Moratoria mutui: si amplia la platea dei beneficiari. Le novità

04/05/2020 14:55

Moratoria mutui: quello della casa e del pagamento del mutuo continua a rimanere il grande problema degli Italiani, anche con l'affacciarsi della Fase 2 e del parziale ritorno alla vita normale. Sono state 1,6 milioni le domande giunte fino al 24 aprile per le imprese che hanno chiesto la sospensione dei prestiti per 120 miliardi.

Sul lato dei mutui le famiglie hanno chiesto la moratoria per qualcosa come 54 miliardi di euro. I dati sono stati presentati da Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia, che ha anche specificato che il tasso di accoglimento è stato altissimo, vicino al 99% del totale.

Moratoria mutui: la fotografia di un paese che sta male

I primi dati che riguardano le richieste di moratoria sui mutui scattano una fotografia di un paese che sta male.



L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio lavoratori ed imprese: ed è proprio per questo che sono previste ulteriori forme di sostegno alle imprese. Contributi a fondo perduto che dovrebbero sostenere la capitalizzazione delle società stesse, ma anche gli investimenti e l'innovazione.

Gualtieri ha sottolineato come l'esecutivo abbia intenzione di fornire un'iniezione di liquidità pari ad almeno 400 miliardi per incentivare l'export. Per le famiglie si parla di un aiuto pari a 240 miliardi per le moratorie mutui, che, è necessario ricordarlo, sono tra le più ampie tra quelle avvenute in Europa.

Gualtieri spiega che già domani dovrebbe esserci il nuovo adattamento del Temporary frame sugli aiuti di Stato, che ha impatto diretto su una delle parti più importanti del decreto, cioè quella del sostegno diretto alle imprese, equity e forme ibride di finanziamento e questa è stata una delle ragioni che ci ha portato a prendere qualche giorno in più.



Già a metà settimana si potrà chiudere il decreto. Ma tutte le misure vanno discusse con le parti sociali con cui intendiamo avviare un confronto nelle prossime ore, prima del varo.

Moratoria sui mutui: adesso si entra nel vivo

Ricevute tutte le richieste per le moratorie sui mutui, adesso come adesso, si inizia a giocare.

Negli ultimi provveddimenti il Governo ha provveduto ad allentare molte delle limitazioi che c'erano: adesso sarà possibile fare domanda anche per i contratti fino a 400mila euro, ma anche per ogni singolo mutuo che sia in ammortamento dal poco meno di un anno.



Ma non solo: potranno accedere alla moratoria mutui anche quanti hanno già fatto ricorso al Fondo di Garanzia Prima casa.

Le domande per sospendere il mutuo, in questa prima fare dell'emergenza coronavirus, hanno galoppato alla velocità di 2mila al giorno.

La Consap comunica che circa 14.200 le richieste arrivate da tutta Italia, per un importo pari a circa 10,58 milioni di euro: il dato è agigornato al 27 aprile: in sintesi dobbiamo affermareche questo è il bilancio del primo mese di estensione della misura di sostegno alle famiglie avviata dal Dl Cura Italia.



I dati non coincidono coincidono con quelli di Gualtieri.

Le sospensioni sui mutui già operative sono pari a 1.701. Ce ne sono altre 11.600 in fase di istruttoria, quelle rifiutate, invece, sarebbero 715. Il totale delle 14.200 domande arrivano da tutto il territorio nazionale, e sono così suddivise:

34% da Lazio e Lombardia;

12% dalla Sicilia;

10% dalla Toscana;

8% dalla Toscana;

7% dal Veneto.

Moratoria mutui: tutte le novità di oggi

Un po' di novità arrivano proprio in questi giorni.



Potranno richiedere la moratoria sul proprio mutuo anche i più giovani, o per lo meno quanti hanno un mutuo giovane, per il quale il piano di ammortamento è artito da meno di un anno. Sarà possibile presentare la domanda entro e non oltre il 17 dicembre.

Salta anche il limite che impediva di presentare la domanda a quanti avessero già beneficiato di altri aiuti pubblici.

Per potre aiutare una platea più vasta di mutuatari, è stato anche incrementato il valore massimo del contratto che può accedere alla moratoria: oggi possono chiederlo anche quanti hanno un mutuo del valore di 400mila euro, mentre prima il limite era di 250mila euro.



Ultimo, ma non meno importante, viene ampliata la nozione di lavoratore autonomo con accesso al Fondo: potranno rientrarvi anche le ditte individuali e gli artigiani. Come per i professionisti il termine ultimo per presentare la domanda è il 17 dicembre.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online