Il reddito di emergenza? Ecco perché non lo vuole nessuno

Qualcosa non torna. Il reddito di emergenza era stato pensato come un solido sostegno economico per gli italiani più in difficoltà. Quelli più a rischio di esclusione dalla rete del welfare pubblico sociale e senza diritto ad alcun sussidio. Insomma: i cittadini a cui non spetta niente. Dal Reddito di cittadinanza ai bonus fino alla cassa integrazione.



Eppure, a guardare i numeri, sembra quasi che di questo contributo non ne abbia bisogno nessuno, o quasi. Lo dicono i numeri, pubblicati oggi dal Sole 24 Ore.

244.355 in tutto le domande presentate per ottenere il reddito di emergenza.

Per capire se sono tante o poche, basti pensare che rappresenta meno di un terzo rispetto alle stime del governo. E non è finita.

Il conto alla rovescia è iniziato. Nel senso che per presentare la domanda per il reddito di emergenza non rimane molto tempo.



Perché il termine ultimo è il 30 giugno. E quindi, a oggi, mercoledì 10 giugno, mancano venti giorni.

Reddito di emergenza, in quanti lo hanno richiesto. Dati Inps

Delle 244.355 domande pervenute al governo per il reddito di emergenza c’è poi da fare un ulteriore chiarimento.

Perché 39.000 sono state respinte (secondo l’Inps in questi casi, per lo più manca la dichiarazione sostitutiva valida) e 147.000 sono in istruttoria, e quindi in attesa di ricevere il via libera. Inoltre, l’Inps ha avviato le procedure di pagamento per i primi 67.000 redditi di emergenza, un’erogazione da 800 euro una tantum per due mesi che si riducono a 840 euro se in famiglia c’è un disabile grave.

954 milioni la spesa prevista per quella che, secondo il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, rappresenta una “protezione economica” rivolta ai cittadini più colpiti dall’epidemia del coronavirus.



Una protezione di cui però, stando ai numeri dell'ente previdenziale, gli italiani possono fare a meno.

Reddito di emergenza e reddito di cittadinanza a confronto

Evidentemente il reddito di emergenza non piace quanto il reddito di cittadinanza, peraltro a rischio dopo che la Corte dei Conti si è espressa negativamente nei confronti del provvedimento fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle, definendolo insoddisfacente per gli obiettivi prefissati.



Secondo i dati forniti dall’Inps, sono poco più di un milione i nuclei familiari che lo hanno ricevuto, per un totale di circa due milioni di persone coinvolte.

Cifre ben lontane da quei 147mila o poco più che attendono di sapere se la loro richiesta per il reddito di emergenza è andata a buon fine, mentre oltre 67.000 cittadini sono in attesa di ricevere il denaro dall’istituto previdenziale: a meno di tre settimane dalla pubblicazione del Decreto Rilancio, la sensazione che è molto di più di una sensazione è che questi numeri, che come detto corrispondono a un terzo dei nuclei stimati dal governo e dai 851.000 previsti dalle simulazioni eseguite dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, siano decisamente troppo bassi.

Ecco perché sono così poche le richieste per il reddito di emergenza

Uno dei motivi per cui sono così poche le richieste per il reddito di emergenza potrebbe essere l’incompatibilità con tutti gli altri sussidi attivati dal governo e dall’Inps.



Come a dire: se ricevi il reddito di emergenza non hai diritto a nessun altro aiuto per la pandemia coronavirus. Per qualcun altro, le condizioni molto rigide e perentorie sono un altro fattore in grado di incidere su questa diffidenza da parte degli italiani nei confronti del reddito di emergenza.

L’Isee non deve superare i 15.000 euro, la dichiarazione sostitutiva unica, come detto, deve essere valida al momento della richiesta.

Inoltre, è necessario anche un requisito patrimoniale mobiliare inferiore a una forbice che sta tra i 10.000 e i 20.000 euro, a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare. E’ anche vero tuttavia che il reddito di emergenza è rivolto anche agli stranieri, in questo caso le condizioni sono molte meno stringenti: basta la residenza per una platea potenziale di altre 250.000 persone.



Inoltre, l’Inps fornisce agli utenti l’idee precompilato da scaricare sul sito, il che dovrebbe velocizzare e agevolare i tempi per la richiesta.

Poche richieste per il reddito di emergenza: gli interventi da fare

Interpellato dal Sole 24 Ore, il docente di Politiche sociali Cristiano Gori, forte sostenitore del reddito di emergenza pur senza l’Isee come condizione, in questo senso aveva espresso le sue idee durante il Forum Disuguaglianze Diversità e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), ha spiegato che sono due i provvedimenti da adottare il prima possibile per far sì che gli aventi diritto al reddito di emergenza facciano richiesta e non perdano l’occasione di ricevere un importante aiuto per i loro risparmi.

Una campagna informativa istituzionale, innanzitutto.



In grado di spiegare con semplicità e in modo diretto a chi è rivolto il reddito di emergenza e come effettuare la domanda. E poi una proroga, un rinvio della data di scadenza entro la quale vanno presentati i documenti. Il 30 giugno, come detto, non è lontano.

Reddito di emergenza regione per regione: Campania 40mila domande, Veneto 8mila

L'Inps infine ha fornito anche i dati sulle richieste per il reddito di emergenza, aggiornati al 9 giugno, regione per regione.



La più attiva è la Campania, con 42.710 domande. Segue la Lombardia a 33.704, e subito dopo, con qualche migliaia di richieste in meno, la Sicilia, al terzo posto con 31.176 domande per il rem. Fuori dal podio, ma con un numero significativo di richieste, il Lazio, con 25.992.

Da qui c'è un vuoto di quasi ottomila domande: più staccate infatti Puglia, con poco più di 18mila richieste, Calabria e Piemonte sopra i 14mila, Emilia Romagna con poco più di 11mila domande e Toscana, a 11.300.



Solo 8.300 richieste dal Veneto mentre la regione meno coinvolta dall'ottenimento del reddito di emergenza è il Trentino Alto Adige: sono 954 le domande pervenute all'Inps.

Fonte: News Trend Online