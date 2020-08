Petrolio e titoli oil giù. ENI e Saipem tra i buy da valutare?

19/08/2020 11:00

Dopo la chiusura praticamente invariata di ieri, tornano le vendite sul petrolio che oggi perde terreno, restituendo al mercato parte del rialzo messo a segno lunedì scorso.

Petrolio in calo: male i titoli oil a Piazza Affari

Negli ultimi minuti le quotazioni dell'oro nero vengono fotografate a 42,45 dollari, con un ribasso dello 0,93%.



Gli investitori preferiscono non sbilanciarci in attesa del report sulle scorte strategiche Usa che sarà diffuso nel pomeriggio dal Dipartimento dell'energia statunitense.

Intanto l'andamento al ribasso del petrolio si riflette negativamente sui titoli del settore oil a Piazza Affari.

Tra le blue chips si difende meglio degli altri ENI che limita i danni ad un calo dello 0,7%, mentre arretrano con più decisione Tenaris e Saipem che scendono rispettivamente dell'1,53% e dell'1,85%.

Le vendite hanno la meglio anche sui titoli a minore capitalizzazione che vedono Maire Tecnimont in calo dello 0,98%, seguito da Saras che accusa un ribasso più ampio dell'1,43%.

C'è da dire che mentre il petrolio si mantiene sui massimi di periodo, diversi protagonisti del settore oil a Piazza Affari sono rimasti indietro, ma le occasioni d'acquisto non mancano, a giudicare dalle indicazioni che arrivano dalle banche d'affari.

ENI: un'ottima occasione d'acquisto secondo diversi broker

Tra i petroliferi da mettere in portafoglio troviamo sicuramente ENI che piace a Kepler Cheuvreux, tanto che gli analisti hanno ribadito la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 10 euro dopo la diffusione della semestrale.





I dati sono stati accompagnati dall'annuncio di un taglio della cedola, superiore alle stime del broker.

A puntare su ENI è anche Goldman Sachs ha un rating "buy", con un target price a 12 euro, dopo aver evidenziato che la trimestrale del gruppo ha restituito una generazione di cassa migliore delle aspettative.

Meno entusiastica la view di Mediobanca Securities che a fine luglio ha confermato la raccomandazione "neutral", con un fair value tagliato da 11 a 9,5 euro.

Gli analisti restano cauti su ENI, pur avendo apprezzato la nuova politica dei dividendi che a loro dire consente al gruppo di fronteggiare meglio l'attuale recessione, riducendo il break-even sostenibile.

Saipem: vince la cautela.



Intesa Sanpalo lo boccia

Sempre Mediobanca Securities è prudente su Saipem, coperto con lo stesso rating "neutral" di ENI, a fronte di un prezzo obiettivo abbassato da 2,8 a 2,2 euro.

Gli analisti non si aspettano che il gruppo generi un utile significativo prima del 2023, mettendo mano alle stime sui ricavi che sono state tagliate dell'8%-15% con riferimento al periodo 2020-2022, mentre quelle di Ebitda del 13%-23%.

Cattive notizie sono arrivate nei giorni scorsi da Intesa Sanpaolo che ha deciso di bocciare Saipem con un cambio di strategia da "buy" a "hold", a fronte di un target price ridotto da 3,4 a 2,1 euro.

Gli analisti vedono per il 2020 un contesto più debole nel settore oil, segnalando in particolare le minori spese per investimenti di sviluppo da parte dei player del comparto.

Saipem: Bca Akros resta bullish

A mantenere una view bullish su Saipem è invece Banca Akros che conferma il rating "buy", con un target price tagliato da 3,7 a 3,5 euro.

Questa mossa riflette una rivisitazione verso il basso delle stime 2020 dopo i risultati deboli e inferiori alle previsioni diffusi ieri dal gruppo.

Banca Akros però evidenzia che il backlog resta alto e la posizione finanziaria netta si conferma solida.

Tenaris: non è ancora il momento di comprare

Non è tra i titoli da mettere in portafoglio Tenaris, per il quale di recente Equita SIM ha ribadito il rating "hold", con un fair value abbassato del 13% a 5,8 euro.

Gli analisti evidenziano che nel breve termine le aspettative sul secondo semestre sono peggiori delle attese e la visibilità su volumi e prezzi tubi Octg resta bassa.



Questo anche per la forte esposizione di Tenaris a Nord America e Sud America, aree maggiormente colpite da taglio delle spese di investimento delle compagnie petrolifere e dall'impatto della pandemia, dal crollo attività di drilling in Argentina e dal rilevante ammontare di rimanenze negli Stati Uniti che impatta conseguentemente la domanda.

Lo stesso rating "hold" è ribadito da Jefferies che su Tenaris ha un prezzo obiettivo a 5,9 euro, mentre è bearish la strategia di Oddo BHF che ha una raccomandazione "reduce", con un prezzo obiettivo a 5 euro.

Secondo gli analisti la contrazione dei volumi si conferma troppo decisa per una sostenibilità dei margini.

Saras non è pi ùbuy per UBS.



Maire Tecnimont piace a Mediobanca

Spostando lo sguardo ai titoli oil a minore capitalizzazione, Saras non è più un buon affare per UBS che ha cambiato strategia da "buy" a "neutral", con un target price a 0,7 euro.

Ben diversa l'indicazione che arriva per Maire Tecnimont da Mediobanca Securities, i cui analisti assegnano al titolo una raccomandazione "outperform", con un fair valu a 2,7 euro.

Commentando i risultati del secondo trimestre, gli esperti hanno evidenziato che i dati hanno dimostrato come il gruppo abbia superato un punto critico, portando a una graduale normalizzazione degli utili e del flusso di cassa.

Fonte: News Trend Online