La villa più bella del mondo: quanti milioni vale, dove si trova

29/01/2020 20:02

La villa più bella del mondo, o quantomeno una tra le più belle del pianeta, si trova in Francia, e precisamente a Saint-Jean-Cap-Ferrat, nella regione di Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Si tratta, nello specifico, di Villa Campari che, per 200 milioni di euro, è stata acquistata da Rinat Achmetov, miliardario ucraino noto, tra l'altro, per essere attualmente il presidente della squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk.

La villa più bella del mondo passa a Rinat Achmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk

La villa 'Les Cèdres' che, riporta il Corriere.it, è finita nel 2016 in mano al gruppo Campari dopo l’acquisizione di Grand Marnier, è stato il luogo dove Leopoldo II re del Belgio incontrava la sua amante, ed ora va ad ampliare il portafoglio di immobili di lusso posseduti da Rinat Achmetov che, in accordo con l'ultima classifica stilata da Forbes, è il 39esimo uomo più ricco del mondo con un patrimonio personale stimato in ben 16 miliardi di dollari americani.

SCM Holdings Limited, dagli immobili di lusso alle miniere

Rinat Achmetov ha acquistato dal gruppo Campari la villa 'Les Cèdres' attraverso la sua società di investimento SCM Holdings Limited che, pur tuttavia, non ha fornito informazioni sull'uso che intende fare dell'asset immobiliare milionario.



Oltre che negli immobili di lusso, Rinat Achmetov con la sua società di investimento detiene partecipazioni in business e società che spaziano dall'energia ai metalli, e passando per le miniere, i trasporti ed i media.

Dei 200 milioni della vendita della villa, riporta Repubblica.it, Campari prende 80 milioni di euro, mentre i restanti 120 milioni di euro, in base agli accordi iniziali legati all'acquisizione della Société des Produits Marnier-Lapostolle, vanno alla famiglia Marnier-Lapostolle.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online