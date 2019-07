Paghette in arrivo dagli zii banchieri

24/07/2019 09:35

Mancano pochi giorni all’arrivo dei regali monetari, annunciati ripetutamente da zio Mario (Draghi) e zio Jerome (Powell), in versione Babbo Natale anche se siamo d’estate.

E, come succede ai bambini, che per la smania dell’attesa ne assaporano il piacere in anticipo, anche i mercati vengono già attratti dai massimi di periodo (per quelli americani massimi assoluti) e scontano il premio prima ancora di riceverlo.

Se poi, come è successo ieri, in aggiunta alle attese monetarie, si fanno trapelare indiscrezioni su decisioni imminenti della Casa Bianca in grado di sbloccare il caso Huawei e la probabile ripresa dei colloqui di pace faccia a faccia tra le delegazioni americana e cinese già la prossima settimana, l’innesco speculativo può fare mirabilie, come ben sa quel fenomenale manipolatore dei mercati che risponde al nome di Donald Trump.

Il mercato azionario giapponese ha così suonato la carica fin dal primo mattino, estendendo il recupero in atto fino ad arrivare quasi ai massimi di inizio mese, ed ha contagiato gli indici cinesi, che sono rimbalzati sui supporti raggiunti con la scivolata di lunedì.



Fin dall’apertura in gap rialzista i mercati europei hanno potuto unirsi al coro festante, risalendo con Eurostoxx50 (+1,23% finale) quasi ai massimi del mese, che sono anche i valori più alti raggiunti in questo 2019.

A conferma di una certa rotazione di temi, a trainare l’azionario europeo è stato il comparto industriale, da tempo sottoperformante, che ieri ha visto anche la chiusura di posizioni ribassiste ad alimentare il rimbalzo.

Perciò il miglior indice d’Europa è tornato ad essere il tedesco Dax (+1,64%), che ha fatto meglio della media europea, mentre il nostro Ftse-Mib, che trae linfa dalla vena di bancari ed utility ed è carente di società industriali, ha sottoperformato (“solo” +1,01%).

Gli indici americani, che lunedì avevano tenuto il supporto di area 2.975 con SP500, ma non avevano dato l’impressione di aver già digerito la correzione, hanno iniziato la seduta con maggior titubanza, ma hanno finito per adeguarsi anch’essi all’impostazione rialzista del resto del mondo.

L’indice USA principale è cresciuto nella seconda parte della seduta (+0,68%) ed è tornato esattamente al livello di 3.005, da cui venerdì era partita la scivolata che aveva creato una lunga candela nera.



Il segnale di incertezza potrà perciò essere negato oggi, se proseguirà l’inerzia rialzista accumulata ieri. Se riuscisse il superamento convinto di 3.005 si vedrebbe il completamento di una sorta di doppio minimo che proietterebbe 30 punti di rialzo. Nuovi record storici diventerebbero perciò molto probabili.

A gettare acqua oppure benzina sul fuoco oggi sono in arrivo parecchie trimestrali del settore industriale USA e quella del colosso tecnologico Facebook.



Inoltre arriveranno le misurazioni flash dei PMI europei ed americani, previsti tutti in rimbalzo dai valori del mese scorso.

Non mancheranno neppure soffiate di varia provenienza e più o meno veritiere su quel che farà domani la BCE nella riunione mensile del Direttorio. Qualcuno ipotizza che non si prendano decisioni immediate ma si annunci qualche dettaglio sui cambiamenti nella politica monetaria che saranno attuati a settembre.

Non manca chi annusa già addirittura un ampliamento da -0,4% a -0,5% del tasso d’interesse negativo che percepiscono (si fa per dire) le banche sulla liquidità inutilizzata e depositata sul conto presso la BCE.

Personalmente sarei stupito di una mossa effettiva già a luglio, prima delle ferie.



Credo più probabile che Draghi si limiti alle parole, che nella sua carriera sono state decisamente più efficaci delle misure concrete adottate. Ai mercati in fondo piacciono più le promesse, su cui si può speculare, che i fatti, su cui in genere vanno a prendere profitto.

Insomma: i mercati sembrano volere la botte piena (dati economici e societari solidi) e la moglie ubriaca (regali monetari dagli zii banchieri).

A volte capita, ma non è la regola.



Almeno, così ci insegna la saggezza popolare dei proverbi. Ma nell’era della tecnologia e della realtà virtuale, a chi volete che interessino ancora i proverbi?

Autore: Pierluigi Gerbino Fonte: News Trend Online