N26 conto corrente smart: apertura e come si usa online-offline

26/02/2020 15:07

N26 è uno dei conti correnti, con gestione tramite smartphone, più noti ed anche più economici visto che il conto corrente N26 Standard non ha spese di apertura e nemmeno costi di gestione. Inoltre, N26 conto corrente si usa online ma anche offline potendo, per esempio, prelevare e depositare presso oltre 500 esercizi commerciali delle catene di Penny Market e Pam grazie all'opzione CASH26 in accordo con quanto è stato riportato da tomshw.it.

N26 da oggi si ricarica anche da oltre 500 supermercati | Tom's Hardware https://t.co/aC6fem8PVC

— Giorgio Pozzi Stream (@GiorgioPStream) February 24, 2020

Come si apre il conto corrente N26

Dal sito di N26 si legge che il conto corrente smart si apre online in appena 8 minuti ed in particolare con i seguenti 4 step: si conferma il proprio indirizzo di posta elettronica, si scarica l'app, si verifica la propria identità e si riceve la propria carta di debito N26.



Per aprire un conto N26, inoltre, non viene richiesto alcun deposito e nemmeno l'esibizione di un reddito minimo.

Come si ricarica il conto N26

Per alimentare il conto corrente, con le operazioni di ricarica, oltre all'opzione CASH26 c'è pure il bonifico SEPA e MoneyBeam, la funzione grazie alla quale si può inviare, ricevere e richiedere denaro ad altri clienti N26 con il perfezionamento delle transazioni in tempo reale.

Prelievi denaro dal conto corrente N26, sono gratis?

Dal conto N26 Standard, fa altresì presente la società N26 GmbH attraverso il proprio sito, i prelievi sono gratis e senza limiti in tutta la zona euro.



Mentre con i conti N26 You e N26 Metal i prelievi sono gratis e senza limiti in tutto il mondo, e quindi pure quando il prelievo di contanti è in valuta estera.

Costi conti correnti N26 personali e business, quanto costano?

Attualmente i conti correnti N26 proposti sono in tutto 5, di cui tre personali e due business.



Per quel che riguarda i conti personali, N26 Standard, come sopra accennato, è a zero canone, mentre N26 You ed N26 Metal hanno un costo fisso mensile pari, rispettivamente, a 9,90 euro ed a 16,90 euro. Per quel che riguarda invece la linea di conti correnti business, N26 Business è a zero euro mese, mentre N26 Business You ha un costo di 9,90 euro mensili.

Our global vision to radically transform the banking industry has not changed.



We will continue to focus on growing within the European Union, building our presence in the US, and developing our products further for customers around the world. (2/2)https://t.co/TiSItxMU2o

— N26 (@n26) February 11, 2020

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online