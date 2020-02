Il primo virus nell’era dei social: prudenza e razionalità

28/02/2020 15:00

Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca SIM, spiega che il primo mese del nuovo anno sui mercati finanziari è iniziato con rialzi generalizzati su base globale, nonostante siano emerse una serie di notizie potenzialmente negative: dalle rinnovate e rilevanti tensioni nello scacchiere medio-orientale (Iran, Libia), al potenziale “cigno nero” del rischio pandemia (nuovo coronavirus).

La prima reazione degli investitori dopo la divulgazione della notizia dell’epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 in Cina nel weekend del 25 gennaio scorso è stata molto composta: malgrado l’aumento della domanda per i cosiddetti beni rifugio (ad esempio oro e franco svizzero) e nonostante le notizie della messa in quarantena a titolo cautelativo di milioni di cinesi, i mercati azionari globali, dopo una breve correzione, hanno toccato tutti nuovi massimi, facendo prevalentemente leva sulla razionalità e sulle buone prospettive di crescita globale.

L’indice azionario cinese Shangai Shenzen CSI 300 dall’annuncio dell’epidemia ha subito una correzione massima del 9% nella seduta del 3 febbraio scorso che è stata completamente riassorbita nell’arco di 15 giorni; ad oggi l’indice è sugli stessi livelli antecedenti l’inizio dell’epidemia.

L’andamento sopra descritto è in linea con quanto sperimentato in passato di fronte all’emersione di potenziali pandemie, come raffigurato nella tabella e nel grafico seguenti nei quali si riporta l’andamento dell’indice azionario globale “MSCI” nell’arco di un semestre dopo la comparsa delle principali epidemie degli ultimi 50 anni.

Alla luce di quanto sopra affermato, è ragionevole pensare che la forte correzione dei principali mercati azionari dell’ultima settimana di febbraio, analogamente a quanto sperimentato nel recente passato (settembre 2018, dicembre 2018, maggio 2019, agosto 2019), possa essere riassorbita e che sia quindi un errore limitare il proprio orizzonte temporale a un periodo breve – una settimana in questo caso – caratterizzato dal succedersi di una serie di notizie che hanno sortito un impatto negativo molto forte lasciando che l’emotività prendesse il sopravvento sulla razionalità.

Viceversa, ampliare l’orizzonte temporale seguendo le regole auree di Warren Buffett consente all’investitore razionale di neutralizzare gli effetti distorsivi tipici dell’andamento di breve termine dei mercati finanziari, permettendogli di acquistare business sottovalutati nelle fasi di panico e di vendere business sopravvalutati nelle fasi di generalizzata euforia, con l’obiettivo di costruire portafogli in grado di generare valore nel lungo periodo.

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi, come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).



In realtà il coronavirus di cui si parla in questi giorni è un nuovo ceppo che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo ed è responsabile della malattia respiratoria ora denominata COVID-19.

A distanza di circa un mese dall’allarme sanitario esploso in Cina emerge che l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie, provocando complicazioni che possono essere anche letali, in larga prevalenza su pazienti anziani con malattie preesistenti.

Il giorno 19 febbraio, dopo circa tre settimane dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le autorità governative cinesi hanno comunicato che per la prima volta il numero dei pazienti guariti (1.824) è stato superiore a quello di quelli contagiati (1.749); tale segnale evidenzia che è stato raggiunto il picco del virus e che è iniziata la fase di contenimento dello stesso.

Alla data del 27 febbraio in Cina gli individui contagiati sono 78.832, le vittime sono 2.788 (3,5%), mentre nella stessa giornata i nuovi contagiati sono stati 335 e i decessi 44, minimo assoluto dall’inizio dell’epidemia.

Sempre al 27 febbraio gli individui contagiati nel mondo sono 83.113 e le vittime sono 2.858 (3,4%); in realtà il tasso di mortalità è più basso rispetto a quanto sopra indicato in quanto numerose persone non rientrano nelle statistiche dei contagi perché si stima che abbiano contratto il virus e siano guarite, confondendolo con una comune influenza.

Il maggiore studio epidemiologico sul coronavirus SARS-CoV-2 è stato realizzato in Cina dal Chinese Centre for Desease Control and Prevention su oltre 70mila casi nella provincia di Hubei, dove il tasso di mortalità del virus risulta più alto rispetto alle altre parti del mondo.

Dal suddetto studio risulta che il rischio di decesso a causa dell’infezione contratta cresce dallo 0,9% in assenza di altre patologie cliniche al 10,5% in caso di malattia cardiovascolare, come indicato nella tabella che segue:

Condizioni cliniche preesistenti Tasso di mortalità Malattia cardiovascolare 10,5% Diabete 7,3% Malattia respiratoria cronica 6,3% Ipertensione 6,0% Cancro 5,6% Nessuna condizione preesistente 0,9% in assenza di altre patologie cliniche al 10,5% in caso di malattia cardiovascolare.

Lo stesso studio indica che il rischio di morte di una persona in una specifica fascia di età, una volta contratto il nuovo coronavirus, cresce da un minimo dello 0,2% da 10 a 39 anni a un massimo del 14,8% sopra gli 80 anni.

Le statistiche sopra indicate mostrano dunque che la probabilità di decesso di una persona entro i 70 anni di età che abbia contratto il coronavirus SARS-CoV-2, in assenza di malattie patologiche preesistenti, è prossima allo zero.

Le condizioni più letali sono risultate quelle legate all’apparato cardiovascolare, che rappresentano la principale causa di morte nei paesi industrializzati (insieme a quelle oncologiche).

Nel weekend del 22 febbraio scorso, a un mese circa dalla comparsa dell’epidemia in Cina, sono improvvisamente emersi in Italia circa 50 casi di contagio del nuovo ceppo di coronavirus.

La ragione di tale fenomeno è riscontrabile nel fatto che c’è stato un “caso sentinella”, un 38enne di Codogno attorno al quale è stata compiuta un’indagine attraverso 250 test diagnostici che ha fatto emergere altri casi.

Tralasciando le polemiche che si sono succedute sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sulla divulgazione delle notizie, in 6 giorni sono stati effettuati circa 5.000 tamponi diagnostici in Italia che hanno portato all’evidenza di 655 persone contagiate: la Lombardia registra 403 casi, il Veneto 116, l’Emilia Romagna 97, la Liguria 19, la Sicilia 4, il Lazio, la Campania e le Marche 3, il Piemonte e la Toscana 2, il Trentino Alto Adige, l’Abruzzo e la Puglia 1.

I decessi in Italia al 27 febbraio sono 17, di cui 11 tra 80 e 91 anni, 4 tra 70 e 79 anni e 2 tra 62 e 70 anni - spiega Roberto Russo -.



Tutti i pazienti avevano un quadro clinico preesistente complesso con patologie di natura polmonare, cardiaca, renale e oncologica.

In seguito alla comparsa del nuovo coronavirus in Italia il Governo ha preso una serie di provvedimenti restrittivi in tutti i Comuni luogo di contagio e in particolare nelle Regioni Lombardia e Veneto, tra i quali Roberto Russo cita la sospensione di manifestazioni di qualsiasi tipo, la chiusura di scuole, università, musei, cinema e teatri, la quarantena per chi fosse entrato in contatto con casi confermati di malattia e la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati.

Tali provvedimenti hanno generato nella popolazione italiana un forte impatto emotivo, dopo che il nostro Paese è diventato improvvisamente il secondo al mondo per contagi dopo la Cina.



Si è assistito addirittura all’accaparramento di generi alimentari nei supermercati, il turismo è letteralmente crollato (16.000 prenotazioni in luoghi turistici italiani revocate in 4 giorni dall’Italia e dall’estero) e città come Milano hanno assunto una dimensione spettrale, con treni, metropolitane e altri mezzi pubblici deserti e pochissima gente in circolazione per le strade.

L’ondata di panico si è riversata sui mercati finanziari: l’indice azionario italiano FTSEMIB, unitamente alle principali piazze finanziarie mondiali (esclusa la Borsa cinese), nelle prime quattro sedute dopo l’annuncio della comparsa del virus ha ceduto complessivamente circa l’8%, avvicinandosi alla perdita massima sperimentata dall’indice azionario cinese nella seduta del 3 febbraio scorso.



La Borsa statunitense il 27 febbraio ha archiviato la peggiore seduta dall’agosto 2011, con l’indice S&P500 che ha realizzato una perdita del 4,42%.

Prima di passare all’analisi del potenziale impatto del nuovo coronavirus sull’economia globale, occorre a questo punto porsi un paio di domande: