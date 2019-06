Pagelle fiscali Isa: software imprese e professionisti, si parte

13/06/2019 10:05

Il software per gli Isa, Indici sintetici di affidabilità fiscale, è pronto nella sua versione definitiva. Ad annunciarlo lunedì scorso è stato FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate, nel ricordare come gli Isa, che sono stati introdotti con il Dl 59/2017, vadano a sostituire in via definitiva, a partire dall'anno di imposta 2018, gli studi di settore.

Pagelle fiscali Isa vs studi di settore

Al riguardo non mancano coloro, compresi tanti commercialisti, che ritengono che il Fisco abbia sostituito uno strumento come gli studi di settore con un altro, quello relativo agli Isa appunto, che potrebbe non portare alla semplificazione sperata nel rapporto tra l'Agenzia delle Entrate e le imprese ed i professionisti.

Indice sintetico di affidabilità fiscale, arrivano i voti come a scuola

Tutto passa attraverso le cosiddette pagelle fiscali, ed in particolare dal calcolo del proprio indice sintetico di affidabilità fiscale attraverso l'apposito software che è scaricabile da questo link per le imprese, e da questo link per i professionisti.

Dal calcolo Isa esce un punteggio, da 1 a 10, indicante proprio il livello di affidabilità raggiunto dal contribuente.



Per i più affidabili, a partire da un punteggio di minimo 8, il Fisco offre dei benefici crescenti con 8,5 e poi con un punteggio di 9.

Voto Isa basso? Scattano i controlli!

Di contro, chi ottiene punteggi bassi dagli Isa può finire sotto la lente del Fisco.



In particolare, riporta Ipsoa.it, le strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, partono da una pagella fiscale con voto uguale o minore a 6.

Sebbene il software 'Il tuo Isa' sia intuitivo nel suo utilizzo, in genere chiedere il supporto e la consulenza del proprio commercialista di fiducia rappresenta la soluzione migliore.



Ma in alternativa, senza dover spendere in parcelle, sull'installazione del software, al numero verde 800.279.107, il Fisco risponde in caso di problemi.

