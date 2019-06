Pace fiscale, stralcio per tutti: lo Stato condona 32 miliardi

08/06/2019 15:07

Con l'annullamento di una miriade di cartelle esattoriali, riconducibili ad oltre 12 milioni di contribuenti, lo Stato italiano ha rinunciato all'incasso di crediti fiscali per oltre 32 miliardi di euro. Grazie alla pace fiscale introdotta dal Governo giallo-verde, infatti, c'è stato lo stralcio tutte le cartelle esattoriali di importo inferiore ai 1.000 euro che, per il periodo dal 2000 al 2017, e quindi in un arco di tempo che sfiora il ventennio, sono state annullate in automatico.

Colpo di spugna sulle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro

Si tratta di un vero e proprio colpo di spugna che, paradossalmente, comporterà a regime vantaggi economici allo Stato italiano in quanto di quei 32 miliardi di euro una grossa fetta erano ormai irrecuperabili.



In accordo con quanto è stato riportato da IlMessaggero.it, lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro ha riguardato non solo la cancellazione di imposte evase, ma anche di contributi previdenziali e di multe stradali.

Lo stralcio delle cartelle esattoriali, non per tutti ma comunque per milioni di italiani, permetterà così ai cittadini, peraltro senza fare nulla, di chiudere le pendenze di lungo corso con il Fisco, e di ripartire senza debiti o comunque con somme dovute all'Agenzia delle Entrate-Riscossione più basse considerando il fatto che la pace fiscale si compone di tutta una serie di agevolazioni per mettersi in regola a forte sconto.

Pace fiscale, rottamazione-ter per 16 miliardi di debiti.



Pace fiscale o condono?

Al punto che quella che il Governo giallo-verde chiama pace fiscale in realtà è stata bollata più volte da molti, in tutto e per tutto, come un condono tale da premiare i furbi e da penalizzare, invece, chi in questi anni, pure facendo sacrifici e rinunce, è rimasto al passo con il pagamento di tutte le tasse.

Sanatoria sulle tasse.



La mappa geografica per città e regione delle cartelle annullate

IlMessaggero.it ha fornito pure la mappa geografica delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro che sono state annullate.



La Regione Campania, su un totale di oltre 32 miliardi di euro come sopra accennato, svetta con ben 5,1 miliardi di euro, e poi a seguire il Lazio con 5,7 miliardi, e la Regione Lombardia con 4,5 miliardi.

Per città, invece, svetta Roma con il 12,4% sul totale delle cartelle stralciate.

Se hai dichiarato, mi dai il 15% senza sanzioni e senza interessi e puoi tornare a lavorare. Stato incassa soldi, e milioni di italiani liberati dalle tasse.

