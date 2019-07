Partita Iva forfettaria, controlli Entrate sui furbetti flat tax

05/07/2019 11:45

Mentre il Governo ha ancora un po' di tempo per riuscire, trovando le coperture, ad introdurre la flat tax nella prossima Legge di Stabilità, su quella attualmente in vigore, che riguarda le piccole partite Iva, scatterà la caccia ai furbetti con controlli, da parte dell'Agenzia delle Entrate, finalizzati nello specifico a scoprire abusi non solo nell'ingresso, ma anche nella permanenza nel cosiddetto regime forfettario.

Controlli furbetti flat tax dopo boom aperture nuove partite Iva

D'altronde, in base agli ultimi dati disponibili, di recente c'è stato un vero e proprio boom di nuove aperture di partita Iva forfettaria, ragion per cui c'è il rischio che tra questi piccoli imprenditori e liberi professionisti potrebbe nascondersi qualcuno che potrebbe approfittare della situazione pagando meno tasse.

Analisi di rischio partita Iva forfettaria facendo leva sul patrimonio informativo del Fisco

I controlli riguarderanno in ogni caso le vecchie come le nuove partite Iva forfettarie, e saranno portati avanti dal Fisco non solo in maniera diretta sul territorio, ovverosia con gli accessi in sede, ma anche con i classici controlli incrociati e con gli strumenti, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, che effettuano analisi di rischio in base al patrimonio informativo disponibile in accordo con quanto è stato riportato da ilsole24ore.com.

Le attività di controllo sulle partite Iva con flat tax al 15%, ma anche sulle start up al 5%, sono state svelate a conclusione di un question time del Partito Democratico in commissione Finanze alla Camera.



In particolare, la risposta in merito è arrivata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ed è stata letta da Simone Valente, in quota MoVimento 5 Stelle, che è il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

Studi professionali e piccoli imprenditori, caccia Agenzia delle Entrate ai comportamenti elusivi

Tra studi professionali che si separano, ed altri traccheggi come la fatturazione differita, l'obiettivo è quello di stanare quelle partite Iva che in maniera artificiosa ed elusiva cercano di rimanere annualmente sotto la soglia dei 65mila euro di ricavi al fine di beneficiare della flat tax.

In tal caso l'esercizio di impresa o di professione risulta essere potenzialmente evasivo, elusivo ed anche fittizio, e quindi perseguibile da parte del Fisco, in collaborazione con la Guardia di Finanza, nei confronti dei titolari che, nei casi più gravi, tendono ad occultare patrimoni in quanto veri e propri evasori seriali.

Fonte: News Trend Online