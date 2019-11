Nuovi mutui in calo in Italia

06/11/2019 10:38

Nonostante il settore immobiliare sia in ripresa, e l’ammontare complessivo dei mutui, stando alle statistiche di ABI, sia in aumento, in Italia si registra un significativo rallentamento nel numero dei mutui erogati rispetto allo scorso anno: è questo il risultato dell’analisi condotta dall’Osservatorio Experian.

Lo studio, che ha preso in considerazione i dati relativi all’erogazione di nuovi mutui in Italia nel periodo primo semestre 2018 – primo semestre 2019, mette in luce una diminuzione in quasi tutte le fasce di età.

Ma vediamo più da vicino i risultati dell’analisi.

Nel primo semestre 2019 e rispetto al primo semestre 2018, è in calo l’erogazione dei mutui per quattro delle cinque categorie analizzate con una corrispondente diminuzione della media degli importi erogati superiore al 4%.

-24,15% per i Senior (fino al 1945);

-19,97% per i Baby Boomer (1945-1960);

-14,35% per la Generazione X (1960-1980);

-1,85 per la Generazione Y o Millennial (1981-1995).

Unico segno positivo per la Generazione Z (dal 1995), con un +18,97%.



Scende tuttavia la media dell’importo concesso, da 94.874 a 81.858 euro.

La Lombardia, sul podio delle regioni con il maggior numero di mutui erogati seguita da Emilia-Romagna e Lazio, manifesta comunque un calo di erogazioni pari quasi al 6%.

Le regioni che registrano i cali maggiori sono il Trentino-Alto Adige (quasi il 30%), e il Friuli-Venezia Giulia e il Molise, entrambe attestate su un -20%.

Uomini e donne viaggiano paralleli, con un calo rispettivo del 10% e dell’11%.

I dati rilevati da Experian tracciano uno scenario di sostanziale riduzione dei nuovi mutui erogati in Italia, anche se il dato complessivo relativo allo stock attivo esistente continua a essere positivo, come confermano recenti rilevazioni di ABI.

Anche se il mutuo resta uno strumento di primaria importanza, la tendenza che riscontriamo nell’erogazione di nuovi mutui in Italia è in sostanziale rallentamento rispetto allo scorso anno, in particolare per le categorie di persone con un’età più elevata - sottolinea Carlo Gabardo, Head of Analytics di Experian -.



Questo ultimo aspetto può dipendere dalla riduzione delle opportunità di investimento immobiliare per i segmenti più benestanti sommato al fatto che la categoria Senior ha tipicamente meno appeal creditizio, anche perché in media ha già acceso mutui per l’acquisto di proprietà immobiliari o altri beni. Allo stesso tempo, il segmento giovanile riscontra una crescita costante, proprio perché con l’età maturano sia la necessità di indipendenza che i requisiti redditizi e di stabilità sul lavoro, propedeutici alla richiesta di un mutuo.

Lo studio analizza i nuovi mutui erogati nel primo semestre 2019 in relazione a quelli erogati nel primo semestre 2018, e si basa sui dati disponibili nel Sistema di Informazioni Creditizie gestito da Experian, che raccoglie oltre 80 milioni di posizioni creditizie.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online