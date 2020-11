La settimana a Piazza Affari: i titoli vincenti

29/11/2020 19:48

Non si ferma il rally sui principali mercati azionari internazionali che chiudono al rialzo anche l'ultima settimana di Novembre grazie ad alcune notizie che arrivano da oltreoceano e che vedono da una parte partire la transizione tra l'amministrazione Trump e quella guidata da Biden ma sopratutto la nomina da parte di quest'ultimo di Janet Yellen, ex Presidente della FED, come segretario del Tesoro USA.

In questo contesto, con Wall Street che fa registrare la migliore performance mensile degli ultimi 33 anni e l'indice MSCI che registra un 13%, il mercato mette in un angolo alcuni elementi negativi come quelli che arrivano sia dall'economia statunitense (tra tutti i sussidi disoccupazionali che proseguono a salire) che dall'estensione delle misure restrittive in molti Paesi europei, nonostante il calo dei contagi di Covid19 che al contrario non si arresta oltreoceano, senza dimenticare il "passo falso" di Astrazeneca sul suo potenziale vaccino.

Sul mercato delle valute importanti novità giungono dal cambio Eur-Usd con la moneta unica che si porta oltre le forti resistenze poste in area 1.89 e apre le porte per un test sui massimi degli ultimi 30 mesi posti sulla soglia degli 1.2

Arrivando a dare uno sguardo a Piazza Affari ci accorgiamo che è stata la 4^ottava consecutiva al rialzo (+24.5% nel mese di Novembre) grazie all'ottimo stato di forma del settore bancario che beneficia sia della possibile partenza di una nuova stagione di M&A nel settore, dopo l'Opa del Credit Agricole sul Credito Valtellinese, che del possibile ritorno al dividendo già dal 2021.

