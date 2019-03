Piazza Affari su una soglia spartiacque: è la fine del rialzo?

19/03/2019 19:53

Nuova seduta in rialzo per le Borse europee che dopo gli spunti positivi di ieri, quando a rimanere indietro era stato solo il mercato tedesco, si sono spinte in avanti anche oggi.

Il Dax30 ha messo a segno la migliore performance con un rialzo dell'1,13%, seguito dal Ftse100 e dal Cac40 che sono saliti rispettivamente dello 0,32% e dello 0,24%.





Chiusura in luce verde anche a Piazza Affari dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi su nuovi top dell'anno a 21.430 punti, con un progresso dello 0,92%,dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 21.483 e un minimo a 21.230 punti.



Con quella odierna sale a cinque il numero di sedute consecutive a Piazza Affari, dove il Ftse Mib è arrivato ad un passo dall'area dei 21.500, da molti indicati come target del movimento rialzista in atto.







Il livello in questione si configura così come una soglia spartiacque tra una possibile prosecuzione del rialzo e uno stop dello stesso, con potenziale ritorno delle vendite.



Il Ftse Mib potrebbe anche provare a sfondare la soglia dei 21.500 punti e in caso di esito positivo avrà campo libero per spingersi in avanti in direzione dei 21.700/21.800 punti prima e in seguito in direzione dell'area psicologica dei 22.000, raggiunta la quale è attesa una pausa di consolidamento.







La mancata violazione di area 21.500 potrebbe riportare l'indice verso il basso e conferme in tal senso giungeranno da discese sotto i 21.200 punti, preludio ad un test di area 21.000.



In caso di abbandono anche di quest'ultima soglia l'arretramento del Ftse Mib vedrò come obiettivi successivi i 20.800 punti prima e in seguito la soglia supportiva dei 20.600/20.500 punti.



Un segnale di maggiore incertezza si avrà con discese sotto area 20.400, con step successivi a 20.200 punti e a 20.000 in seguito.





La prossima seduta sarà molto agevole sul fronte macro Usa, visto che in agenda troviamo solo l'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia.L'evento clou della giornata sarà l'appuntamento con la Fed che due ore prima della chiusura di Wall Street annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse, destinati a rimanere fermi al 2,25%-2,5%.Da seguire con attenzione la conferenza stampa del presidente Powell da cui potrebbero arrivare indicazioni sulle future mosse in materia di politica monetaria.Prima dell'avvio degli scambi a Wall Street saranno diffusi i risultati degli ultimi tre mesi di General Mills, con un eps atteso a 0,69 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà ai conti di Micron Technology che per non deludere le attese dovrà centrare l'obiettivo di un utile per azione pari a 1,68 dollari.In Europa si guarderà alla Germania dove si conosceranno i prezzi alla produzione che a febbraio dovrebbero salire dello 0,1%, in frenata rispetto allo 0,4% precedente.Sempre in terra tedesca da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.A Piazza Affari diffonderanno i risultati del 2018 ASTM, Sias, D'Amico International Shipping, Fila, Tas e Valsoia.Da seguire i titoli del settore oil in vista del report sulle scorte strategiche Usa nel pomeriggio. Fonte: News Trend Online