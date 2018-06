Le prime robuste contromosse cinesi

27/06/2018 09:30

Dopo una scivolata di due punti percentuali abbondanti in Europa, e circa uno e mezzo in USA, come quella avvenuta lunedì scorso, che i mercati azionari tentassero di rimbalzare, appena la pressione dei rumors sulla guerra commerciale si fosse allentata, era nell’ordine delle cose.

La prova di rimbalzo è stato infatti il tema dominante della seduta di ieri.

Ma va detto che la dimostrazione di buona volontà da parte dei compratori è stata per ora insoddisfacente, anche perché non si vedono molti segnali di allentamento della tensione commerciale, anzi.

Gli ottimisti troveranno sicuramente un dato positivo nell’arresto della caduta degli indici.



Infatti i principali dell’occidente ieri hanno mostrato a fine seduta quasi tutti il segno positivo. Unica eccezione è stata il tedesco Dax, che sconta anche la crisi politica tra CDU della Merkel e l’alleato CSU. Il ministro dell’Interno Seehofer (il Salvini tedesco), leader della CSU, storica alleata dei cristiano-democratici della Merkel, minaccia di abbandonare il governo e riportare i tedeschi ad un difficile voto anticipato se entro questa settimana il Consiglio europeo non concederà alla Germania il diritto ufficiale di respingere gli immigrati provenienti da altri paesi europei (leggasi dall’Italia).



Ovvio che il Salvini italiano veda come il fumo negli occhi questa richiesta tedesca, ed imponga al maggiordomo Conte di ostacolarla con tutte le sue forze nel Consiglio europeo di domani.

La Merkel si trova perciò impegnata nella partita forse più difficile della sua carriera politica, stritolata dalla morsa di avversari interni (i sovranisti di AFD), alleati traditori (CSU) e nemici esterni (i sovranisti di Visegrad e Salvini).

La sua popolarità è in deciso calo. Se perderà la partita sui migranti probabilmente dovrà scendere dal trono tedesco ed europeo che occupa da oltre 13 anni.

Il Dax perciò soffre, incredibilmente, l’instabilità politica di quello che era considerato il paese più stabile d’Europa, oltre alla minaccia, sempre più vicina a diventare realtà, dei dazi USA sull’importazione di auto europee.



Dopo aver rotto lunedì anche il supporto di 12.300, marcato il 25 aprile, ha esteso il suo calo fin sotto 12.200, avvicinandosi così ancora un po’ a quota 12.000, dove andrebbe a chiudere anche un gap rialzista aperto il 4 aprile scorso. Intanto ha quasi raggiunto l’area di ipervenduto sull’indicatore RSI(14), il che dimostra la virulenza del calo, ma anche la vicinanza di eccessi che potrebbero favorire un rimbalzo.

Gli altri indici invece il rimbalzo sono riusciti a realizzarlo, ma francamente accompagnato da convinzione insufficiente.



Il recupero di poche frazioni di punto percentuale dimostra casomai una tenuta dei compratori, ma non certo un ritorno di fiducia tale da invertire la tendenza di breve ormai marcatamente ribassista in tutto il mondo.

La guerra commerciale sta avanzando a suon di minacce sempre più roboanti da parte di Trump, che ora promette anche una super-tassa alle imprese USA che per sottrarsi ai dazi difensivi di Cina ed Europa decidessero di spostare via dagli USA parte della loro produzione.



E’ il caso della mitica Harley Davidson, che potrebbe essere imitata da altri produttori USA di merci tassate in Europa.

E comincia a far vedere contromosse sostanziali da parte della Cina, che non può continuare a rispondere col sorriso alle minacce commerciali di Trump. Non dimentichiamo che l’indice azionario di Shanghai, da fine gennaio ha già perso oltre il -20% ed anche oggi sta concludendo la seduta con l’ennesima scivolata.

Perciò la banca centrale cinese ha allargato le maglie della politica monetaria, tagliando la riserva obbligatoria delle banche, che potranno così aumentare il credito alle imprese locali. Ma ancor più rilevante è il fatto che sta gradualmente svalutando la propria moneta, che dal 15 giugno scorso, quando la minaccia di Trump si è fatta più roboante, ha già perso oltre il 3% del proprio valore rispetto al dollaro.



Segnalo che il ritmo di svalutazione del Yuan nel mese di giugno pare più rapido di quello che avvenne sia ad agosto 2015 che a dicembre e gennaio 2016, quando le borse mondiali subirono un doppio violento calo proprio per il timore che la svalutazione cinese compromettesse la crescita americana.

E’ vero che allora venne vista come una politica aggressiva, mentre ora è attuata allo scopo di difendere le proprie imprese dall’aggressione dei dazi americani. Però è pur sempre una svalutazione, e dimostra che i cinesi non sono disposti a subire ed usano con disinvoltura una delle due potenti armi difensive nelle loro mani.



I dati sui flussi valutari, quando verranno comunicati, ci diranno se stanno già usando anche la seconda opzione nucleare a loro disposizione, che è la vendita di una parte della montagna di 1.300 miliardi di dollari di Treasury Bond USA nelle loro mani.

Il comportamento tutt’altro che remissivo della Cina ed anche della UE, che contro i dazi di Trump trova molta più unità di quanta non ne abbia sui migranti, preoccupano i mercati, che temono l’avvitamento e che la situazione scappi dal controllo del troppo emotivo presidente americano.

Perciò la situazione rimane fluida ed in attesa che arrivino da questo fronte notizie rassicuranti, che per ora non si vedono.

Domani poi sarà la volta della battaglia europea sui migranti, che segnerà il destino della Merkel.

Non mi sembra un contesto in cui oggi si possa sperare in grandi recuperi.



Salvo sorprese politiche positive, ovviamente.

Autore: Pierluigi Gerbino Fonte: News Trend Online