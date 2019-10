Netflix corre a Wall Street dopo i conti del terzo trimestre

16/10/2019 22:54

Netflix corre a Wall Street in scia alla pubblicazione dei conti trimestrali chiusi con profitti e crescita degli abbonati nei mercati internazionali migliori delle attese.

Netflix, conti secondo trimestre: i risultati

Il titolo balza di oltre l'8% nelle contrattazioni after-hour, a 310,88 dollari, dopo che il colosso dello streaming ha comunicato di aver archiviato il terzo trimestre con utile di 1,47 dollari per azione, ossia sopra le stime di consenso, su ricavi pari a 5,24 miliardi di dollari e leggermente inferiori ai pronostici: gli analisti di mercato si aspettavano, stando ai dati di Refinitiv, un utile per azione di 1,04 dollari su ricavi pari a 5,25 miliardi di dollari.

Netflix trimestrale: le attese del mercato

Per quanto riguarda i dati sugli abbonati, Netflix ha archiviato il trimestre con 517mila nuove sottoscrizioni nel mercato domestico, mentre i nuovi abbonati nei mercati internazionali sono stati pari a 6,26 milioni: il consenso FactSet indicava un incremento delle sottoscrizioni nel mercato USA pari a 802.000 unità e di 6,05 milioni sui mercati internazionali.

Netflix sorvegliato speciale dopo conti deboli del secondo trimestre

Tra gli osservatori di mercato c'era grande attesa proprio per il dato degli abbonati dopo i risultati deludenti del secondo trimestre, uno dei fattori alla base di uno scivolamento di circa il 20% del titolo negli ultimi tre mesi.

Allora, la società di Reed Hastings aveva imputato il pessimo score (92,3 milionidi nuovi abbonati meno delle attese) a una programmazione debole, annunciando pero di aspettarsi che il terzo trimestre avrebbe beneficiato del debutto della terza stagione di “Stranger Things”.



Una previsione confermata dai numeri di oggi: secondo quanto comunicato, circa 64 milioni di utenti hanno visualizzato Stranger Things nelle prime quattro settimane dal lancio della nuova season, contribuendo a far salire il numero di abbonati globali del servizio a 158,33 milioni: non abbastanza da raggiungere le attese della guidance, ma abbastanza da allentare le preoccupazioni legate all'espansione del servizio.

Soprattutto in vista di quella che si annuncia come una vera e propria guerra dello streaming.

Netflix sotto pressione: sta cominciando la guerra dello streaming

Questa tornata di rendiconti intermedi sarà infatti l'ultima della società prima dell'atteso lancio di Disney+ e di Apple+, due nuove piattaforme streaming con cui la società di Topolino e il produttore dell'iPhone si preparano ad entrare con tutto il loro peso nel settore.

A questo riguardo, oggi Netflix ha scritto in una lettera agli investitori che, nonostante i nuovi concorrenti abbiano "alcuni grandi titoli (specialmente in catalogo), nessuno ha la varietà, diversità e qualità della nuova programmazione originale che noi stiamo producendo nel mondo."

Netflix: la guidance per la fine del 2019

Quanto alla guidance per l'ultima parte dell'anno, Netflix si aspetta di chiudere il quarto trimestre 2019 con utile per azione a 0,51 dollari su ricavi pari a 5,4 miliardi.

Il gruppo si aspetta inoltre di aggiungere 7,6 milioni di nuovi abbonati nel trimestre corrente, con 600mila di questi negli Stati Uniti e 7 milioni fuori dal mercato domestico.

