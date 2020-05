Partite Iva con cassa autonoma: dimenticate dai nuovi bonus

20/05/2020 09:21

Non c'è pace per le partite Iva, soprattutto per quei liberi professionisti con cassa previdenziale autonoma: sono stati dimenticati dal DL Rilancio. E questa volta il decreto legge è stato di parola: ha rilanciato una dimenticanza, la stessa svista che era accaduta negli scorsi mesi.

Il Bonus arriva per tutti, lavoratori dipendenti, autonomi, partite Iva, co.co.co: per tutti, purché siano sotto il cappello dell'Inps. Se sono dei liberi professionisti con una propria cassa previdenziale, ne pososno fare a meno.

A scoprire questa grave e spiacevole mancanza sono stati i commercialisti, che nelle versioni ancora ufficiose del Decreto Rilancio hanno scoperto che il mondo delle profesisoni è stato palesemente e seccamente dimenticato.



Quelle partite Iva che lavorano tutti i giorni e svolgono compiti e ruoli importanti, ma che hanno una cassa previdenziale autonoma sono rimasti fuori dalle misure a sostegno del reddito. Stiamo parlando di commercialisti, inggneri ed avvocati. Ma anche dei medici che in questi mesi stanno combattendo il coronavirus in prima linea.

Nessuno di loro è stato inserito tra quanti possono richiedere i vari bonus o i contributi a sostegno della propria attività.

Partite Iva: i liberi professionisti ultima ruota del carro

Non stiamo parlando di due o tre persone, di due o tre lavoratori con partita Iva.



Le persone che sono iscritte ad albi professionali sono oltre un milione. Un po' tutte le sigle sindacali che ne tutelano i diritti, si domandano, con grande stupore, come sia potuto accadere questa ennesima dimenticanza: una disattenzione del legislatore ritenuta un po' antipatica. Quello stesso legislatore che inpieno lockdown ha definito e ricordato le attività deiprofesisonisti come attività essenziali per il nostro paese.

Con un duro comunicato Maria Pia Nucera (ADC), Andrea Ferrari (AIDC), Marco Cuchel (ANC), Amelia Luca (ANDOC), Antonella La Porta (FIDDOC), Stefano Sfrappa (SIC), Giuseppe Diretto (UNAGRACO), Matteo De Lise (UNGDCEC) e Domenico Posca (UNICO) prendono atto che la risposta non può che essere negativa: non si tratta di una mera distrazione, ma di una voluta, specifica esclusione dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.



Se tale formulazione contenuta in bozza fosse confermata nella stesura definitiva del decreto – come oramai parrebbe evidente - si tratterebbe, quindi, di una estromissione intenzionale, mirata nei confronti delle professioni ordinistiche.

Nel duro comunicato si legge:

Non chiediamo scorciatoie o privilegi.

Al contrario, ci aspettiamo di essere trattati come tutti gli imprenditori ed i lavoratori autonomi del nostro Paese. Auspichiamo perciò che il Decreto - quello che attendiamo con ansia per rispondere ai clienti che quotidianamente annunciano ma il Premier ha detto che... - venga finalmente alla luce, in un testo però che confermi la spettanza del contributo anche in capo ai professionisti dotati di "cassa privata". Diversamente speriamo almeno che il Parlamento possa, nel corso dell’iter di approvazione del DL Rilancio, correggere questa ignominia, eliminando questa insensata discriminazione. In caso contrario, valuteremo con i nostri iscritti tutte le più opportune iniziative da intraprendere, che non potranno che essere proporzionate al sentimento di forte sconcerto, che mai come in questo momento alberga in tutte le donne e gli uomini della categoria.



Simili circostanze, infatti, creano un clima di tensione sociale, di cui tutti, invece, faremmo volentieri a meno; siamo parte del tessuto produttivo di questo Paese e nella nostra attività quotidianamente assistiamo imprese e lavoratori autonomi. Potremmo pure essere scomodi per alcuni, ma sappiamo sicuramente di essere essenziali.

Non possiamo comprendere, allora, perché, anche in presenza di rilevanti cali di fatturato, ci si debba escludere dal contributo a fondo perduto. Siamo davvero stanchi e non siamo più disposti ad accettare di essere messi da parte. Se dovesse continuare ad essere questa la strada intrapresa nei nostri confronti, non potremo che avviare le azioni del caso, con la consapevolezza che di fronte a simili provvedimenti l’adesione ad ogni eventuale forma di protesta non potrà che essere massiccia.



Partite Iva: ecco a chi spetta il bonus, per il momento

Oggi stesso dovrebbe, invece, arrivare il pagamento del bonus 600 euro che il Decreto rilancio ha previsto per i lavoratori autonomi e le partite Iva.



Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia, stima che la platea dei lavoratori coinvolti dall'iniziativa sia costituita da almeno 4 milioni di persone.

A chi spetta il pagamento i programma oggi? Vediamo di farne un elenco abbastanza completo:

Liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23/02/2020 e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (articolo 27 DL 18/2020);

attiva alla data del 23/02/2020 e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (articolo 27 DL 18/2020); Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale dell’Ago articolo 28 DL 18/2020);

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro involontariamente nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 purché non titolari di redditi da lavoro dipendente alla data del 17/03/2020 (articolo 29 DL 18/2020)

Lavoratori agricoli operai a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nell’anno 2019 (articolo 30 DL 18/2020);

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro purché non titolari di reddito da lavoro dipendente alla data del 17/03/2020 (articolo 38 DL 18/2020).

Partite Iva: solo spiccioli dai contributi a fondo perduto

Solo pochi spiccioli.



In altre parole, con i contributi a fondo perduto il Governo sta offrendo un bicchiere d’acqua a tutti, ma non è nelle condizioni di togliere la sete a coloro che ne hanno veramente bisogno. E’ questo il primo commento a caldo rilasciato dal coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA, Paolo Zabeo, dopo aver visto i risultati emersi dalle simulazioni effettuate su alcune attività economiche che fra qualche settimana riceveranno un contributo a fondo perduto dallo Stato.



Così come previsto dal “decreto Rilancio” approvato ieri sera.

Afferma il segretario della CGIA Renato Mason: è vero che oltre agli indennizzi diretti è stato introdotto l’abbattimento dell’Irap, la riproposizione dei 600 euro, la detrazione del 60% degli affitti delle attività che hanno visto crollare di almeno il 50% del fatturato negli ultimi 3 mesi e il taglio delle bollette, ma tutto questo è ancora insufficiente a colmare la rovinosa caduta del fatturato registrata in questi ultimi mesi da tantissime piccole imprese.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online