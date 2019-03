Moncler inarrestabile dopo i dati. Broker: un buy da non perdere

01/03/2019 11:16

Un finale di settimana con i fuochi d'artificio per Moncler che, reduce da tre sedute consecutive in ribasso, e dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di circa un punto e mezzo, in controtendenza rispetto al mercato, si riscatta egregiamente oggi.

Il titolo, che occupa la prima posizione nel paniere del Ftse Mib, da subito ha imboccato la via dei guadagni, con una progressiva accelerazione che lo ha portato anche essere sospeso per eccesso di rialzo.



Negli ultimi minuti Moncler passa di mano a 37,17 euro, con un rally del 10,23% e volumi di scambio molto elevati, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato già circa 2 milioni di azioni, pari al doppio della media degli ultimi 30 giorni.

Moncler con il rally a due cifre di oggi si riporta sui top dalla prima decade di ottobre, sulla scia dei conti del 2018 diffusi ieri dopo la chiusura del mercato.





Il gruppo ha archiviato lo scorso esercizio con un utile netto in rialzo del 33% a 332,4 milioni di euro, mentre i ricavi sono saliti del 19% a cambi correnti a 1,42 miliardi, evidenziando una forte accelerazione negli ultimi tre mesi dell'anno.

Il dato si è rivelato migliore delle stime di consensus, beneficiando soprattutto del buon andamento delle vendite non solo in Asia, ma anche nel resto del mondo.



L'Ebitda adjusted è cresciuto del 22% da 411,64 a 500,2 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi salita dal 34,5% al 35,2%, battendo anche in questo caso le aspettative del mercato.

A fine 2018 la posizione finanziaria netta è positiva 450,1 milioni di euro, contro i 304,9 milioni dell'anno precedente.

Sulla base di questi risultati il Cda proporrà all'assemblea dei soci un dividendo di 0,4 euro, con un payout ratio del 30%.



Incoraggianti anche le prospettive per l'anno in corso, visto che il management prevede uno scenario di ulteriore crescita.



L'obiettivo di Moncler è quello di continuare a sviluppare in maniera selettiva i mercati internazionali, consolidando nel contempo la sua presenza in quelli "core", anche tramite la crescita della rete di negozi monomarca retail.



Soddisfazione è stata espressa dal presidente e AD del gruppo, Remo Ruffini, il quale ha spiegato che Moncler al momento non ha risentito del rallentamento economico, mettendo a segno una crescita a doppia cifra dei ricavi nell'ultimo trimestre del 2018, grazie alla buona diversificazione geografica.





Il manager è consapevole del fatto che nei mesi a venire le incertezze economiche e geopolitiche potrebbero rendere il sentiero più ripido, dichiarando che è "proprio nelle difficoltà che si diventa più forti".

Ruffini ha fatto si continuerà ad investire in Moncler, un marchio unico, capace di parlare a tanti consumatori differenti in tutto il mondo e da sempre aperto ed inclusivo.





In un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, l'AD Ruffini ha spiegato che intende far crescere Moncler senza creare un polo del lusso, escludendo quindi una fusione con un'altra società del comparto.Molto positivi i primi giudizi che arrivano dalle banche d'affari, con un'accoglienza entusiastica ai conti registrati dal gruppo nel 2018.Gli analisti di Jefferies definiscono solidi i risultati del gruppo, con un momentum del marchio in crescita.Il broker ritiene che il titolo meriti una valutazione a premio, considerando che è piuttosto sicuro in un contesto di mercato difficile.Anche per questo motivo gli analisti ribadiscono la raccomandazione "buy" su Moncler, con un prezzo obiettivo alzato oggi da 37 a 39 euro, tenendo presente che nello scenario migliore si sale a 48 euro e in quello peggiore si scende a 26 euro.A rivedere la valutazione sono stati anche i colleghi di Kepler Cheuvreux che da una parte confermano il rating "buy" e dall'altra migliorando il target price da 37 a 40 euro.Per il broker i conti del 2018 di Moncler sono stati eccellenti e anche alla luce di ciò ha deciso di rivedere al rialzo le stime sull'utile per azione, aumentandole del 3,3% per quest'anno e del 3,8% per il prossimo.Positivi anche i commenti di Equita SIM che parlano di risultati superiori alle attese in termini di fatturato e margini, accompagnato da un outlook rassicurante.Gli analisti mantengono invariata la raccomandazione "buy" su Moncler, con un fair value aumentato da 42 a 43 euro. Il titolo viene inserito inoltre nel portafoglio principale con un peso di 50 punti base ed entra nella lista dei best pick, ossia di quelli preferiti dalla SIM milanese per quest'anno.Equita SIM evidenzia che Moncler tratta in linea con i competitors, ma merita valutazioni più generose grazie a crescite dell'eps superiori, ai driver di crescita specifici, come ampliamento dell'offerta e attività sempre più efficaci, senza dimenticare il forte momentum del marchio.Da segnalare che gli analisti hanno migliorato le stime 2019 di Moncler, alzando dell'1% quelle sui ricavi e sull'Ebit e del 2% le indicazioni riferite all'utile netto. Fonte: News Trend Online