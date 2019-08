La Fed ha perso un’occasione?

01/08/2019 13:44

La decisione della Fed di ridurre i tassi di 25 punti base, che segnala comunque una disponibilità a tagli ulteriori, è un passo positivo, ma potrebbe anche essere un’occasione mancata. Nick Wall, co-gestore del fondo Merian Strategic Absolute Return Bond Fund, Merian Global Investors, crede che la Fed avrebbe dovuto spingersi oltre e ridurre i tassi di 50 punti base, al fine di indebolire il dollaro, aumentare le aspettative di inflazione e rendere più ripida la curva dei rendimenti dei Treasury.

La sovraperformance economica degli USA, favorita dallo stimolo implementato dal Presidente Trump e dalla politica monetaria in controtendenza rispetto agli altri Paesi ha portato ad un dollaro eccezionalmente forte: ciò ha ostacolato la crescita nel resto del mondo, data la grande quantità di debito in valuta forte - spiega Nick Wall -.



Sommandosi alla disruption delle catene del valore globali causata dai dazi, questo consistente indebitamento in dollari ha frenato il capex e fatto finire in recessione il settore manifatturiero a livello globale. Le interconnessioni globali attraverso le società multinazionali e i mercati finanziari fanno sì che questo fenomeno trasmetta anche agli Stati Uniti, e l’azione della Fed sarebbe l’antidoto naturale.

Come ha affermato il Presidente della Fed di New York John Williams, ‘quando si ha solo una quantità limitata di stimolo a disposizione, conviene agire rapidamente abbassando i tassi al primo segnale di vulnerabilità economica’.

Tagliando i tassi a piccoli passi, la Fed rischia che il dollaro si rafforzi ulteriormente, provocando una stretta delle condizioni finanziarie e rendendo irrilevante il tasso di interesse più basso.



La timidezza è la strada che porta ai tassi di interesse a zero.

Nick Wall continua a detenere posizioni lunghe sulla duration nella parte a breve termine della curva dei rendimenti USA, aspettandoci tagli ulteriori. Inoltre, rimaniamo lunghi sui breakeven di inflazione e guardiamo con interesse agli irripidimenti della curva dei tassi statunitensi.

Manteniamo l’allocazione sui bond e le valute dei Mercati Emergenti, così come le posizioni corte sul dollaro nella convinzione di ulteriori azioni da parte della Fed.

Delphine Arrighi, gestore del fondo Merian Emerging Market Debt, Merian Global Investors, spiega che dal momento che il mercato aveva anticipato l’impatto del primo e lungamente atteso taglio dei tassi da parte della Fed in un decennio, qualcuno ha aggiustato le posizioni prima del meeting, generando una certa quantità di profitti negli ultimi giorni: un tipico esempio della regola ‘buy the rumour, sell the fact’.



Dato che gli spread si sono compressi di più di 100 punti base dall’inizio dell’anno in valuta forte e che i rendimenti locali sono scesi in media di 140 punti base rispetto ai massimi raggiunti lo scorso anno, sembrerebbe giustificabile ritenere che non sia rimasta molta forza nei Mercati Emergenti al momento.

Tuttavia, in un contesto nel quale l’outlook incerto per la crescita globale costringe tutte le banche centrali a spostarsi verso politiche monetarie accomodanti, crediamo che il debito emergente rimanga uno dei migliori investimenti disponibili.

Il taglio dei tassi della Fed tende a confermare questa view, con la posizione accomodante della Banca Centrale USA che lascia spazio a ulteriori mosse a seguire.



In questo contesto, crediamo che i bond in valute locali continueranno a cercare di recuperare terreno su quelli in valuta forte, con l’indice JP Morgan GBO-EM Global Diversified che ha messo a segno un rendimento ‘solo’ dell’8,3% da inizio anno, a causa della scarsa performance del forex, contro il rendimento del 12,6% dell’indice JP Morgan EMBI Global Diversified.

Certamente Delphine Arrighi crede che gli spread in valuta forte continueranno a restringersi, in quanto i continui afflussi si scontreranno con l’offerta relativamente bassa, dovuta al fatto che molte nazioni continueranno a rimanere caute in termini di emissione di debito, in quanto possono godere del lusso di uno spazio fiscale migliore finanto che i prezzi delle commodity sono favorevoli.



Ma una Fed colomba dà anche più spazio alle Banche Centrali emergenti perché proseguano i loro allentamenti monetari, dato che il differenziale in termini di tassi di interesse con il resto del mondo si restringe, segnalando la fine del ciclo del dollaro forte e permettendo alle valute emergenti di far fronte a un accomodamento monetario domestico.

Di conseguenza, Delphine Arrighi rimane nel complesso costruttivi verso il debito emergente e continuiamo a vedere valore in modo selettivo sull’high yield e sui mercati di frontiera.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online