Il super-mercoledì dei mercati

30/10/2019 09:44

I mercati si avviano a togliere dal cassetto della cronaca ed archiviare in quello della storia anche il mese di ottobre, un mese che la stagionalità di Wall Street ci ha consigliato di affrontare con molta cautela, dato che una delle statistiche più affidabili è quella che ci dice che nella maggior parte delle annate i mercati azionari vivono una crisi in settembre o in ottobre.

Dato che settembre si è comportato in modo abbastanza tranquillo, con gli indici vicino ai massimi, la necessità di rispettare la statistica avrebbe richiesto un ottobre piuttosto turbolento. Invece la turbolenza si è esaurita nelle prime due sedute del mese, con una piccola scivolata, ed ha lasciato spazio al recupero che è stato coronato, proprio lunedì scorso, dal nuovo massimo storico che SP500 e Nasdaq100 hanno realizzato in contemporanea.

Lo sforzo rialzista prodotto nella prima seduta della settimana ha visto ieri la prosecuzione sullo slancio nella prima parte della giornata, che ha fermato l’asticella del record a quota 3.348 per l’indice SP500 e 8.120 per il tecnologico Nasdaq100.

Poi i compratori, esausti, si sono riposati un po’ e i venditori hanno intascato qualche profitto, facendo raggiungere un frazionale segno negativo al saldo di giornata.



Così anche Wall Street si è unita al comportamento, anch’esso leggermente negativo, degli indici europei.

Parliamo comunque, per tutti gli indici, di cali così lievi da non meritare neanche di essere indicati con precisione.

L’attenzione si rivolge così al super-mercoledì che oggi vedrà impegnati i mercati globali.

Oggi si concentrano ben tre appuntamenti di grande caratura. Ognuno di essi potrebbe bastare, da solo, a imprimere una direzionalità al mercato.

Il primo, per importanza, è forse l’appuntamento FED, che stasera comunicherà la decisione sui tassi di interesse ufficiali e con il Presidente Powell spiegherà le sue intenzioni in conferenza stampa.

L’opinione degli interpreti della FED, nei giorni scorsi, ha insistito sulla quasi certezza che verranno tagliati i tassi per la terza volta, dopo i due precedenti tagli di luglio e settembre, arrivando così al livello di 1,75%.



Le quotazioni dei futures sui tassi a breve danno oltre il 90% delle probabilità che il taglio venga deciso. La compiacente tranquillità rialzista dei listini azionari sembra dar credito a questa previsione, che è perciò scontata nei prezzi.

Non ho certo l’autorevolezza per mettere in discussione il parere degli esperti, né il coraggio di contraddire la volontà dei listini.

Mi limito però a suggerire due riflessioni che a mio parere non dovrebbero essere sottovalutate.

La prima è il fatto che, se non consideriamo il mese di agosto, dedicato alla vacanza, la decisione di tagliare sarebbe la terza in tre mesi. Un ritmo che cozza con la definizione che lo stesso Powell ha dato della manovra della FED.



L’ha definita una manovra di aggiustamento di metà ciclo, e non l’inizio di un percorso di espansione creditizia strutturale. Tre tagli consecutivi mostrerebbero una velocità che si avvicina assai più ad un percorso di riduzione che ad un semplice aggiustamento.

Perciò, se la FED taglierà Powell dovrà far capire che la FED, dopo la mossa, per un po’ rimarrà in attesa di capire se l’economia si manterrà solida come lui ha sempre affermato.

I mercati dovranno perciò adattarsi ad uno stop. A meno che Powell decida di seguire le pretese dei mercati e di Trump, che vogliono tassi molto più bassi degli attuali.



Ma allora dovrà dire che l’economia USA sta dando segni ben chiari di rallentamento consistente. Il che oggettivamente ancora non si vede.

Morale. Tutto il meglio che i mercati potessero scontare è stato scontato.

Il secondo appuntamento importante è con la prima stima del PIL USA del terzo trimestre, che arriverà alle 13,30 e la FED conosce già (la Fed riceve i dati macroeconomici con un giorno di anticipo rispetto ai comuni mortali).

Le previsioni degli analisti si orientano su una crescita annualizzata del 1,6%, inferiore al 2% del secondo trimestre, ma ancora lontana dalla recessione. Ovviamente valori discordanti rispetto alle attese possono sorprendere FED e mercati.

Il terzo appuntamento è con le trimestrali di due big della tecnologia: Apple e Facebook.

Sono colossi, soprattutto il primo, a cui il mercato guarda per capire la piega che prenderà la congiuntura ed in grado di condizionare l’umore con cui si valuterà l’intera campagna delle trimestrali del terzo trimestre 2019.

Come si vede, eventi in grado di movimentare la giornata dei mercati oggi non mancheranno.

Autore: Pierluigi Gerbino Fonte: News Trend Online