Partita Iva, professionisti gli eterni dimenticati. La protesta

Chi sono stati gli eterni dimenticati di questa crisi causata dal coronavirus? Senza dubbio quei professionisti che lavorano con partita Iva: massacrati anche loro al lockdown (basti pensare agli avvocati che si sono ritrovati i tribunali chiusi), ma che hanno ottenuto un supporto minimo, se non quasi nullo, da parte del Governo.

In questi ultimi tre mesi il premier Giuseppe Conte ha fatto arrivare contributo a destra e a manca, con scelte che risulta difficile comprendere. Guardiamo alle colf, che magari non hanno perso il lavoro, ma hanno avuto garantito un bonus.



O all'aiuto ai lavoratori nero: rei di avere un'occupazione per la quale non pagano le tasse, ma che sono stati aiutati ugualmente. O ai crediti garantiti alle imprese: molte delle quali è difficle considerarle ancora come delle aziende italiane.

Ma il lavoratore con partita Iva, che ha avuto la sventura di essere un professionista, iscritto ad un ordine professionale e con una propria cassa è stato dimenticato.

Il libero professionista è rimasto ai margini dei bonus, degli aiuti di Stato, un po' come se fosse un lavoratore di serie B. Una dimenticanza che non è stata sanata nemmeno all'interno del Decreto Rilancio.



D'aiuto non sono state le parole di Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia, che arrampicandosi sugli specchi è riuscito ad affermare che gli aiuti che erano stati previsti per le imprese, non potevano essere estese ai professionisti in quanto questi ultimi sono delle persone fisiche e non delle aziende.

Dimenticandosi, però, sia della Raccomandazione europea 2003/361/Ce sia il jobs act degli autonomi (dlgs 81/2017) equiparano imprese e professionisti.

Partite Iva: le differenze tra imprese e professionisti

Ma perché continua ancora ad esserci qusta differenza di fondo? E' lo Stato che si appoggia, in prima istanza, al lavoro dei professionisti nel momento in cui deve demandare compiti che gli spetterebbero.



Basti pensare al ruolo che hanno assurto i commercialisti nel momento in cui è stato necessario digitalizzare il sistema fiscale. Non parliamo poi di consulenti del lavoro, che hanno svolto lo stesso ruolo nei confronti del sistema previdenziale italiano.

Anche gli avvocati hanno dovuto sostenere i costi della digitalizzazione del nostro sistema giudiziario.

Come contropartita hanno solo ottenuto delle promesse di riconoscimento della sussidiarietà. Promesse che non sono state mantenute. La visione della maggior parte del mondo politico, molto probabilmente, associa il professionista al privilegiato.



La differenza tra le partite Iva iscritte agli albi professionale e quelle che rientrano tra i lavoratori autonomi sarebbe la differenza di fatturato a fine mese? Se la differenza fosse solo questa, sapere quanto hanno perso i professionisti, in fatto di lavoro e clienti, sarebbe semplice.

Basta guardare alle fatture emesse in questo periodo e ai loro importi. Quello che sicuramente manca, sia alla politica che al mondo civile, è la capacità di considerare i professionisti come degli esperti che sono in grado di far funzionare tutto l'apparato burocratico e far girare gli ingranaggi, in modo che il cittadino comune possa andare in pensione, pagare le tasse e far valere i propri diritti in tribunale.

La partita Iva stereotipata: quella che viaggia in Ferrari

Probabilmente quello che penalizza il professionista è il fatto che lo si veda come un lavoratore privilegiato, che viaggia in Ferrari, e che presta la propria consulenza all'evasore che porta il contante all'estero.



Detta così, sfortunatamente, c'è molto qualunquismo, dimenticando che la maggiorparte dei professionisti sono degli onesti lavoratori, il cui valore medio della parcella è quello corretto per arrivare a fine mese. Sarà per questo, che per la prima volta in Italia, i professionisti hanno deciso di protestare.

Un protesta che coinvolgerà tutte le professioni italiane, interamente online, tutti uniti contro le misure che il governo ha definito per combattere l'emergenza Coronavirus.

L'appuntamento è fissato per il 4 giugno, dalle 10.30 alle 12.30.

A 50 anni dello Statuto dei lavoratori - spiega Marina Calderone, presidente del Cup - la realtà dei fenomeni economico-sociali ha da tempo superato il suo impianto originario, ma sul versante delle politiche, come dimostra il dl rilancio, si fa difficoltà ad uscire dai vecchi schemi.



Stupisce non solo la disinvoltura con cui, ancora una volta, si contravviene al principio di equiparazione tra attività di impresa e libero professionale, sancito a livello europeo e nazionale, ma soprattutto l'incapacità di riconoscere, anche in un momento drammatico come l'attuale, la pari dignità del lavoro in tutte le sue forme.

Un approccio che ha suscitato una indignazione trasversale, che il 4 giugno sarà ampiamente documentata durante gli Stati generali delle professioni.

Partite Iva e professionisti: la protesta

Sicuramente questa manifestazione vorrà essere anche l'occasione per rilanciare un'alleanza tra tutte le professioni italiane.

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri e coordinatore della Rpt spiega che si tratta di una logica conseguenza di questo progetto che stiamo portando avanti con l'alleanza tra Cup e Rpt.



I professionisti devono avere una sola voce e una rappresentanza unitaria forte. Ormai facciamo riunioni una volta a settimana, c'è un interscambio continuo tra i vari ordini e questo non può che migliorare la nostra capacità di farci sentire dalle forze politiche. La manifestazione del 4 giugno parte da un assunto: i liberi professionisti sono stati discriminati dalle ultime misure governative, l'esempio lampante è l'esclusione degli iscritti alle casse private dalla possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio.



Una scelta che sembra basata su una sostanziale ignoranza in merito alle norme europee e nazionali.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online