Nexi: debutto in acque tempestose. Cosa è andato storto?

16/04/2019 18:10

Un debutto decisamente amaro quello odierno per Nexi, la società attiva nel settore dei pagamenti, le cui azioni sono state vendute a piene mani nel primo giorno di contrattazioni.

Nexi: un debutto tutto in discesa. Scambi vicini al 10% del capitale

Il titolo ha avviato oggi le contrattazioni sull'MTA a Piazza Affari, ma l'accoglienza riservata dal mercato è stata decisamente negativa.

Le azioni hanno avviato gli scambi già in calo e nel corso della seduta sono arrivate a segnare un minimo intraday a 8,29 euro.

Da questo livello si è avuto un parziale recupero che ha portato Nexi a terminare la giornata a 8,44 euro, con un affondo del 6,22% e oltre 62 milioni di azioni scambiate, pari a oltre il 9% del capitale, per un controvalore vicino ai 523 milioni di euro.

Il titolo quest'oggi si è posizionato da subito al di sotto del prezzo dell'IPO fissato a 9 euro per azione, nella parte bassa della forchetta indicata in fase di collocamento pari a 8,5-10,35 euro.

Nexi: alcuni elementi chiave dell'offerta

Dopo la chiusura del collocamento il flottante di Nexi sarà pari al 35,6% del capitale, incrementabile fino al 40,9% a seguito dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, con un ricavato complessivo dell'offerta pari a circa 2 miliardi di euro, al netto dell'esercizio della suddetta opzione.

L'offerta di Nexi, riservata solo ad investitori istituzionali, ha registrato un forte interesse della comunità finanziaria nazionale ed internazionale, visto che la sua sottoscrizione ha registrato una richiesta al prezzo di offerta per un controvalore superiore ai 5,4 miliardi di euro, da più di 340 primari investitori internazionali.

Nexi: la più grande operazione degli ultimi 2 anni a Piazza Affari

Come si legge in una nota diffusa dalla stessa società, quella di Nexi rappresenta la prima IPO per ammontare raccolto da parte di una società fintech italiana per un totale di 2,10 miliardi di euro.

La quotazione di Nexi è uno dei più importanti collocamenti internazionali di quest'anno e con riferimento a Piazza Affari è la più rilevante operazione per capitalizzazione e ammontare raccolto in IPO negli ultimi 2 anni.

Nexi: il commento dell'AD di Borsa Italiana

Questa mattina, all'avvio delle negoziazioni, l'AD di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, ha dichiarato che la quotazioni di Nexi potrebbe essere la più grande in Europa e forse del mondo nel 2019.

"Il successo di Nexi", ha aggiunto Jerusalmi, "è un segnale molto positivo per l'intero Paese, e conferma la fiducia da parte degli investitori internazionali oltre che domestici nelle prospettive di crescita della società e del mercato in cui essa opera.

Nexi: le parole del CEO Bertoluzzo

Per l'AD di Nexi, Paolo Bertoluzzo, "la quotazione odierna deve essere motivo di grande orgoglio per il Paese, una società di hi-tech che va in borsa, una società che fa innovazione.



Innovazione che al nostro Paese serve".

Il manager ha spiegato che lo sbarco in Borsa è un nuovo punto di partenza per Nexi che porta a guardare al futuro con ancora più senso di responsabilità.

Intanto il mercato quest'oggi non solo non ha premiato questo debutto tanto atteso, ma gli ha riservato un'accoglienza segnata da un profondo rosso per il titolo.

Nexi: come spiegare l'accoglienza negativa del mercato?

Secondo quanto argomentato nelle sale operative, il prezzo dell'IPO fissato a 9 euro è giudicato un po' alto dagli operatori.



Alcuni analisti però provano a gettare acqua sul fuoco, segnalando che cali come quello odierno non devono spaventare, visto che le prime sedute spesso sono caratterizzata dalla volatilità, tipica di queste operazioni.

In un'analisi odierna del Sole 24 Ore, a firma di Antonella Olivieri, si legge che anche a 9 euro, ossia nella parte bassa della forchetta iniziale, Nexi risulterebbe ben più cara delle società quotate comparabili, prendendo a riferimento il rapporto prezzo/utili.

A preoccupare un po' gli investitori potrebbe essere il livello di indebitamento della società, malgrado quest'ultima sia attiva in un settore in crescita come quello dei pagamenti digitali.

