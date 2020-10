Ippocrate tra uomo e natura

03/10/2020 10:44

E' noto che siamo stati in pieno lockdown dal 10 marzo al 18 maggio del 2020.

Vediamo alcuni dati in modo molto semplicistico - non voglio entrare nella fisica quantistica o nella matematica algebrica per non destabilizzare i lettori.

I dati sono quelli del Ministero della Salute e della Protezione Civile, ovvero i dati che poi vengono riportati dai quotidiani.

Il 18 maggio del 2020 - ultimo giorno del lockdown - il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 80,7 tamponi fatti.

Ieri 02 ottobre 2020 abbiamo avuto un rapporto di 1 malato ogni 48,13 tamponi - 120301 quelli fatti e 2499 i contagiati trovati.

In pratica è aumentata drasticamente l'effetto contagio, in quanto ci sono più infettati in rapporto ai tamponi - si trova 1 malato ogni 48,13 tamponi mentre in lockdown si trovava 1 malato ogni 80,7 tamponi.

Il 18 maggio 2020 i morti sono stati 145 mentre ieri sono stati 23.

Questo ci dice che c'erano molti più morti con meno contagiati, mentre oggi ci sono pochissimi morti in rapporto ai contagi, e nonostante sia stato preso solo l'ultimo giorno del lockdown la media dei giorni precedenti è molto simile.

Il rapporto è presto fatto pari a 1,6767 tra gli 80,7 e i 48,13 tamponi, e con questo rapporto basta moltiplicare il numero di decessi del 18 maggio - 145 - e arriviamo a 243 decessi.



Invece ne abbiamo avuti 23.

La differenza di 220 - 243 - 23 = 220 - ci dice quindi che la pericolosità del virus è calata del 90,58% ovvero che la sua carica virale è diminuita in modo drastico.

Inoltre se da una parte è anche logico che ci siano più contagi - dal 18 maggio le attività hanno provato a ripartire - ma ci sono pochissimi decessi - dalla fine del lockdown a oggi sono passati 138 giorni solari e siamo passati da 32007 morti a 35941 con un incremento di 3934 decessi che in 138 giorni corrisponde a 28,50 al giorno di media contro i 367,89 di media che abbiamo avuto dal 21 febbraio al 18 maggio del 2020 - perché il governo continua con la stato di emergenza e a terrorizzare la popolazione?

In fin dei conti la quarantena fu inventata da Ippocrate e approfondita dal medico e matematico islamico Avicenna, ed era il periodo necessario per ristabilire il giusto equilibrio tra Uomo e Natura.

Infatti uno dei fondamenti della medicina ippocratica è il principio chiamato in seguito forza curatrice naturale, che vede il corpo umano animato da una forza vitale tendente per natura a riequilibrare le disarmonie apportatrici di patologie.



Secondo questa concezione, la malattia e la salute di una persona dipendono da circostanze insite nella persona stessa, non da agenti esterni o da superiori interventi divini. La via della guarigione consisterà pertanto nel limitarsi a stimolare questa forza innata, non nel sostituirsi ad essa: la natura è il medico delle malattie il medico deve solo seguirne gli insegnamenti.

Le cose sacre non devono essere insegnate che alle persone pure; è un sacrilegio comunicarle ai profani prima di averli iniziati ai misteri della scienza (citazione di Ippocrate)

Autore: Claudio Zanetti Fonte: News Trend Online