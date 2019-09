Mercati perplessi dalla sfinge Powell

19/09/2019 09:21

Ieri finalmente si è materializzato l’appuntamento FED, tanto atteso per tutta l’estate dai mercati e dallo stesso Trump.

Che Powell si presentasse con il regalo del taglio dei tassi dal 2,25% al 2% era scontato al 100%, al punto che l’evento non ha suscitato il minimo brivido di gioia.

Anzi, qualcuno tra gli operatori, in cuor suo, sperava in un taglio di mezzo punto e Trump, a cui piacciono le maniere forti, aveva ripetutamente twittato la pretesa che Powell tagliasse addirittura di un punto e facesse convergere i tassi a zero, dove da anni sono quelli dei competitor Germania e Giappone.



Per costoro pertanto è arrivata una mezza delusione.

Ma il grosso degli operatori ha ottenuto sui tassi quel che si attendeva, e che già era nelle quotazioni obbligazionarie e nel minirally azionario di settembre.

La vera attesa era per le previsioni economiche del FOMC e per le parole di commento di Powell in conferenza stampa, da cui i mercati cercavano lumi per ipotizzare le mosse future della FED, in base alle quali i prezzi si muoveranno da oggi in poi.

L’ideale sarebbe stato sentire la voce di un oracolo che tracciasse un sentiero chiaro.



Invece è arrivato il rebus di una sfinge che non scopre le carte future e rinvia le sue decisioni a dopo che dai dati economici saranno arrivate indicazioni più precise sull’andamento dell’economia USA.

La FED ha preso atto che si sono indeboliti investimenti ed esportazioni.

Colpa della guerra commerciale, dalla quale, al momento, non si intravedono ancora sufficienti segnali distensivi, mentre l’impatto negativo sulle decisioni di acquisto ed investimento comincia a farsi evidente anche per la FED.

Ciononostante, Powell ha spiegato in conferenza stampa che “l’economia USA continua ad andare bene”.



Infatti le previsioni economiche FED parlano di una crescita del PIL 2019 a +2,2%, meglio di quanto previsto a giugno (+2,1%), e del +2% per il prossimo anno. Tutti quelli che si aspettano la recessione imminente debbono sapere pertanto che la Fed non la pensa così. Neanche le previsioni sull’inflazione sono mutate e, siccome ora viaggia al di sopra dell’obiettivo del 2%, sembra proprio che al momento non ci siano urgenze di tagliare ancora i tassi successivamente alla sforbiciata di ieri.

Lo confermano le previsioni mediane dei componenti del FOMC sui tassi futuri.



I colleghi di Powell vedono tassi al livello attuale per fine anno, mentre per il prossimo anno, se non escludono un taglio, neanche lo ipotizzano con convinzione. Per il 2022, poi, prevedono addirittura la ripresa dei rialzi.

Il taglio di ieri si configura pertanto come una semplice decisione precauzionale, la seconda ed ultima, dopo quella di luglio.

Non certo come il secondo passo di un cammino di discesa che ne prevede altri. Ben diverse e decisamente più espansive erano le attese del mercato, che ipotizzava un altro taglio entro fine anno ed addirittura due nel 2020.

La divaricazione tra le aspettative del mercato e il punto di vista Fed si fa pertanto marcata.



Ancor più quella tra FED e pretese di Trump.

E’ vero che Powell ha ribadito che se la situazione peggiorerà, la FED è pronta ad intervenire, ma questo sarà deciso di volta in volta, in base ai dati sul tavolo del FOMC. L’affermazione appare tanto ovvia quanto inutile.

Non poteva mica dire che i tassi non scenderanno nemmeno se gli USA andranno in recessione!

Powell, come Draghi, ha mandato una stoccata ai politici, affermando che è la politica fiscale che ha le armi più adatte per stimolare la crescita.

Come a dire (l’interpretazione però è mia personale): “Caro Trump, non credere che io ti tagli i tassi per aiutarti a intensificare la guerra commerciale.



Se vuoi la crescita fai la pace con i cinesi e non pretendere che io porti avanti una guerra valutaria che destabilizzi ancora di più il mondo e che droghi i mercati finanziari per farti vincere le elezioni.”

Se questo è il quadro, pare giustificata dalla perplessità la reazione molto tiepida dei mercati, con SP500 che si è mosso un po’ intorno ai 3.000 punti, ma assai meno che in precedenti occasioni, ed ha terminato poi la seduta sostanzialmente invariato.



Anche il rendimento dei Treasury, il dollaro, il petrolio, sono rimasti come ingessati dalla incapacità di leggere con chiarezza e rapidità l’immediato futuro e sembrano necessitare di maggior riflessione per raccapezzarsi, proprio perché i mercati incorporano già nei prezzi una politica monetaria più espansiva di quella che la Fed ha delineato.

Nell’immediato futuro dovranno scegliere se incorporare la visione FED nelle loro aspettative, mostrando così di fidarsi di Powell, anche se non indica un percorso chiaro, oppure insistere nella visione pessimistica sul futuro dell’economia USA e continuare a scontare tagli dei tassi confidando che i dati futuri o le minacce ancora più veementi di Trump li impongano alla FED, obtorto collo.

Se l’orientamento prevalente sarà il primo la correzione dovrebbe prendere il sopravvento sia sull’obbligazionario, dove è già cominciata dal 4 settembre, che sull’azionario, dove invece la vicinanza ai massimi storici è ancora molto evidente.



Dovrebbe riprendere vigore anche il dollaro.

Se invece i mercati vorranno proseguire il braccio di ferro con Powell e continuare a prevedere i tagli futuri che la FED non ipotizza, è probabile che l’obbligazionario riprenda a salire e magari Wall Street sfondi i massimi storici.

Meno facile è ipotizzare che cosa farà Trump.

La ragione vorrebbe che, considerato che Powell resiste alle pressioni, se ne faccia una ragione e cerci un accordicchio al ribasso con la Cina, pur di dichiarare una lunga tregua, permettendo così ai mercati azionari di festeggiare ed a Powell di fare serenamente il suo mestiere fino alla scadenza del mandato.

Ma so bene che Trump ascolta più l’istinto che la ragione.

Autore: Pierluigi Gerbino Fonte: News Trend Online