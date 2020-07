Limite pagamenti in contanti: chi rischia grosso la multa

01/07/2020 12:09

Il cambiamento della soglia limite per i pagamenti in contanti non è una novità per i cittadini italiani. Infatti, nel corso degli anni la normativa antiriciclaggio ha subito numerose modifiche in particolare modo in relazione al limite contanti.

Se a partire dal 6 dicembre 2011, con la direttiva del 13 agosto 2011, la soglia massima per i pagamenti in contanti era stata fissata a soli 999,99 euro, con il Governo Renzi tale soglia era stata innalzata fino a 3.000 euro, ad eccezione degli assegni e dei money transfer, su cui è sempre rimasto il limite dei 999,99 euro.

Anche quest’anno è stata prevista una nuova modifica della soglia limite dei pagamenti in contanti.



Con la Legge di Bilancio 2020, è stata infatti stabilita la soglia di 1.999,99 euro in vigore dal 1° luglio fino al 2021, per poi abbassarsi a 999,99 euro nel 2022.

Ecco tutti i dettagli.

Pagamenti in contanti: i nuovi limiti del decreto fiscale

Attraverso la Legge di Bilancio 2020, il Governo Conte intende regolarizzare anche la normativa antiriciclaggio, con l'obiettivo di limitare l'uso del contante da parte dei cittadini italiani, e di conseguenza, frenare l’evasione fiscale nel nostro Paese.

Infatti, lo stesso Viceministro dell’Economia Antonio Misiani in merito al tema dell'evasione fiscale, ha affermato:

“È un grande problema del paese perché ogni anno 110 miliardi di euro vengono sottratti a fisco e all'Inps.



Occorre proseguire sulla strada della tracciabilità con una serie di misure tra cui l'introduzione di incentivi per l'uso delle carte elettroniche”.

Dunque, proprio per affrontare il grande problema dell’evasione, in seguito al cosiddetto "decreto fiscale", il decreto legge del 26 ottobre 2019 n.124 legato alla Legge di Bilancio 2020, non solo è stato approvato un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche che saranno effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020; ma con il decreto fiscale è stata stabilita anche una nuova soglia massima per i pagamenti in contanti, applicando dunque il divieto al trasferimento di denaro liquido superiore ai 2.000 euro, a partire dal 1° luglio 2020.

Limite contanti per prestiti e donazioni

Il limite dei pagamenti in contanti di 2.000 euro stabiliti dal decreto fiscale 2020 che andrà in vigore dal 1° luglio 2020, è valido per qualsiasi tipologia di trasferimento di denaro.

Per questo motivo, la soglia contanti riguarda anche trasferimenti di contanti per prestiti, donazioni e regali, anche se nei confronti di parenti. Non sarà possibile nemmeno effettuare tali trasferimenti di contanti in maniera continuativa del tempo, in quanto la soglia limite dei 2.000 euro sarà considerata raggiunta anche se cumulativamente.

Dunque, nei casi in cui un genitore intende dare in prestito o in regalo, anche al proprio figlio, una cifra che supera i 2.000 euro in contanti della soglia limite, potrà farlo solo attraverso metodi di pagamento tracciabile.



Ciò significa che il trasferimento dei soldi potrà avvenire esclusivamente tramite un assegno non trasferibile o tramite bonifico bancario.

Pagamenti tracciabili: quali sono gli obblighi

A proposito dei pagamenti tracciabili, con la Legge di Bilancio 2020, sono stati approvati ulteriori obblighi, ribadendo alcuni di quelli già esistenti, anche per quanto riguarda il pagamento tramite metodi tracciabili.

Innanzitutto occorre specificare cosa si intende per pagamenti tracciabili.



Questi sono definiti come tutti quei metodi di trasferimento di denaro che sono registrati e, quindi, tracciabili.

Per questo motivo, i pagamenti in contanti non rientrano in questa categoria, ma sono considerati metodi tracciabili i pagamenti tramite bonifico bancario o postale, assegno, moneta elettronica, addebito diretto, pagamenti tramite cellulari o tablet (con app dedicate).

A tal proposito, tra le operazioni di trasferimento di denaro che dovranno essere effettuate soltanto attraverso pagamento tracciabile, vi sono quelli relativi al pagamento del canone di locazione, pagamenti nei settori del commercio e dei servizi, pagamenti F24 per TASI, IVA e IMU che siano superiori a 1.000 euro e ancora per i pagamenti relativi a servizi pubblicitari online, ed infine, stipendi e retribuzioni a favore dei lavoratori.

Prelievi dal conto corrente: cosa cambia con i nuovi limiti

Il nuovo Decreto Fiscale fornisce ulteriori indicazioni anche in merito ai prelievi in contanti al bancomat e allo sportello.

A tal proposito sono scattati nuovi controlli sul prelievo dal bancomat per i cittadini italiani.



Secondo quanto disposto dal nuovo decreto, tutti i soggetti che forniscono servizi di prelievo contanti, ovvero Banche, Poste Italiane S.p.A., istituiti di moneta elettronica e istituti di pagamento, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate e all’Unità di Informazione Finanziaria tutti i movimenti in contanti effettuati da parte dei loro clienti tramite bancomat o sportello.

Inoltre sono stati imposti nuovi limiti di prelievo contanti dal conto corrente per le imprese: 1.000 euro per i prelievi giornalieri e 5.000 euro per i prelievi mensili.



Una volta superata la soglia definita, scatteranno i controlli da parte delle Autorità competenti.

Occorre specificare che secondo quanto previsto dal decreto fiscale messo in atto in seguito alla Legge di Bilancio 2020, le soglie di prelievo dei contanti sul conto corrente riguardano tutte le imprese, imprenditori, artigiani e commercianti.

Sono invece esclusi dai limiti sul prelievo contanti sul conto corrente i professionisti, i quali sono tutelati da una sentenza della Corte Costituzionale 228/2014.

Credito di imposta sulle commissioni per transazioni elettroniche

Con l’approvazione del decreto legge del 26 ottobre 2019 n.124, dal 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni applicate dai fornitori di servizi di pagamento per la cessioni di beni e la prestazione di servizi rese nei confronti di consumatori finali e regolate tramite strumenti di pagamento elettronico tracciabile, dunque con carte di credito, debito o prepagate.

Per poter usufruire del credito d’imposta, tuttavia, è necessario che i commercianti abbiano avuto nell’anno d’imposta precedente, un compenso o un guadagno con ammontare inferiore a 400mila euro.

Questo incentivo fiscale potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, tramite modello F24.

Inoltre il credito d’imposta dovrà essere riportato all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato maturato il credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando sarà concluso il suo utilizzo.

Il credito d’imposta previsto dal decreto fiscale 2020, rispetta le condizioni e i limiti fissati dalle norme europee in tema di aiuti di piccola entità.



Per questo motivo è previsto un massimale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, invece per chi opera nei settori di pesca e acquacoltura il limite è di 30.000 euro, mentre per i produttori agricoli è di 15.000 euro.

Occorre specificare inoltre che il credito di imposta previsto dal decreto legge, non concorre in alcun modo alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e neanche del valore della produzione ai fini