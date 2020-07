Pensione quota 100: 2021 sarà anno tombale, addio a 62 più 38

14/07/2020 15:53

Per andare in pensione con la quota 100, ovverosia con 62 anni di età e 38 anni di contributi previdenziali versati, c'è tempo fino e non oltre la fine del prossimo anno.

Con ogni probabilità, e con ragionevole certezza, infatti, il 2021 per la misura di pensionamento anticipato, che è rappresentata dalla quota 100, sarà l'anno tombale ed anche quello della fine dei tre anni di sperimentazione previsti.

Sperimentazione quota 100 fino al 2021, poi si chiude!

Citando quanto è stato dichiarato dal viceministro dell'Economia Antonio Misiani, infatti, IlGiornale.it ha riportato che dopo il 2021 la quota 100 sulle pensioni non sarà prorogata.

Nuovo pensionamento anticipato, come andare oltre la quota 100 a partire dal 2022

Andare oltre quota 100, a partire dal 2022, significa che il Governo italiano dovrà varare un provvedimento per il pensionamento anticipato che da un lato potrebbe essere meno vantaggioso rispetto all'attuale quota 100, ma di certo meno penalizzante rispetto ai paletti imposti dalla legge Fornero.

Il programma della Lega di Salvini, la quota 100 confermata e l'introduzione della quota 41

Ricordiamo che la quota 100 non è una misura varata dall'attuale Governo in carica, detto 'giallo-rosso', ma da quello 'giallo-verde' quando al Governo con il MoVimento 5 Stelle c'era la Lega di Matteo Salvini dopo aver stipulato il noto contratto per il governo del cambiamento.

Proprio la Lega di Matteo Salvini, invece, nel suo programma politico non solo mira a confermare la quota 100 sul pensionamento anticipato, ma pure ad introdurre la quota 41 che permetterebbe ai lavoratori, con 41 anni di contributi versati, di andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica in accordo con quanto è stato riportato da iltempo.it.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online