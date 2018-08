Piazza Affari evita il peggio per ora, ma c'è grande incertezza

05/08/2018 08:00

La settimana vissuta a cavallo tra la fine di luglio e gli inizi di agosto si è conclusa con una seduta positiva per le Borse europee. I listini del Vecchio Continente sono riusciti a recuperare terreno dopo due sessioni consecutive in calo, con il Cac40 e il Dax30 in rialzo rispettivamente dello 0,33% e dello 0,55%, preceduti dal Ftse100 che ha messo a segno un progresso dell'1,1%.

Conclusione positiva anche a Piazza Affari dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 21.586 punti, in salita dello 0,8%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 21.694 e un minimo a 21.324 punti.





Il rimbalzo dell'ultima seduta non ha impedito un bilancio negativo per l'indice che ha ceduto nelle ultime cinque sedute l'1,68% rispetto al close del venerdì precedente.

Settimana a due facce per il Ftse Mib: cosa aspettarsi nel breve?

Il Ftse Mib ha vissuto una settimana a due facce visto che nella prima parte si è spinto in avanti, arrivando a superare la soglia dei 22.200 punti.

Da questo livello però si è avuto un brutto arretramento che ha spinto le quotazioni ad un passo dai 21.300 punti, livello avvicinato per due volte, prima di un recupero verso area 21.600 in chiusura di ottava.

L'andamento delle ultime sedute ha mostrato chiaramente l'incapacità del Ftse Mib di allungare il passo oltre determinate soglia di prezzo, superate le quali si aprirebbero ulteriori margini di upside.



Al contempo però l'indice sta difendendo i minimi dell'anno, mantenendosi così in un trading range che dura ormai da qualche settimana tra i 21.500 e i 22.000 punti, con estensioni verso i 21.300/21.200 al ribasso e i 22.200/22.250 al rialzo.

E' facile comprendere che solo con la rottura di uno di questi due estremi il mercato potrà esprimere una direzionalità in un verso o nell'altro.



La riconquista di area 21.500 in chiusura di settimana farebbe pensare a nuovi tentativi di recupero verso i 21.700/21.800 prima e in seguito in direzione dei 22.000/22.200 punti.

Solo con la rottura decisa di quest'ultima soglia l'indice potrà proseguire il suo cammino rialzista verso i 22.500 punti.



Un ulteriore segnale positivo si avrà con il superamento di questo ostacolo, oltre il quale avremo una prima proiezione a 22.800/23.000 punti, il raggiungimento dei quai però appare prematuro nell'immediato, vista anche la distanza dai livelli correnti.

Ritorni al di sotto dei 21.500 punti potrebbero condurre nuovamente verso area 21.300, già lambita nelle ultime due sessioni, sotto cui la discesa proseguirà in direzione dei minimi dell'anno in area 21.150/21.100.

In caso di sfondamento di questo importante supporto bisognerà mettere in conto ripiegamenti più ampi verso i 20.500 punti prima e in seguito in direzione di area 20.000.

Non dimentichiamo che sul mercato italiano continua a pesare l'incognita politica che potrebbe contribuire a mantenere Piazza Affari in un clima di attesa in vista della legge di Bilancio, la discussione entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

I market movers in America e in Europa

Per la prima seduta della prossima settimana in America non sono previsti dati macro di rilievo, mentre sul versante societario segnaliamo Tyson Foods e Sotheby's che presenteranno i conti del secondo trimestre, dai quali ci si attende un utile per azione pari rispettivamente a 1,46 e a 1,56 dollari.

In Europa si conoscerà l'indice Sentix che nel mese id agosto è atteso in rialzo da 12,1 a 13 punti.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sarà chiamato alla prova dei conti Toscana Aeroporti che alzerà il velo sui conti del primo semestre dell'anno.

Sotto i riflettori anche Banco BPM che venerdì in chiusura di mercato ha diffuso i conti dei primi sei mesi dell'anno, archiviati con un utile netto in rialzo da 94,2 a 352,6 milioni di euro, mentre i proventi operativi sono saliti del 6,1% a 2,45 miliardi di euro.

Fonte: News Trend Online