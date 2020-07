Nexi vola dopo operazione con Intesa Sanpaolo, ma broker cauti

01/07/2020 20:50

In un mercato che non ha espresso temi di rilievo oggi, con un Ftse Mib fermatosi poco sotto la parità, si è messo in evidenza Nexi che ha conquistato la prima posizione tra le blue chips.

Nexi brilla con volumi consistenti

Il titolo, dopo aver ceduto poco più di un punto percentuale ieri, ha vissuto una seduta tutta in salita oggi.



Nexi ha terminato le contrattazioni a 16,07 euro, con un rally del 4,35% e oltre 3,2 milioni di azioni scambiate, poco oltre la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,17 milioni.

In un mercato caratterizzato da volumi contenuti, gli scambi robusti su Nexi sono una conferma dell'interesse da parte degli investitori.

Nexi: perfezionata acquisizione ramo d'azienda di Intesa Sanpaolo

Nexi ha fatto il pieno di acquisti dopo che la società ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda merchant acquiring di Intesa Sanpaolo, in esecuzione degli accordi sottoscritti tra le parti e annunciati lo scorso 19 dicembre 2019.

L'operazione è stata perfezionata a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste dai medesimi accordi, ivi comprese l’ottenimento delle autorizzazioni da parte della Banca d’Italia e dell’Autorita? Antitrust europea.

L’operazione, che include come gia? comunicato una partnership ultraventennale con Intesa Sanpaolo per la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti del gruppo Nexi nel mondo dei servizi per gli esercenti e l’estensione, di analoga durata, della partnership gia? in essere nei servizi di issuing e ATM acquiring, generera? un aumento dell’EBITDA di gruppo atteso di circa 95 milioni di euro nel 2020 e un aumento high teens del cash EPS a partire dal 2020, gia? inclusi nelle stime di Equita SIM.

Nexi: come è stata finanziata l'operazione

Il corrispettivo per l’acquisizione, pari a 1 miliardo di euro, e? stato finanziato facendo ricorso ai proventi dell’emissione del prestito obbligazionario equity-linked collocato ad aprile 2020 (scadenza aprile 2027) e ad un finanziamento bancario a termine, erogato in data odierna da un pool di banche, per un importo nominale di 466,5 milioni di euro (scadenza giugno 2025) che hanno sostituito il finanziamento ponte originario da 1 miliardo, con scadenza massima fine 2021.

Come precedentemente comunicato e sulla base dell’accordo raggiunto, al momento del closing Intesa Sanpaolo ha retrocesso a Nexi l’importo dei flussi di cassa generati dal ramo d’azienda nel primo semestre del 2020, pari a oltre 60 milioni di euro.

Nexi sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che, sempre in data odierna, in esecuzione degli accordi sottoscritti in data 19 dicembre 2019, Mercury UK HoldCo Limited, azionista di riferimento di Nexi, ha comunicato di aver concluso la cessione a Intesa Sanpaolo di una partecipazione pari al 9,9% del capitale di Nexi senza diritti di governance connessi.

Cauta la view di Equita SIM che su Nexi ha una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 13,5 euro.

Nexi al vaglio di Banca Akros

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Banca Akros che sul titolo hanno un rating "neutral", con un target price a 13 euro.





Per gli analisti il completamente della transazione con Intesa Sanpaolo è in linea con le attese.

Fonte: News Trend Online