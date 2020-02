Low for long: perché nel prossimo decennio le azioni vincono

11/02/2020 11:53

Andrea Delitala, Head of Investment Advisory Pictet AM e Marco Piersimoni, Senior Portfolio Manager di Pictet AM, spiega che gli anni Venti saranno con ogni probabilità caratterizzati da un nuovo paradigma, in cui crescita potenziale e inflazione ‘normale’ sono ridimensionate rispetto al passato.

Un mondo inedito in cui le politiche monetarie hanno esaurito il proprio ruolo di stimolo all’economia e a cui potrebbe subentrare una fiscalità espansiva, come auspicato da Mario Draghi e ribadito da Christine Lagarde.

Congiuntura: crescita in frenata e contraddizioni da interpretare

L’andamento dell’attività economica è anemico ma forse, come Andrea Delitala e Marco Piersimoni hanno accennato in apertura, questo corrisponde a un nuovo paradigma in cui crescita potenziale e inflazione ‘normale’ sono ridimensionate rispetto al passato.

La lettura del ciclo economico attuale presenta, tuttavia, alcune difficoltà, per via delle contraddizioni che lo caratterizzano: in particolare, il manifatturiero ha un andamento estremamente negativo in contrasto ai servizi che mostrano uno stato di buona salute; il mondo sviluppato tentenna a fronte di Paesi in via di sviluppo che aumentano la propria forza relativa; i consumi appaiono solidi rispetto alle altre componenti della domanda, ovvero investimenti e commercio estero in sensibile decelerazione.



Andrea Delitala e Marco Piersimoni ritengono di poter spiegare tali dinamiche come segue:

le spese in conto capitale (Capex) delle aziende languono o sono in recessione. L'epicentro del problema in questo caso è rintracciabile nel commercio estero e, in particolare, nelle istanze protezionistiche che Donald Trump incarna alla massima potenza con l’approccio “America First” che si traduce in incertezza regolamentare o sui dazi che ha un impatto ovviamente negativo sui parametri del commercio internazionale e sulle scelte di investimento.



Nel lungo periodo si osserva in ogni caso un timido recupero degli investimenti in grado di divergere dal calo degli ordini che è l'effetto più grave dell’escalation della guerra commerciale e del calo dell'export complessivo globale; i consumi privati sono particolarmente importanti perché rappresentano i tre quarti della domanda e quindi del PIL domestico.

La loro solidità dipende da fondamentali supportivi: in particolare la crescita reale dei salari che si mantiene tra l’1 e l’1,5% nonostante i salari nominali abbiano di recente segnato un tasso di crescita sotto il 3%. I tassi reali sono sostenuti da un’inflazione che resta a livelli molto al di sotto del target del 2% e da tassi di disoccupazione sui minimi.



Un collasso dei consumi appare improbabile. Il buon andamento dei Salari Reali rappresenta altresì una buona notizia per i mercati finanziari perché non si tradurrà in una compressione degli utili aziendali in quanto la produttività riesce a tenere il passo con essi, lasciando invariata la ripartizione del reddito.

Le regole del nuovo paradigma

Tutto quanto osservato ci porta di nuovo alla constatazione che potremmo essere in nuovo paradigma basato su regole inedite che vale la pena indagare.

Politiche monetarie in stallo

Le condizioni finanziarie appaiono ancora estremamente favorevoli e il 2020 si avvia avendo a disposizione una notevole spinta monetaria.



La Fed, che alla fine del 2018 aveva tentato di normalizzare il bilancio e poi di agire al rialzo sui tassi, ha dovuto fare rapidamente marcia indietro osservando che il sistema iniziava a scricchiolare ben prima del punto di arrivo. Le banche necessitano di un livello di riserve libere molto superiore rispetto al passato: una volta emerso questo fattore che non si era correttamente calibrato sono stati necessari nuovi interventi sulla liquidità.

Al momento la Fed sta acquistando titoli a breve sul mercato in attesa di avviare una soluzione permanente. Ma un fatto è chiaro: tornare indietro dal quantitative easing (QE) prolungato è faticoso, per non dire impossibile.

Più o meno contemporaneamente alla FED, la BCE, che si trovava più indietro nel ciclo monetario, ha ridotto la portata della sua politica espansiva per poi riprenderla con forza ancora maggiore a settembre 2019, quando Mario Draghi ha annunciato un ulteriore QE da 20 miliardi al mese senza scadenza, avvertendo che si tratta dell’andatura massima sostenibile, una soglia oltre la quale sarebbe necessario allentare le regole di ingaggio, ovvero il capital key (la quota di acquisti per Paese) e la quota di acquisti di singole emissioni (33%) difficilmente intaccabili anche a livello politico.



Pertanto, Christine Lagarde dovrà limitarsi alla revisione della funzione di reazione almeno per quest’anno. Le banche centrali nel mondo occidentale saranno a lungo paralizzate avendo esaurito la politica monetaria il proprio compito e la propria efficacia.

Il “whatever it takes” fiscale

La politica fiscale dal canto suo conta su una condizione particolarmente favorevole nel rapporto tra crescita nominale, seppure contenuta, e tassi di interesse complessivamente talmente bassi da configurare una buona sostenibilità del debito pubblico.



Nel suo primo speech come governatore della Bce Lagarde è andata caldeggiando l’idea che la politica fiscale non sia necessariamente debito ma possa tradursi anche in riqualificazione delle poste. Dunque, si può indirizzare agli investimenti.

Nel nuovo paradigma in cui ci si muove, Andrea Delitala e Marco Piersimoni ritengono che il prossimo whatever it takes potrebbe essere di tipo fiscale, tenendo a mente in questo passaggio di testimone che il modus operandi della politica fiscale è diametralmente opposto da quello della politica monetaria, sia in termini di processo necessario all’attivazione sia in termini di effetto su economia e mercati.



Per prendere decisioni di politica monetaria è sufficiente un tempo molto breve ma l'efficacia si spalma in un periodo di 12-18 mesi e l’impatto immediato sull'economia è pressoché nullo, mentre l'impatto sui mercati può essere rilevante.

La politica fiscale ha una gestazione al contrario molto lunga e complessa e potrebbe comportare in Europa persino la revisione del patto di stabilità, ma ha un’efficacia immediata sul PIL o sui consumi.

L’impatto sui mercati - Il rendimento delle obbligazioni

In questo nuovo paradigma che Andrea Delitala e Marco Piersimoni hanno disegnato, il livello attuale dei tassi di interesse, molto prossimo allo zero, appare strutturale.



Se è così le valutazioni finanziarie ne dovranno tenere conto insieme a una serie di fattori secolari, dalla demografia, all'innovazione, alla deglobalizzazione che sono alla base della riduzione strutturale del metabolismo dell'economia e che, insieme agli elementi più ciclici, impattano nei componenti dei ritorni obbligazionari e azionari.

Per quanto attiene al fronte obbligazionario, le previsioni per i tassi di interesse a 10 anni si collocano al 2,3% sul decennale Usa e allo 0,25% sul Bund, con un Total Return medio atteso dell’1,6% all’anno per quanto riguarda il T-Note e una perdita di 0,5% (annuale) per il Bund.

I tassi di interesse strutturalmente bassi, dunque, non rappresentano un’occasione d’oro per le obbligazioni (se si copre il T-Note per il rischio cambio si perde comunque), ma neppure una tragedia.



Sono, invece, una buona notizia per l’equity, con un extra rendimento che nello scenario low for long può arrivare anche al 3% e, portando il mercato Usa tra l’8 e il 10%. Andrea Delitala e Marco Piersimoni cercano di spiegare su cosa si basano queste previsioni.

I fattori che influenzano il rendimento dell’equity – perché nello scenario low for long le azioni vincono

Il rendimento atteso delle azioni è influenzato dalle condizioni finanziarie e, in particolare, dai tassi reali e può essere scomposto in due componenti: i dividendi e il rendimento da capitale che, a sua volta, è dato dalla crescita degli utili più la variazione delle valutazioni, ossia quante volte si è disposti a pagare questa crescita degli utili.

I dividendi sono una delle poche variabili stazionarie e fruttano intorno al 2% negli Stati Uniti e intorno al 3% in Europa.

L’analisi delle altre due componenti, ovvero crescita degli utili e variazione delle valutazioni, permette, invece, di calcolare il potenziale capital gain tenendo sempre in mente l'ipotesi di tassi di interesse fermi oppure molto bassi nell'orizzonte di previsione.



Andrea Delitala e Marco Piersimoni vedono i tre elementi una alla volta: