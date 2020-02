Paura contro avidità

13/02/2020 18:00

Didier Anthamatten, Executive Director, Senior Portfolio Manager di Unigestion, spiega che da metà gennaio, i mercati finanziari sono stati in gran parte guidati dalle notizie relative all'epidemia di Coronavirus.

La portata dell'impatto che il virus avrà sull'economia globale e sui mercati finanziari è impossibile da prevedere in questa fase iniziale. La reazione dei mercati del reddito fisso, delle materie prime e delle valute è stata guidata dalla paura e dall'elevata incertezza. A gennaio, il rame è calato per 12 giorni consecutivi - la più lunga serie di perdite mai registrata - e il greggio ha perso il 25% rispetto al suo picco, i rendimenti statunitensi sono scesi di 40pb e le valute difensive hanno registrato un rally aggressivo rispetto a quelle rischiose (AUDUSD -4,9%, JPYKRW +4%).

D'altra parte, gli investitori azionari sembrano aspettarsi che l'epidemia abbia un effetto ampio, ma di breve durata sulla Cina, con scarse ricadute sull'economia globale.



Il sostegno della Banca Centrale Cinese, che ha ridotto il reverse repo rate, iniettando la scorsa settimana 1,7 trilioni di CNY nel sistema bancario del paese, attraverso operazioni di mercato aperto, unita all'ampia liquidità offerta dalle banche centrali di tutto il mondo e alla loro disponibilità ad agire, stanno incoraggiando gli investitori azionari ad acquistare ogniqualvolta il mercato cala.

Sembra che i temibili investitori macro stiano correndo verso luoghi più sicuri, mentre gli avidi investitori azionari si bagnano in un oceano di liquidità.

L'epidemia rappresenta un'opportunità di acquisto?

I media hanno scritto molto in merito alle precedenti epidemie, delineando una serie di scenari per l'economia globale e i mercati finanziari nei prossimi mesi.



L'indice S&P 500 ha registrato un guadagno del 14,59% sei mesi dopo la prima epidemia di SARS nel 2002-03, e 12 mesi dopo è salito del 20,76%. In definitiva, sarà la gravità del virus a dettare la reazione del mercato e, solo perché in passato è riuscito a far fronte al contagio da epidemie, non significa che questa volta sarà così.

Per mettere la SARS in prospettiva: nel 2003 l'economia cinese era molto più piccola e rappresentava solo il 4,4% del Pil mondiale (15,4% nel 2019).



La Cina era inoltre molto meno integrata nella supply chain globale rispetto ad oggi, e quindi il rischio che uno shock economico si propagasse al resto del mondo era molto meno probabile. Inoltre, gli ampi sforzi per contenere il Coronavirus non hanno precedenti e ciò causerà un brusco rallentamento dell'economia cinese.

L’effetto disruption iniziale è stato determinato dal fattore paura (shock dal lato della domanda) che ha limitato la mobilità delle persone, portando ad un temporaneo declino delle attività correlate, come il turismo, la vendita al dettaglio offline, i trasporti, i servizi di catering e l'intrattenimento. Ma una volta che le vacanze di Capodanno sono state prolungate nella maggior parte del paese, tenendo chiuse fabbriche, negozi e ristoranti e lasciando le navi nei porti, è diventato chiaro che lo shock dal lato dell’offerta avrebbe avuto una grande influenza su tutti i settori economici.



Finora, 14 province e città in tutta la Cina, compresi i principali centri industriali di Shanghai, Jiangsu, Guangdong e Fujian, hanno detto alle imprese di non riaprire fino a questa settimana. Da queste aree deriva circa il 77% del PIL cinese e l'80% delle sue esportazioni. Dato che la Cina è ora al centro di molte catene di fornitura globali, questo potrebbe avere effetti a catena in tutto il mondo.

Gran parte di ciò che i Paesi asiatici esportano in Cina sono prodotti intermedi, che vengono poi assemblati prima di essere consumati nel paese o spediti nel resto del mondo. Gli sviluppi nelle prossime due settimane saranno fondamentali, perché l'entità dello shock di offerta dipenderà dal ritmo della ripresa della produzione.

Storicamente, le epidemie si sono rivelate grandi opportunità di acquisto per i mercati azionari, ma, come già evidenziato, lo scoppio del Coronavirus non può essere paragonato a nessun'altra epidemia.



Ad esempio, il virus della SARS colpì in un momento in cui i mercati azionari globali stavano iniziando a calare, dopo lo scoppio della bolla dei titoli informatici: la Fed aveva tagliato i tassi in modo significativo, il dollaro stava scendendo, sostenendo i mercati emergenti, e gli Stati Uniti erano appena entrati in guerra con l'Iraq.

Al contrario, nel caso dell'epidemia di Coronavirus, l'economia cinese e il commercio globale stavano già vacillando, le valutazioni sono molto elevate e i mercati azionari si trovano nella fase espansiva più lunga di sempre. Ci si chiede perché i mercati azionari globali siano aumentati del 2% e i gli emergenti siano ad un livello leggermente più basso rispetto all'anno precedente, nonostante tutta questa incertezza.



Attendere un calo prima di acquistare è sempre stata una strategia difficile da attuare nel momento in cui i mercati sono inondati di liquidità.

Operazioni pronti contro termine: QE o no? Non importa

L'ultimo allentamento monetario della Banca Centrale Cinese è stato necessario per affrontare lo shock a breve termine e per evitare danni permanenti all'economia. Dopo che la risoluzioni delle questioni relative alla guerra commerciale in dicembre, l'epidemia di Coronavirus fornisce ora una nuova scusa alle banche centrali di tutto il mondo per tenersi pronte o per continuare l’iniezione di liquidità: reagendo ad ogni crisi allo stesso modo, ogni volta hanno scoperto che è necessaria un'azione più aggressiva per produrre gli stessi effetti.



Condizioni finanziarie meno favorevoli non sono d'aiuto quando l'economia non ha impieghi produttivi per la nuova liquidità: la maggior parte dei settori hanno già sufficiente capacità produttiva e quindi il denaro non ha dove andare se non nelle banche e nelle attività finanziarie.

Che si chiami QE o meno, l'acquisto di titoli (scambio di riserve con obbligazioni a breve termine), iniettando liquidità sul mercato e facendo crescere il bilancio, influenza il valore degli asset rischiosi.



Il condizionamento del mercato (l'effetto Pavloviano) dalla grande crisi finanziaria in poi è stato questo: i mercati azionari non calano quando la Fed accresce il proprio bilancio. Inoltre, la risposta estremamente aggressiva della Fed, a seguito dell’avvio del finanziamento pronti contro termine (repurchase agreement o repo) di settembre, rappresenta un altro segnale ai mercati, cioè una tolleranza molto bassa alle fluttuazioni.

La storia non si ripete, ma fa rima

L'operazione pronti contro termine "temporanea" iniziata nel settembre dello scorso anno assomiglia molto alle iniezioni di liquidità del 1999, con un risultato simile. La linea di credito speciale iniziata alla fine del 1999 per sostenere il temuto problema informatico del millennium bugoffre un'analogia storica con il periodo attuale.



Il giorno in cui la Fed aprì la sua linea di credito Y2K, il 7 ottobre 1999, il Nasdaq iniziò una crescita del 103% fino al 24 marzo 2000, due settimane prima della sua chiusura. Il picco di liquidità segnò la fine della bolla dot-com. L’operazione da 120 miliardi di USD potrebbe non sembrare enorme nel contesto attuale, ma è notevolmente superiore a quella dell'11 settembre e pari a quella offerta durante la grande crisi finanziaria.

E lo è stata fino all'anno scorso, quando le operazioni di pronti contro termine della Fed hanno finalmente visto livelli significativamente più alti.

È chiaro che il bilancio della Fed e le operazioni pronti contro termine non possono spiegare il movimento del mercato azionario da sole, ma Didier Anthamatten ritiene che non debbano essere sottovalutate semplicemente perché non si chiamano QE.



Quando la Fed inietta denaro, la liquidità in genere dà slancio ai titoli azionari (la maggior parte dei quali si trova attualmente nel Nasdaq). Da quando è stato aperto il finanziamento pronti contro termine lo scorso settembre, il Nasdaq è cresciuto del 21% senza guardarsi indietro.

I mercati finanziari cercheranno di avere qualche indizio per capire se la Fed metterà fine agli acquisti di T-bill e alle operazioni repo nel 2° trimestre (la data di scadenza prevista al momento), perché gli investitori sono ben consapevoli di ciò che è successo dopo la fine del 1°, 2° e 3° trimestre.

Nonostante tutta l’incertezza, non si può fuggire dal futuro

Il Coronavirus colpisce l'economia globale in un momento in cui il growth Nowcaster ha appena iniziato a migliorare e l'inflazione ha toccato il fondo.



Lo slancio positivo è stato confermato la scorsa settimana con una serie di dati macro solidi che hanno spinto l'indice S&P 500 verso nuovi massimi, chiudendo la sua migliore settimana degli ultimi sei mesi. Dati forti, posizionamento allungato e aspettative di stimolo hanno innescato una violenta rotazione dei fattori.

Il Growth ha fortemente sottoperformato il Value, il Momentum è sceso, i titoli più richiesti hanno sottoperformato e quelli ciclici si sono ripresi. Questo miglioramento dei dati è in parte dovuto alla risoluzione della guerra commerciale, ma c'è il rischio che sia di breve durata una volta che lo shock di domanda e offerta in Cina si manifesterà nei dati globali.

L'epidemia è l'ennesima causa di una ripresa globale ritardata e debole e di un commercio globale fiacco. Ha intensificato appena il mess Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online