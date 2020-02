La Cina è lontana e la FED è vicina.

05/02/2020 09:44

Definirei quella di ieri come una giornata di follia collettiva, quella vissuta dai mercati azionari globali.

La FOMO, un acronimo che identifica la paura di perdere il rialzo, un virus che colpisce gli investitori nelle fasi più euforiche dei cicli di borsa, si è dimostrata assai più diffusa del coronavirus ed ha creato la situazione paradossale che, man mano che cominciano a diffondersi notizie di aggravamento della situazione economica in Cina e di diffusione di spinte recessive nel resto del mondo, e le stime più indipendenti sulle conseguenze che questa emergenza potrebbe causare sul PIL globale diventano sempre più preoccupate, gli investitori di Wall Street, ma non solo, paiono invece assai più preoccupati di non riuscire a comprare il biglietto della ruota della fortuna, che oggi si chiama Nasdaq.

Dopo il rimbalzo dell’indice SP500 sulla media mobile a 50 sedute, che a Wall Street è partito nell’ultima mezz’ora della seduta di venerdì scorso, al termine di una giornata di calo drammatico, la settimana corrente ha mostrato due giornate di frenesia rialzista e, dopo il +0,73% di lunedì, ieri SP500 ha fatto seguito con un altro potente +1,50%, galvanizzato dal rimbalzo che hanno attuato gli indici cinesi e quelli europei in mattinata.



La corsa agli acquisti dopo il forte gap iniziale, ha spinto l’indice fin oltre 3.300 punti e solo qualche presa di beneficio finale ha ridimensionato un pochino il rialzo, fermando il conteggio finale a quota 3.297, praticamente appena sopra la resistenza di 3.295 che ho indicato ieri come baluardo da superare per tentare il ritorno ai massimi storici.

L’indice tecnologico Nasdaq100 ha fatto addirittura meglio (+2,28%), riuscendo a battere il massimo storico, portato ora a quota 9.334, grazie soprattutto a Tesla, che è arrivata ieri ad un massimo di seduta a quota 969 $, con quasi il +50% di rialzo in soli due giorni!!!

Anche l’Europa non è stata da meno, con Eurostxx50 a collezionare un maestoso +1,94%, non ancora sufficiente, tuttavia, a raggiungere l’ultimo massimo discendente e decretare l’inversione di breve periodo.



Il nostro Ftse-Mib ha fatto +1,64% e recuperato per intero il candelone ribassista di venerdì scorso.

Pare tornata un’euforia addirittura superiore a quella che si vedeva in dicembre e nella prima parte di gennaio, prima della sorpresa virale cinese. Una frenesia inspiegabile con il futuro che l’economia globale dovrà attraversare, ma del tutto compatibile con la sindrome emotiva FOMO, di cui rappresenta il principale sintomo.

Una malattia che spinge ad ignorare, o, quando impossibile, ad accantonare il più presto possibile ogni evento che possa mettere in dubbio l’evoluzione futura dei listini che gli investitori immaginano e che “deve” avvenire.

La paura degli effetti negativi del blocco quasi totale della produzione nella principale area produttiva del mondo (perché questo è quel che sta succedendo in Cina in questi giorni) ha colpito i mercati la settimana scorsa, prendendo di sorpresa le mani forti del mercato, che questa volta, dato l’improvviso bastone fra le ruote, non hanno avuto ancora il tempo di attuare la classica distribuzione di fine ciclo.

Perciò in questi giorni usano i loro potenti mezzi per minimizzare le stime sull’impatto economico del virus, e fanno ripetutamente notare che nonostante tutto siamo in buone mani.



Quelle delle banche centrali che, come ha fatto subito quella cinese, non faranno mancare la liquidità in grado di spegnere qualsiasi incendio ribassista.

Solo i soliti uccellacci del malaugurio, tra cui sono annoverato, fanno notare più di una incongruenza in questo ragionamento, e qualche divergenza di comportamento tra diversi segmenti dei mercati globali, che dovrebbe indurre a maggior cautela.

Come, ad esempio, il fatto che mentre l’azionario ha fretta di dimenticare il virus, i prezzi delle materie prime (petrolio e metalli industriali) hanno subito un calo violentissimo nei giorni scorsi e faticano molto a stabilizzarsi.



La stessa cosa succede sui rendimenti dei bond considerati più sicuri, come quelli del Tesoro americano, che stazionano ancora su livelli molto più bassi di quelli che mostravano due settimane fa.

Questi due mercati stanno raccontando una storia di recessione prossima ventura, e non certo di magnifiche sorti e progressive per l’economia globale.

Invece l’azionario ha fretta di ritornare ai massimi.

La Cina è lontana e la FED è vicina.

Autore: Pierluigi Gerbino Fonte: News Trend Online