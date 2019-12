La vittoria tory offre una spinta al mercato britannico⁠

13/12/2019 11:07

La vittoria del partito conservatore alle elezioni generali del Regno Unito dovrebbe dare un po’ di sollievo ai mercati del Regno Unito, secondo David Zahn, Head of European Fixed Income di Franklin Templeton. Ma avverte che è probabile che l'attenzione degli investitori si rivolga rapidamente al modo in cui il nuovo governo può davvero "realizzare la Brexit".

È probabile che i mercati vedano la vittoria dei conservatori nelle elezioni generali del Regno Unito come il risultato più positivo.



Sebbene sia stato considerato il risultato più probabile nel periodo precedente al sondaggio, ci aspettiamo che i mercati reagiscano favorevolmente, con i rendimenti dei GILTS che probabilmente diminuiranno e la sterlina probabilmente si rafforzerà. Pensiamo che anche le attività a rischio come i corporate bonds si rafforzeranno.

Il manifesto conservatore era incentrato sul "portare a termine la Brexit", quindi avremmo anticipato una rapida mossa per ratificare il disegno di legge sull'accordo di recesso del Primo Ministro Boris Johnson. Se ciò avrà esito positivo, il Regno Unito lascerà l'Unione europea il 31 gennaio 2020.



I mercati, desiderosi di porre fine all'incertezza sulla Brexit, probabilmente risponderanno positivamente a breve termine.

Tuttavia, un sollievo del mercato in occasione di una vittoria del partito conservatore potrebbe essere di breve durata poiché gli investitori ruotano rapidamente pensando al futuro, in particolare per la Brexit.

Una volta che l'accordo di recesso dell'UE sarà ratificato dal Parlamento, il Regno Unito avvierà un periodo di negoziati su un futuro accordo commerciale. Tale processo di negoziazione può durare fino a undici mesi, il che non concede molto tempo per le complesse discussioni richieste.

David Zahn non pensa che i negoziatori dell'UE saranno suscettibili come lo erano quando hanno concordato l'accordo di recesso.



Ci sono molti probabili punti critici nelle discussioni, come i diritti di pesca, potenzialmente difficili da risolvere. Ci sarà spazio per i negoziati, ma riteniamo che i colloqui saranno probabilmente duri. Se il governo britannico vuole prolungare il periodo di negoziazione, deve presentare una richiesta entro l'estate.

Ciò comprime davvero il calendario a soli quattro o cinque mesi in cui calcolare se esiste un accordo commerciale praticabile. Se non ci fossero segni di aperture anticipate, ci aspetteremmo che i mercati inizino a chiedersi se una dannosa Brexit no-deal sia tornata possibile. È probabile che i mercati inizieranno a riflettere una maggiore incertezza se non ci saranno.

John Stopford, Portfolio manager del Global Multi-Asset Income Fund di Investec AM, prevede un ulteriore recupero della sterlina e delle azioni domestiche inglesi con il calo dell'incertezza e la rimozione del rischio di coda di politiche non favorevoli al mercato ? sebbene buona parte di questo sia già prezzato, visti i sondaggi prima delle elezioni.



L'incertezza politica del Regno Unito si è manifestata in investimenti deboli da parte delle imprese, che hanno contribuito negativamente alla crescita del PIL per cinque degli ultimi otto trimestri e un mercato immobiliare modesto, con i prezzi delle case che non sono riusciti a tenere il passo con l'inflazione.

La vittoria dei conservatori ha fornito una certa chiarezza economica per il breve termine, poiché il Regno Unito lascerà finalmente l'UE e gli investimenti netti del settore pubblico torneranno a livelli storicamente elevati. Crediamo che i mercati inizieranno a prepararsi per una crescita di Boris Johnson.



Ciò tenderebbe a sostenere i rendimenti dei titoli di Stato (il Regno Unito è uno dei mercati dei titoli di Stato più costosi che copriamo) e una sterlina più forte. Tuttavia, riteniamo che il rally sarà limitato, perché c’è la possibilità di una rapida transizione post-Brexit verso un’ulteriore incertezza sulle future relazioni commerciali del Regno Unito con l'UE. Per limitare l'impatto dell'incertezza elettorale sul portafoglio, il Global Multi-Asset Income Fund è posizionato con un peso relativamente basso sugli asset domestici del Regno Unito e sulla sterlina.

Ken Hsia, Portfolio manager dello European Equity Fund di Investec AM, spiega che una maggioranza dei conservatori era diventata sempre più realtà con l’avvicinarsi delle elezioni favorendo così un rafforzamento graduale della sterlina.



Sicuramente questo esito elettorale riduce le incertezze ma è anche vero che restano da stabilire i termini finali della Brexit e di un qualsiasi accordo commerciale con l'UE. Pertanto, mentre ci aspettiamo un rimbalzo importante da quelle società che si riferiscono al mercato domestico e che avevano abbassato i propri prezzi per essere più competitivi sui mercati europei, non ci aspettiamo un impatto immediato sulle entrate o gli investimenti delle società britanniche.

Ken Hsia mantiene un posizionamento di portafoglio neutrale rispetto alla Brexit.



Gran parte della nostra esposizione al Regno Unito riguarda le società multinazionali che traggono la maggior parte dei loro ricavi all'estero, anche se deteniamo Lloyds Bank e il gruppo edilizio Berkeley Group. Riteniamo che entrambi i titoli rappresentino asset di qualità scambiati con uno sconto che dovrebbe beneficiare della riduzione dell'incertezza economica.

Hetal Mehta, Senior European Economist di LGIM, spiega che il risultato elettorale aumenta notevolmente le possibilità che l'attuale exit deal sarà approvato nelle prossime settimane.



Di conseguenza, è probabile che l'economia del Regno Unito godrà di un rimbalzo nel breve termine, sebbene un ritorno ai livelli di crescita registrati nel 2013-2014 sembra improbabile. Per il 2020, il risultato elettorale riduce le possibilità di secondi referendum sull'adesione all'UE e sull'indipendenza scozzese.

Il clamore per quest'ultima, tuttavia, è probabile che cresca nei prossimi mesi alla luce dei forti risultati del Partito Nazionale Scozzese (PNS). Rimangono ancora domande importanti sulle prossime fasi del percorso della Brexit, non ultimo il calendario per l'accordo su una "relazione futura" con i partner europei del Regno Unito.



In effetti, dato il tempo relativamente breve rimasto per questi colloqui, prevediamo che il nuovo governo del Regno Unito chiederà un'estensione del periodo di transizione oltre la fine del 2020.

Sonja Laud, CIO di LGIM, spiega che nonostante un probabile miglioramento nel breve termine del sentiment degli investitori e del business, non prevediamo che la Banca d'Inghilterra toccherà i tassi di interesse nell’una o nell’altra direzione l'anno prossimo, per due motivi: l'inflazione al di sotto dell'obiettivo e le preoccupazioni persistenti sulla traiettoria del Regno Unito e delle economie globali.



I mercati si stanno muovendo rapidamente sulla scia del risultato e impiegheranno un po' a stabilizzarsi.

Ma alcune osservazioni sono possibili.

Sterlina : Sonja Laud prevede che la sterlina crescerà, anche se la maggior parte della dinamica che ci aspettavamo è avvenuta quando ieri sera è stato rilasciato l’exit poll.

: Sonja Laud prevede che la sterlina crescerà, anche se la maggior parte della dinamica che ci aspettavamo è avvenuta quando ieri sera è stato rilasciato l’exit poll. Titoli di Stato britannici (Gilts): Sonja Laud ritiene che i fattori globali abbiano maggiori probabilità di dominare il mercato dei titoli di Stato del Regno Unito.

Sonja Laud ritiene che i fattori globali abbiano maggiori probabilità di dominare il mercato dei titoli di Stato del Regno Unito. Azioni: Sonja Laud prevede che le azioni domestiche del Regno Unito probabilmente vedranno una sovraperformance nel breve termine, trainate dal miglioramento del sentiment.



Guardando oltre, ci aspetteremmo che gli investitori internazionali tornino a considerare le azioni del Regno Unito man mano che il premio per il rischio politico diminuisce.

Sonja Laud prevede che le azioni domestiche del Regno Unito probabilmente vedranno una sovraperformance nel breve termine, trainate dal miglioramento del sentiment. Guardando oltre, ci aspetteremmo che gli investitori internazionali tornino a considerare le azioni del Regno Unito man mano che il premio per il rischio politico diminuisce. Credito: secondo Sonja Laud, gli spread creditizi in sterline di tipo investment grade probabilmente si comprimeranno ulteriormente.

Guardando oltre il Regno Unito, la chiarezza emessa dal voto potrebbe persino suscitare un lieve sospiro di sollievo da parte dei leader politici dell'UE e della Banca Centrale Europea.



Prevediamo che anche gli asset di rischio dell'Eurozona riceveranno un lieve stimolo da questo risultato, il che aiuta a dissipare almeno una delle nuvole sull'economia dell'area dell'euro (vediamo una probabilità del 30% che l'unione valutaria scivoli in recessione l'anno prossimo). Per quanto riguarda il rischio aggregato nella maggior parte dei nostri portafogli multi-asset, le notizie su un accordo commerciale USA-Cina della scorsa notte saranno probabilmente altrettanto importanti delle elezioni.



Stamattina i mercati europei hanno aperto in rialzo dell'1,5% - e ciò ha molto più a che fare con Donald Trump e Xi Jinping che con Boris Johnson e Jeremy Corbyn.

Secondo Chris Jeffery, Head of Rates and Inflation di LGIM, è doveroso sottolineare il peso delle notizie circa l’accordo commerciale tra USA e Cina che è importante quanto l’andamento delle elezioni nel determinare i rendimenti dei gilts.

Anzi, è probabile che Donald Trump e Xi Jinping abbiano un impatto maggiore sul prezzo del debito del Regno Unito rispetto a quanto possano averlo Boris Johnson o Jeremy Corbyn. È probabile che le elezioni esercitino il loro maggiore impatto in particolare sull'andamento dei titoli legati all'inflazione.



Visto il rally della sterlina e la scomparsa del rischio legato alle misure fiscali proposte dai laburisti, ci aspettiamo nel corso della giornata, un forte calo dell’inflazione breakeven.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online