Poste Italiane sprint dopo conti e dividendo. Broker bullish

Una seduta da protagonista quella odierna per Poste Italiane che è salito in netta controtendenza rispetto al mercato, mettendo a segno la migliore performance tra le blue chips.

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,72% ieri, ha fatto il piano di acquisti oggi, fermandosi a 8,23 euro, con un rally del 3,03% e volumi di scambio molto vivaci, visto che a fine sessione sono transitate sul mercato oltre 8,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,7 milioni di pezzi.





A mettere le ali a Poste Italiane sono stati i dati del terzo trimestre, chiuso con un utile netto pari a 353 milioni di euro, in rialzo del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2019.

I ricavi sono saliti dello 0,8% a 2,6 miliardi di euro, con ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione pari a 779 milioni di euro, in calo dl 2,7%.

I costi del terzo trimestre sono stabili a 2,1 miliardi di euro, mentre l'Ebit è salito del 4,2% a 479 milioni di euro.

La posizione patrimoniale è solida con un CET1 ratio di BancoPosta al 17,5% e Solvency II ratio del gruppo assicurativo Poste Vita al 250%.

Poste Italiane ha confermato la sua politica sui dividendi per il 2020, con la distribuzione il prossimo 25 novembre dell'acconto sulla cedola relativa all'esercizio in corso, pari a 0,162 euro.





Questo valore incorpora la crescita annuale del dividendo nell'ordine del 5%, prevista nel piano strategico Deliver 2022.

Equita SIM evidenzia che Poste Italia ha riportato un ottimo set di risultati grazie al contributo della divisione financial services e insurance.

La stabilizzazione dei trend operativi e? inoltre confermata dalla decisione di lasciare immutata la politica di dividendi.





L’EBIT della divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione, e? leggermente sotto le attese, anche se i ricavi sono in netta ripresa, grazie all’esplosione dei volumi nei pacchi che beneficiano di un netto product mix migliore con effetto positivo sul pricing.Anche l’EBIT della divisione servizi finanziari e? in linea con le attese, con ricavi piu? elevati grazie alla piu? alta remunerazione del risparmio postale Molto meglio delle attese la performance della divisione servizi assicurativi, grazie a maggiore margine che riflette una piu? forte performance tecnica.L’acconto sulla cedola secondo Equita SIM conferisce piena visibilita? al dividendo dell'intero anno di ulteriori 0,31 euro, che implica uno yield complessivo del 6%.Secondo gli analisti questo e? sostenibile anche nei prossimi anni, grazie a market to market positivo sul portafoglio titoli di Stato e riserve di valore implicite nel gruppo, in primis il capital gain dall’operazione SIA che verra? contabilizzato nel 2021.Gli analisti di Equita SIM mantengono una view positiva su Poste Italiane, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 10,3 euro.Lo stesso rating è stato reiterato oggi da Banca Akros, con un target price a 10 euro, sulla scia di risultati leggermente migliori delle attese.Infine, ad apprezzare la trimestrale di Poste Italiane è anche Kepler Cheuvreux che continua a consigliare l'acquisto del titolo, con un fair value a 10 euro.Fonte: News Trend Online