Quanto guadagna un parlamentare? I conti in tasca alla politica

Chi in Italia riesce ad occupare un posto in Parlamento, alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, è noto che guadagna bene.

Ma quanto guadagna, nello specifico, tra indennità, diaria e rimborsi?

Quanto guadagna un parlamentare per svolgere una funzione pubblica temporanea

Al riguardo la risposta ci viene fornita dal sito laleggepertutti.it nel precisare come il guadagno di un parlamentare non sia però assimilabile ad uno stipendio, anche se alto, in quanto in genere, salvo qualche eccezione, la funzione pubblica svolta è solo temporanea.

Perché diventare parlamentare è economicamente allettante

Diventare parlamentare è allettante, dal punto di vista economico, in quanto il deputato o il senatore può sostanzialmente incassare l'indennità quasi interamente senza spenderla in quanto può avvantaggiarsi di tutta una serie di rimborsi.

Indennità e raffica di rimborsi spese per deputati e senatori

Nel dettaglio, il guadagno mensile di un parlamentare si aggira sui 12.500 euro netti a partire dall'indennità netta che è di 5.246,54 euro per i deputati, e di 5.304,89 euro per i senatori.

Gli altri 7.000 euro netti abbondanti al mese vengono invece incassati dai parlamentari grazie ai rimborsi a partire dal rimborso delle spese di soggiorno a Roma, che sono 3.503,11 euro al mese, e passando per il rimborso spese per l’esercizio del mandato, e per il rimborso spese di viaggio e telefoniche.

Il caso del MoVimento 5 Stelle

E' giusto dire anche che attualmente non tutti i senatori ed i deputati guadagnano 12.500 euro netti al mese.



La maggoranza dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle restituisce infatti con cadenza mensile una quota dello 'stipendio'. C'è pure al riguardo il sito Internet ufficiale tirendiconto.it.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online