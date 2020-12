Piazza Affari: ecco 2 utility appetibili dopo ok a piano USA

22/12/2020 20:10

Dopo un lungo ed estenuante periodo di trattative, il Congresso Usa ha finalmente approvato un pacchetto di stimoli fiscali da 900 miliardi di dollari, contenente aiuti per famiglie e imprese bersagliate dalla crisi del coronavirus.

Nel pacchetto sono contenute anche prime misure specificatamente dedicate al settore rinnovabile negli Stati Uniti.



Secondo la stampa americana, il pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari approvato dal Senato USA, contiene anche incentivi diretti al segmento rinnovabile attraverso.

Con riferimenti al solare è prevista l’estensione di 2 anni del sistema di incentivi fiscali fino alla fine del 2022.





Il tax credit per gli investimenti sarebbe ridotto dal 26% al 22% per i progetti che cominciano la costruzione prima della fine del 2023.

Per l'energia eolica è stata decisa l’estensione di 1 anno del sistema di incentivi fino alla fine del 2021, con mantenimento dell’incentivo a 1,5 dollari/KWh per 10 anni.



Nell'offshore eolico invece c'è l’estensione di 5 anni del sistema di incentivi fino alla fine del 2025 ed il mantenimento al 30% del vantaggio fiscale rilasciato.Per gli analisti di Equita SIM si tratta di una notizia positiva per il settore rinnovabile ed in particolare per FALCK RENEWABLES che ha in programma 1 GW di capacita? in joint-venture con ENI pari a circa il 40% pro-quota della capacita? installata a fine 2020.Notizia positiva anche per ENEL, visto che circa il 5% del suo Ebitda deriva proprio da rinnovabili Usa.Enel e Flack Renewables potranno quindi beneficiare di incentivi anche nei prossimi anni a sostegno/espansione dei piani di crescita nel settore.L’approvazione dell’estensione e? stata inserita tra le misure a sostegno per il Covid e allo scopo di compensare i ritardi che il lock down ha causato durante il 2020, e rilanciare l’economia.Gli analisti di Equita SIM si attendono quindi ulteriori misure di rafforzamento per il settore dall’amministrazione Biden nei prossimi mesi e come implementazione della politica energetica. Fonte: News Trend Online