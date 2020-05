"Ho diritto allo smart working". Fa causa all'azienda e la vince

05/05/2020 11:25

Il singolo lavoratore dipendente vuole far valere il suo diritto allo smart working, ma il suo datore di lavoro invece è contrario: chi ha ragione? Sorpresa sorpresa: di recente un tribunale ha dato ragione al lavoratore, in una sentenza che apre scenari inediti nel mondo del lavoro.

La notizia arriva da Grosseto, ed è stata riportata dai quotidiani Libero e Il Giornale.

Smart working, sentenza storica del tribunale di Grosseto

La storia è sostanzialmente questa: l’azienda aveva concesso lo smart working a diversi dipendenti, ma non al soggetto in questione. Il quale, trovatosi così in grossa difficoltà perché a fronte di problemi di salute e pur avendo chiesto il lavoro da remoto, gli era stato risposto picche, si è ritrovato davanti a un'unica possibilità: usufruire di ferie anticipate.



Un trattamento decisamente diverso e discriminatorio, rispetto ai compagni di reparto.

E così il lavoratore ha deciso di rivolgersi a un giudice. Che infatti gli ha dato ragione, spiegando che: «Laddove il datore di lavoro privato si trovi nelle condizioni di applicare lo smart working e ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute».

Smart working diritto soggettivo del lavoratore

La questione non si è chiusa del tutto, nel senso che l'azienda ha dichiarato di voler osservare quanto stabiiito dal giudice, ma che farà ricorso.



Intanto però, stando a questa sentenza, lo smart working non è più una semplice alternativa di emergenza, com’è stato sfruttato e per certi versi percepito anche dal mondo del lavoro in queste settimane di lockdown a causa della crisi causata dalla pandemia del coronavirus, ma è diventato un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore.

Continua infatti il giudice, nella sua motivazione della sentenza: "Accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere allo smart working, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore", con l'imposizione, sempre da parte del Tribunale di Grosseto per accelerare i tempi ed evitando così ulteriori ricorsi o sanzioni, 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Ricerca Usa: con lo smart working si tende a lavorare di più

C’è da dire che la storia in questione rappresenta, specie nel contesto attuale, un po’ un’eccezione.



Nel senso che sono numerose, al contrario, le aziende che hanno deciso di ricorrere allo smart working durante la quarantena, proponendolo o addirittura imponendolo ai lavoratori come efficace antidoto al contagio, poiché ha permesso ai dipendenti di evitare di uscire e prendere i mezzi pubblici, riducendo così al mimino le possibilità di contrarre il virus, mantenendo inalterata la produzione, anzi, per certi versi aumentandola.



Dagli Stati Uniti infatti, una ricerca rivela che attraverso lo smart working, il dipendente tende a prolungare la sua attività fino a tre ore oltre l'orario stabilito, essendo il lavoro domestico molto meno limitabile rispetto a quello in ufficio.



Inoltre, secondo Nomisma, società di consulenza che svolge attività di ricerca e advisory per realtà pubbliche e private nel campo dell'economia reale, il 56% degli italiani, e quindi più della metà degli intervistati, si è detto disponibile a prolungare l’esperienza di lavoro a distanza anche nella fase 2 e in quella successiva, aprendo anche all'eventualità di lavorare in smart working per qualche giorno a settimana, come diverse aziende erano abituate a fare già da prima che subentrasse l'epidemia.

Smart working per molti, ma non per tutti

Interpellato da Il Giornale e Libero, l’avvocato Cesare Pozzoli avverte tuttavia che lo smart working va applicato seguendo regole ben precise, a partire dalla biografia del dipendente, e quindi dalle sue esigenze anche in base al suo stato di salute e benessere fisico, oltre che dall’organizzazione aziendale: è evidente che la presenza in fabbrica di un operaio specializzato sia necessaria, salvo situazioni eccezionali.

Ecco perché, in realtà, lo smart working non è un diritto del lavoratore in termini assoluti, ma può costituirlo, in determinati casi specifici, ed essere quindi uno strumento in grado di soddisfare il lavoratore, che può così azzerare gli spostamenti rendendo più sostenibile il proprio impiego anche in termini economici, e contemporaneamente il datore di lavoro, nel momento in cui la produzione rimane inalterata, o addirittura migliore in qualità e in quantità.

Cisl: "Nuovi contratti a garanzie dei lavoratori in remoto"

Intanto, sullo smart working è intervenuto in queste ore anche il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan. ”In questi giorni si parla tanto di smart working -ha detto la leader sindacale- ma per il quale bisogna definire bene regole precise, a garanzia dei lavoratori e delle lavoratrici, e farlo attraverso i contratti".



Annamaria Furlan ha anche aggiunto che:"la contrattazione è uno strumento importante anche per gestire l'innovazione tecnologica”.

Fase 2, nel privato 1,8 milioni di lavoratori in smart working

Sono sette milioni e 800 mila i lavoratori sopesi durante il lockdown: con la fase due, all'incirca 4,5 milioni di italiani sono tornati, o torneranno, nei vari uffici e nelle sedi di lavoro, secondo i dati forniti dall’Inail.

Nel settore privato, coloro i quali avranno accesso allo smart working saranno 1,8 milioni, stando ai numeri diffusi dal ministero del Lavoro: "Per la prima volta lo smart working è diventato una modalità necessaria, sebbene solo fino a qualche mese fa fosse ritenuto un'alternativa ancora sperimentale, una componente parziale di un più ampio processo di digitalizzazione del lavoro".

Inoltre, stando a un’indagine di Hc, del 46% delle aziende che non è ricorsa allo smartworking durante la fase uno, soltanto l’1% proseguirà sulla stessa linea.

Fonte: News Trend Online