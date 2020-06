ISTAT: previsioni terribili sulla disoccupazione

09/06/2020 11:15

Il dilagare dell’epidemia di Covid-19 e i conseguenti provvedimenti emanati dal governo per contrastare l’emergenza sanitaria hanno avuto un impatto profondo sull’economia del paese. E questo ha degli inevitabili effetti sui numeri della disoccupazione, destinati a crescere in maniera preoccupante nei prossimi anni.

L’Istat ha pubblicato un prospetto delle previsioni economiche per il biennio 2020-2021. Vediamo insieme cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo futuro.

I numeri Istat sulla disoccupazione

La preoccupazione principale è riservata al mondo del lavoro il quale subirà il contraccolpo più significativo nel 2021.



Secondo i dati Istat, il numero di inattivi, cioè di persone che hanno smesso di cercare lavoro, è salito nei primi 4 mesi dell’anno fino a quota 500 000 unità.

A fine anno è previsto un calo della disoccupazione, infatti si passerà dal 10% del 2019 al 9,6%. Tuttavia, questo non rappresenta un dato incoraggiante in quanto la diminuzione è causata dalla drastica riduzione di persone che cercano attivamente un’occupazione.



Nel 2021 il tasso di disoccupazione dovrebbe risalire fino al 10,2%.

Le donne risultano il genere più colpito da questo shock occupazionale. I dati Istat di aprile, infatti, mostrano come le persone in cerca di lavoro diminuiscono maggiormente tra le donne (-30,6%, pari a -305mila unità) rispetto agli uomini (-17,4%, pari a -179mila).

Il calo si registra in tutte le classi di età. Anche se l’aumento di inattività è stato più accentuato tra la fascia di età 35-49 (+10,4%, 278mila unità) e 25-34 anni (+8,8%, 172mila unità).

La contrazione del PIL

Le previsioni Istat sono basate su ipotesi che riguardano l’ampiezza della caduta della produzione nel secondo trimestre del 2020, che sarà più marcata di quella avuta nel primo, e della velocità di ripresa dei ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre.



Le ipotesi vengono elaborate escludendo una ripresa significativa dei contagi nella seconda parte dell’anno. Viene, inoltre, dato per assunto un efficace proseguimento delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni di spesa previsti nei recenti decreti e di una politica monetaria accomodante che stabilizzi i mercati finanziari garantendo il normale funzionamento del sistema del credito.

In base a queste ipotesi, l’Istat prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,6%).



Dopo i mesi neri del lockdown più duro, nel report vengono registrati dei segnali di miglioramento a partire dal mese di maggio

«La ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa sostenere un miglioramento del clima economico con un effetto positivo sul Pil che, dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, è previsto in aumento nel secondo semestre dell’anno».

La caduta dei consumi

La contrazione del PIL verrà causata prevalentemente dalla caduta dei consumi.



Già nel corso del 2019 la spesa per consumi finali nazionali aveva manifestato persistenti segnali di debolezza fino alla stagnazione iniziata nel quarto trimestre. A questa è seguita la caduta dei consumi del primo trimestre del 2020 derivante dalle misure di lockdown.

Considerato l’aggregato delle famiglie, la diminuzione nei consumi si attesta al -6,6%. Il dato risulta migliore rispetto alla Spagna (-8,2%), ma peggiore ad altri paesi come Francia e Germania (rispettivamente -5,8% e -3,1%).

I dati delle vendite al dettaglio riferibili ad aprile (durante il quale sono state applicate le misure più ferree) segnalano un deciso calo rispetto al mese precedente (-11,4%).



All’interno di questo andamento, vi è una netta differenza fra i beni alimentari e quelli non alimentari. Infatti, se le vendite dei prodotti non alimentari sono calate del 24,5%, quelle dei prodotti alimentari sono diminuite solo dello 0,4%. Tra i prodotti non alimentari la contrazione più marcata è stata segnata da calzature, mobili, articoli tessili, arredamento e abbigliamento e pellicceria.

Il crollo commercio estero

Le misure restrittive introdotte in Italia e nei principali partner commerciali, nonché il crollo nei flussi turistici mondiali, hanno inciso fortemente sugli scambi internazionali del nostro paese.



La domanda estera nel primo trimestre dell’anno ha contribuito negativamente alla crescita per lo 0,8%. Le esportazioni di beni e servizi nello stesso periodo sono diminuite in termini congiunturali dell’8,0%, mentre le importazioni si sono ridotte del 6,2%.

L’interruzione diffusa delle attività produttive tra i paesi si è manifestata ad aprile con il crollo delle esportazioni verso i paesi extra-Ue (-37,6% rispetto al mese precedente) mentre le importazioni hanno segnato una riduzione più contenuta (-12,7% e -6,5% se considerate al netto dei beni energetici). Il drastico ridimensionamento del commercio mondiale influenzerà il commercio estero italiano durante tutto l’anno.



Si prevede che le esportazioni diminuiranno del 13,9% nel 2020 e poi aumentare del 7,9% nel 2021. Il rallentamento dell’attività economica e il calo degli acquisti osservato nella prima parte dell’anno dovrebbero determinare, inoltre, una flessione delle importazioni pari al 14,4% nel 2020 per poi avere un aumento del 7,8% nel 2021.

Prezzi in flessione

Dopo un’iniziale crescita dei prezzi nel primo trimestre dell’anno (+0,3%), si è avuto un leggero decremento (-0,1%) per la prima volta dal 2016.



L’effetto deflattivo è stato causato dall’andamento negativo dei consumi energetici (-12,7 a maggio). Forti rincari, invece, si sono registrati per i beni alimentari, a fronte di una domanda più sostenuta e dell’emergere di maggiori costi di produzione (+3,7%).

Nei prossimi mesi si dovrebbe continuare ad assistere ad un calo generale del livello dei prezzi.

Il tasso di inflazione per fine anno dovrebbe essere leggermente negativo (-0,3%). Il prossimo anno, considerata la futura stabilizzazione delle quotazioni del petrolio e del cambio e alla luce del miglioramento atteso per la fase economica interna, il deflatore della spesa per i consumi delle famiglie dovrebbe riprendere a crescere (+0,7%).

