Italgas brinda a conti e piano. Buon momento per comprare?

Intesa Sanpaolo suggerisce di aggiunge Italgas in portafoglio, con un fair value a 5,9 euro dopo la diffusione dei conti e la presentazione del piano strategico 2020-2026.

La politica del dividendo e? confermata con un payout del 65% ed una cedola minimo sul 2020 in crescita del 4% da 23,4 a 26,6 centesimi di euro, in linea con i 27,2 centesimi attesi.

L'indebitamento finanziario netto è salito del 19,9% a 4,771 miliardi di euro, mentre le spese per investimenti sono state pari a 187,1 milioni, in aumento del 5,5%.

Italgas ha guadagnato terreno sulla scia dei numeri del terzo trimestre che hanno evidenziato ricavi in rialzo del 7,6% a 331,2 milioni di euro, a fronte di un utile netto in calo del 3,4% a 93,1 milioni. L'ebitda è salito dell'11,6% a 253 milioni di euro, mentre l'Ebit dell'8,6% a 146,9 milioni.

Nuova seduta in rialzo oggi per Italgas che, dopo aver guadagnato quasi mezzo punto percentuale ieri, si è spinto ancora in avanti oggi, mettendo a segno la migliore performance tra le utility.

