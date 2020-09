Mediaset vola sull'onda della speculazione. Quali scenari ora?

Market of the Week: Euro Currency Strength

Banca Monte Paschi resiste malgrado l'inversione accusata da Piazza Affari. Altro passo in avanti verso cessione NPL, ma strada in salita..... PRIMO PIANO - 04/09/2020 16:41

Banco BPM scatta in avanti e corre in controtendenza sulla scia delle notizi arrivate dalla Spagna. Riparte la speculazione: cosa aspettarsi?.... PRIMO PIANO - 04/09/2020 19:46

Quanto ad un possibile ingresso di Mediaset nel settore tlc, Banca Akros non vede sinergie dirette e immediate in un coinvolgimento del gruppo nel progetto della rete.

Sul titolo Mediaset si potrebbe creare dell’appeal speculativo se Fininvest, che ne controlla il 46% dei diritti di voto, decidesse di voler salire fino al 50% o se Vivendi volesse aumentare la propria quota, lanciando un’Opa sul titolo, ma in ogni caso non potrebbe arrivare al controllo della societa?.

Equita SIM evidenzia che l’obiettivo potrebbe quindi essere Telecom Italia, ma non e? chiaro come possa essere realizzata una convergenza fra le due societa? o se l’idea sia creare del business integrato.

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un rally di oltre il 5%, oggi ha catalizzato una valanga di acquisti, salvo poi ripiegare dai massimi, chiudendo in ogni caso gli scambi in deciso rialzo.

