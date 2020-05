Poste Italiane: un acquisto vincente. Dividendo con molto appeal

21/05/2020 08:30

Dopo aver regalato tante soddisfazioni lo scorso anno, anche Poste Italiane non si è sottratto alla furia ribassista che si è abbattuta su Piazza Affari a partire dalla fine di febbraio, complice la crisi legata al coronavirus.

Il titolo ha perso pesantemente terreno, toccando lo scorso 16 marzo un minimo a 6,1 euro, nella stessa seduta in cui il Ftse Mib ha raggiunto un bottom in area 14.150.

Poste Italiane meno forte del Ftse Mib nelle ultime settimane

Da questi livelli si è avuto un deciso rimbalzo, ma Poste Italiane è rimasto più indietro dell'indice di riferimento, visto che quest'ultimo fino a ieri ha recuperato quasi il 22%, mentre le azioni del gruppo guidato da Del Fante si sono allontanate di circa il 17% dai minimi di marzo.

Anche nelle ultime due sedute Poste Italiane ha mostrato una minore forza relativa rispetto al mercato, tanto che ieri ha chiuso le contrattazioni con un lieve rialzo dello 0,16% a 7,146 euro, a fronte di un progresso più marcato del Ftse Mib pari all'1,05%.

Poste Italiane: le indicazioni da un recente roadshow

Poste Italiane si conferma in ogni caso un tema interessante e una conferma di ciò arriva da un'analisi di Equita SIM.





Gli analisti di quest'ultima si sono soffermati sugli punti emersi in occasione di un recente roadshow, durante il quale il top management di Poste Italiane ha sostanzialmente confermato le indicazioni emerse durante la conference call relativa alla presentazione dei conti del primo trimestre.

Poste Italiane: focus sul dividendo

In occasione di tale evento e? stato ribadito l'impegno sulla remunerazione degli azionisti e una ripresa dei volumi di business, come ad esempio la raccolta, da fine aprile/primi di maggio.

Con riferimento alla principali indicazioni emerse durante il roadshow, gli analisti evidenziano in primis che la flessibilita? finanziaria di Poste Italiane resta molto elevata, grazie a oltre 600 milioni di euro di ulteriore capacita? di indebitamento.

Nell’ambito della politica di dividendo, il ridotto payout, pari al 45% nel 2019, e la presenza di riserve di utili, danno visibilita? alla dividend policy.

Gli analisti di Equita SIM confermano così la loro stima di una cedola 2020 pari a 48,6 centesimi di euro, come da piano industriale, che implica una crescita del 5% su base annua, uno yield del 6,6% e un payout del 70% post revisione delle stime.

Poste Italiane: volumi post lock-down in normalizzazione

Dall'incontro è emerso altresì che nelle ultime settimane di aprile i volumi di raccolta, calati dell’85% in pieno lockdown a meta? marzo rispetto a febbraio, sono migliorati e a maggio stanno recuperando verso livelli pre-lockdown.

Se il trend proseguisse nei prossimi mesi, secondo la SIM milanese e? ragionevole attendersi un secondo trimestre con trend simili al primo, quindi un utile in calo del 30%, con una proiezione migliore delle stime degli analisti che indicano una flessione del 49%.

Da segnalare che l’atteggiamento di "wait and see" dei clienti ha portato ad un posponimento delle scelte di investimento con aumento della liquidita? di 4 miliardi di euro, investita in BTP a breve.

Ciò dovrebbe tradursi in un beneficio di 50 milioni di euro su base annua con riferimento al net interest income secondo le stime di Equita SIM.

Poste Italiane: iniziative di contenimento di costi

Infine, in occasione del roadshow è stato evidenziato che le iniziative di contenimento di costi non riguarderanno i consueti oneri per esodi incentivati che potrebbero pero? risultare inferiori alla luce di alcuni benefici normativi, fra cui quota 100.

Il management di Poste Italiane intende intervenire su alcune voci di costo senza compromettere i miglioramenti di efficienza strutturali a partire dal 2021.

Poste Italiane: Equita taglia stime e target, ma il buy resta

Gli analisti di Equita SIM, anche alla luce delle indicazioni emerse dal roadshow, hanno deciso di ridurre le stime di eps 2020-2022 mediamente del 12%.

Questo ha portato ad una revisione al ribasso da 10,7 a 10,3 euro del prezzo obiettivo di Poste Italiane per il quale gli analisti ribadiscono la raccomandazione "buy".

Fonte: News Trend Online