Patrimoniale o Tobin tax che sia: Berlino ci vuole tassare

02/05/2020 10:31

Berlino spinge proprio su un'Eurotassa, o anche su una Tobin Tax. Ma anche una patrimoniale. Inutile negarlo se fin dall'inizio sembrava una proposta che potesse rimanere solo sulla carta, oggi come oggi sembra che il destino delle tasche degli Italiani sia quello di essere svuotate.

Olaf Scholz, Ministro delle Finanze tedesco, spinge sulla propria proposta, tanto da scrivere una lettera al commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni.

Scholz, almeno stando a quanto riporta il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, avrebbe proposto una sorta di soluzione di compromesso.

Patrimoniale o tobin tax: l'importante è che si debba pagare

Patrimoniale, tobin tax o eurotassa che sia, il tema di introdurre nuove tasse sembra proprio che sia un argomento che abbia molta presa in Europa.



Scholz, all'inizio del 2020, si era già fatto avanti proponendo un'aliquota dello 0,2% nel caso in cui si acquistassero delle azioni di grandi società. Con il gettito che sarebbe arrivato da questa tassazione, si sarebbe dovuto finanziare l'aumento della pensione minima di base in Germania.

La misura di rimodulazione delle pensioni entrerà in vigore nel 2021: i destinatari saranno almeno 1,4 milioni di pensionati tedeschi e dovrebbe avere un costo di almeno 1,3 miliardi di euro. La nuova tassazione sulle transazioni finanziarie dovrebbe portare nelle tasche del fisco della Germania qualcosa come 1,5 miliardi di euro ogni anno.



Dobbiamo sottolineare, però, che alcuni paesi come l'Austria stanno respingendo con tutte le forze il loro progetto.

Nella lettera inviata al nostro Paolo Gentiloni, che riporta la data del 6 aprile, Scholz avrebbe fatto riferimento ad una serie di progressi sulla questione. Il Ministro delle finanze tedesco spera di essere in grado di concludere un accordo nel prosismo futuro.

Per portare a temine i negoziati, però, sembra sia necessario inserire una clausola transitoria nel testo. Questa clausola permetterebbe ai singoli paesi dell'Unione europea di mantenere per il momento le rispettive soluzioni nazionali, almeno fino al momneto in cui non riscuotono un’imposta sulla negoziazione di strumenti finanziari.



Un adeguamento delle norme degli Stati membri non sarebbe tuttavia necessario per il momento.

Più tobin tax che patrimoniale quindi?

Scholz ritiene che la clausola transitoria potrebbe essere un primo, ma importante passo, verso l'armonizzazione delle tasse in Europa. Principalmente sarebbe necessaria per armonizzare la futura tassa europea sulle operazioni finanziarie.

Ma in cosa consisterebbe questa tassa? Dobbiamo attenderci una patrimoniale od una tobin tax? Quella di cui si starebbe parlando in questo momento è una tassa secca sulla transazioni finanziarie sul mercato azionario, dei futures e comunque vada su qualsiasi mercato finanziario sul quale gli operatori siano attivi.



La proposta lanciata dalla Germania ha comunque sollevato tutta una serie di perplessità da parte dei paesi membri dell'Unione Europea, in quanto il gettito potrebbe molto esiguo, anche perché assoggettare a imposizione solo gli acquisti di titoli azionari farebbe poi venire meno la funzione dell’imposta, quale freno a operazioni eccessivamente speculative.

Ribadiamo, comunque, che la proposta tedesca non è fresca di giornata.

Scholz ad inizio anno aveva inziato a lanciare la propria proposta. Dobbiamo comunque specificare che ogni paese dell'Europa sta sperimentando degli approcci individuali per regolamentare la tassazione dei mercati finanziari. Sovente, però, i soggetti che operano sui mercati finanziari sono visti e percepiti come delle vere e proprie minacce dalle autorità statali e per l'economia reale: in realtà dovrebbero essere trattati come degli strumenti in grado di veicolare, raccogliere ed indirizzare investimenti e fondi necessari a sostenere la modernizzazione delle economie.

Tobin tax e patrimoniale: cosa abbiamo in Italia

L'Italia come sappiamo è la regina delle tasse.



Nel passato abbiamo visto già la patrimoniale e la tobin tax non ce la siamo lasciati scappare. Nel nostro paese è già presente una tassa sulle transazioni. Il rischio, però, è che con una nuova tassa europea possa crescere, e che possa andare a toccare alcuni settori che per il momento non sono stati toccati dalla batosta fiscale.



In sintesi dobbiamo aspettarci di pagare altri tributi, per un paese che riesce già a mettere in ginocchio imprese e famiglie con una tassazione fin troppo elevata.

Lo schema proposto da Scholz prevede un'aliquota dello 0,2% sul valore di ogni operazione, anche se verrebbe applicata esclusivamente alle azioni di società che hanno un valore superiore a un miliardo di euro.

In Germania sono 145 le aziende che rientrano in tale categoria. Di fatto però resterebbero fuori tutte le offerte pubbliche iniziali, le cosiddette Ipo, e ogni Paese membro dell’Ue potrebbe decidere poi autonomamente i fondi azionari e i prodotti per la pensione privata e integrativa.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online