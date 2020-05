Pensioni: sarà un anno terribile. La Fornero dice sì al taglio

26/05/2020 13:49

Le pensioni continuano a destare non poche preoccupazioni in Italia, complici i timori legati agli scenari che si vanno delineando per i mesi e per gli anni a venire, che non promettono nulla di buono.

Pensioni: al sicuro nell'immediato, ma scenario peggiorerà

Come già evidenziato nell'analisi di ieri, (per leggere clicca qui), nell'immediato non ci dovrebbero essere particolari rischi nè per i pagamenti nè per l'entità degli assegni, ma la situazione è destinata a cambiare e purtroppo a peggiorare.

Il problema parte dalle novità introdotte dalla riforma Dini risalente al 1995, che hanno portato alla nascita del sistema interamente contributivo.

Quest'ultimo prevede che la pensione di coloro che hanno iniziato a lavorare dall'1 gennaio 1996, sia basata sui contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa.

Pensioni: il crollo del PIL porterà ad un taglio già dal 2022

La famosa riforma Dini ha stabilito che i contributi versati per gli anni che ricadono nel nuovo metodo di calcolo vengano rivalutati con un tasso di capitalizzazione dato dalla crescita media del PIL dei cinque anni precedenti.

Facile immaginare le ricadute negative che si avranno per le pensioni che terranno conto nel calcolo di un anno orribile come il 2020, quando il PIL italiano dovrebbe crollare tra l'8% e il 10%, in base alle previsioni formulate da più parti.

Il crollo dell'economia avrà un impatto diretto sulle pensioni future, già a partire da quelle di quanti lasceranno il lavoro dall'1 gennaio 2022, per arrivare ad un taglio dell'assegno previdenziale di quasi il 3% nel 2023.

Pensioni: Uil chiede al Governo di intervenire.



Ecco come

Immediata la reazione dei sindacati che chiedono al Governo di intervenire ed è molto chiara la richiesta di Domenico Proietti, segretario confederale della Uil.

Come spigato a "Il Messaggero", il sindacalista ritiene che il Governo debba subito "sterilizzare gli effetti negativi che la caduta del PIL di quest'anno ha sulle pensioni future".

La Uil chiede da subito al Governo di "intervenire sia per il calcolo della rivalutazione del montante contributivo sia per l'individuazione dell'indice di rivalutazione delle pensioni erogate.



Questo è un primo modo concreto di aiutare i pensionati presenti e futuri".

Pensioni: la professoressa Fornero è d'accordo sul taglio

Si schiera in direzione opposta la professoressa Elsa Fornero, tristemente famosa per la legge risalente al 2012 che porta il suo nome.

L'ex ministra del lavoro all'epoca del Governo Conti, parlando ai microfoni di Ansa ha difeso il meccanismo previsto dalla legge Dini che di fatto lega il coefficiente di rivalutazione all'andamento del PIL.

La Fornero dichiara infatti: "La rivalutazione negativa dei contributi in caso di calo del PIL non è punitivo, è un criterio di sostenibilità".

Pensioni: l'allarme di Tiziano Treu

Allarmato invece Tiziano Treu, presidente del Cnel ed ex Ministro del Lavoro durante il Governo Dini.





Interpellato sul tema delle pensioni dal portale Formiche.net, Treu ha spiegato che il problema del montante si era già vissuto nel 2009 e nel 2015, quando "invece di calcolare un anno di coefficiente ne furono calcolati due e tutto sommato si era riusciti a superare il problema".

L'ex Ministro non si sbilancia a fare previsioni su quello che potrà accadere ora, limitandosi a dichiarare che il 2020 sarà un anno terribile.

L'auspicio di Treu è che il Governo intervenga, in quanto "occorrerà trovare un meccanismo, un rimedio, perché un taglio simile alle pensioni sarebbe una conseguenza non certo accettabile.

La volta scorsa è stata trovata una soluzione, ma ho paura che questa volta non sarà facilissimo.



Una cosa è certa, bisogna evitare conseguenze negative sulle pensioni”.

#Pensioni: taglio vicino e sarà doloroso.

Chi colpirà e quanto https://t.co/0Qln07ltiQ

— Trend Online (@TrendOnline) May 25, 2020





#Pensioni: tagli e #riforma quota 100.



Un mix che semina il panico https://t.co/D9qRm1S6dt

— Trend Online (@TrendOnline) May 23, 2020





Fonte: News Trend Online