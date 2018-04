Investitori alle prime armi? Titoli (e consigli) per neofiti

28/04/2018 08:00

Investire non deve essere una cosa complicata: per avere successo le regole base sono poche e semplici, soprattutto per chi sposa la linea del lungo periodo e della ricerca di valore. Brian Stoffel, oltre ad offrire una panoramica di settori e titoli migliori per chi inizia, suggerisce anche che il parametro di un anno non è il migliore da adoperare, per lui, infatti, è meglio adottare una visione a lungo termine

Investimenti semplici

Familiarità con l'azienda (la chiarezza è il primo passo, in tutto), conoscenza delle dinamiche di investimento preferite dai vertici della compagnia in esame, guardare al vantaggio competitivo che offre.



Non si tratta in questo caso di oggetti fisici ma anche immateriali come i brevetti, gli accordi governativi, il fatto di offrire un servizio di vitale importanza per la comunità, la difficoltà di accesso per i concorrenti ma anche la forza di un marchio sui consumatori. In questo caso i nomi da preferire sono Disney (personaggi famori e franchising, contenuti televisivi e canali dedicati, capacità di adattamento in caso di crisi e flessibilità)

Controllo dei costi

A volte un servizio offerto diventa talmente importante che anche di fronte a un rialzo delle tariffe i clienti preferiscono restare.



Fosse anche solo per pigrizia o per indecisione ma anche per incapacità, da parte del cliente stesso o della concorrenza, di avere alternative valide o migliori. Intuit (NASDAQ: INTU) è un esempio: offre servizi particolarmente importanti come TurboTax e QuickBooks che riguardano software - sempre più cloud - per piccole e medie imprese (PMI) che organizzano la maggior parte della loro contabilità e la tassazione anche grazie alla memorizzazione dei dati degli anni passati.

Cambiare, per i clienti, è un'incognita lunga e difficile da gestire soprattutto di fronte al rischio di poter perdere dati importanti durante il processo di migrazione.

L'effetto di rete

L'esempio perfetto in questo casoè Facebook (NASDAQ: FB) : la pubblicazione dei dati non solo evidenzia una salute finanziaria notevole ma anche il fatto che un alto numero di utenti invoglia altri utenti a partecipare ed ogni singolo utente attivo aggiunge valore alla Rete.



Quale sarebbe il valore di Facebook se amici e familiari non ne facessero già parte della rete? È un ciclo virtuoso che ha portato l'azienda a raggiungere 2,13 miliardi di utenti attivi al mese . A tutto vantaggio della raccolta pubblicitaria.

Si noti anche il fatto che a FB afferiscono anche Whatsapp e Instagram: cosa significa questo? Che chi lascia uno per migrare verso l'altro non abbandona di fatto la casa madre.

Basso costo, alto vantaggio

Il primo è Alphabet ( NASDAQ: GOOG) ( NASDAQ: GOOGL) , la società madre di Google che, tradotto significa, oltre al servizio di ricerca, ache Google Maps, GMail, YouTube , Android, Chrome e Google Play Store.



Come con Facebook, tutti questi servizi sono offerti gratuitamente e monetizzando, come FB, appunto, i dati raccolti per vendere annunci mirati. Questo aiuta a spiegare perché l'azienda - insieme a Facebook - fa parte del duopolio della pubblicità online che sta generando miliardi di dollari in continuazione.

Ulteriore vantaggio per l'azienda è il fatto che i costi di manutenzione dei rami avviati sono relativamente bassi, soprattutto in paragone con i ritorni che ne ottiene.

Ma anche Amazon ( NASDAQ: AMZN) è un ottimo esempio, soprattutto con Amazon Prime e i suoi oltre 100 milioni di utenti che offre vantaggi come, a volte, la spedizione gratuita ed altre offerte rese possibili proprio grazie alla sua enorme Rete di centri di evasione ordini, (130 località solo nel Nord America e altre 145 sparse in tutto il mondo).



Sono loro a garantire che l'azienda possa consegnare pacchi più velocemente di qualsiasi altro concorrente. La consegna rapida è il servizio a basso costo offerto da Amazon sono il fulcro di Prime.

Fonte: News Trend Online