecniche e in parte anche formali sono state pensate in una fase precedente. Accadde quando in Italia era al governo il centrodestra di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni: il primo atto politico e formale di nascita del Mes risale infatti alla riunione dei ministri finanziari dell’Unione europea dell’11 luglio 2011, con l’Italia rappresentata da Giulio Tremonti.



In seguito si sarebbe incaricato di confermare quell’impostazione il Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo del 27 luglio di quell’anno, con l’Italia rappresentata da Silvio Berlusconi.

Mes: timori e preoccupazioni

Ma è lecito avere paura del Mes? Si può avere paura di qualche che non si conosce, ma anche di qualcosa che ha già agito e che si è mosso in un determinato modo.

Il Mes ha prestato qualcosa come 98 miliardi di euro al Portogallo, oltre duecento miliardi alla Grecia, 76 miliardi all’Irlanda, 41 miliardi alla Spagna. senza questi finanziamenti questi paesi non ce l'avrebbero fatta. La storia recente della Grecia la conosciamo tutti.



Ma anche quella di Spagna e Portogallo.

