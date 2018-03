Italia: alert BlackRock su BTP, Bridgewater meno short su azioni

21/03/2018 19:50

A distanza di quasi tre settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo, l'Italia continua ad essere oggetto di attenzione da parte delle case di investimento, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte politico.

Piazza Affari pare aver digerito già da un pezzo il risultato consegnato dalle rune, tanto che il Ftse Mib si è allontanato a grandi passi dal minimo segnato in area 21.500/21.450 il giorno dopo l'appuntamento elettorale.

Le quotazioni si sono riportate sui livelli pre-voto, anche se faticano al momento a dare vita ad ulteriori allunghi.

Fluida anche la situazione sul fronte obbligazionario, con lo spread BTP-Bund che si mantiene su livelli tutto sommato accettabili al di sopra dei 130 punti base, e da parte sua il rendimento dei BTP 10 anni ha mostrato una certa resilienza, mantenendosi intorno al 2%.





Un allarme su questo fronte è stato lanciato da oltreoceano da BlackRock, che già all'indomani delle elezioni politiche aveva messo in guardia dalla possibilità di pressioni sui titoli governativi, complice la marcata avanzata dei partiti populisti.

Un avvertimento che al momento è rimasto tale vista la reazione composta dei mercati obbligazionari, ma il più grande fondo Usa nelle ultime ore ha rincarato la dose.



Per voce di Scott Thiel, vice responsabile per gli investimenti di Blackrock, il principale investitore Usa di lungo periodo in Italia, ha anticipato che assumerà una posizione "underweight" sui titoli di Stato italiani.

Secondo l'esperto, il risultato consegnato dalle urne a inizio marzi è stato il peggiore possibile e i mercati per il momento non hanno reagito per nulla.



Il debito pubblico italiano rischia di perdere appeal non solo per via dell'attuale incertezza politica, ma anche in previsione di scenari poco incoraggianti al di fuori dei confini nazionali, considerando che si avvicina sempre più la fine del quantitative easing della BCE, di cui il nostro Paese è stato uno dei principali beneficiari.



All'imminente strategia ribassista sui BTP annunciata da BlackRock, si affianca quella già nota di BridgeWater sull'azionario tricolore. Proprio all'indomani delle elezioni del 4 marzo, l'hedge fund numero uno al mondo aveva rafforzato la sua scommessa ribassista su alcuni titoli quotati a Piazza Affari risalente ad ottobre scorso.





Una strategia che però è stata in parte rivista, dal momento che Bridgewater, pur mantenendo una view ribassista sull'Italia, ha ridotto il suo short di circa l'1% nel complesso.

Nel dettaglio è stata cancellata la posizione corta su Atlantia, mentre è stata ridotta dall'1,3% all'1,2% quella su Intesa Sanpaolo.

Per ENI ed Enel invece si è avuta una rivisitazione dall'1,1% all'1% nel primo caso e dall'1,2% all'1,1% nel secondo.

Nessuna modifica invece per la puntata short riguardante gli altri titoli finiti nel mirino di Bridgewater quali Generali Azimut, Banco BPM, Bper Banca, FinecoBank, Leonardo, Moncler, Mediobanca, Prysmina, Snam, Terna, Unicredit, Ubi banca e Unipol.

Fonte: News Trend Online