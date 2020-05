Rc Auto: ecco come ottenere lo sconto dalla nostra assicurazione

23/05/2020 16:24

Rc Auto: è tempo di passare all'incasso. Siamo stati costretti a lasciare le nostre automobili nei garage, abbiamo aiutato le nostre assicurazioni a risparmiare sugli incidenti. Ok va tutto bene, ma adesso è tempo di passare all'incasso. Molti di noi hanno dovuto lasciare le proprie auto nelle rimesse private, magari non per due mesi di fila, ma sicuramente per la maggior parte di questi giorni.

Adesso è tempo di battere cassa e chiedere lo sconto sulla nostra Rc Auto.

Come aveva rilevato Facile.it agli inizi di maggio, non si starebbe arrestando il calo del costo dell'RC Auto: i buona parte è stato determinato dal coronavirus.



E se nel corso del mese di marzo 2020 le tariffe avevano iniziato a scendere come conseguenza del lockdown segnando un -8,05% su base annua, nel corso del mese di aprile il calo è stato ancora più marcato, segnando un -15,04% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Rc Auto: tutte le proposte dele assicurazioni

Andiamo un po' a vedere cosa propongono le varie compagnie di assicurazioni.

Il nostro sicuramente non vuole essere un elenco completo delle offerte, ma una panoramica di quello che offrono le principali compagnie.

UnipolSai è stata la prima agenzia a proporre il voucher sull'assicurazioni auto ai propri clienti e consiste nello sconto di un mese sul rinnovo della polizza.



Per richiederlo è sufficiente andare sul sito della compagnia e inserire:

la targa del mezzo assicurato;

la data di nascita del contraente o la partita IVA nel caso di persona giuridica

un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica.

Dopo una verifica da parte di UnipolSai, il voucher verrà inviato tramite SMS o e-mail insieme alle istruzioni per utilizzarlo.

Anche Cattolica Assicurazioni, dal 25 maggio andandosul sito o recandosi nella propria agenzia di riferimento, sarà possibile richiedere uno sconto equivalente a un mese dell’Rc Auto attiva e sarà utilizzabile per il rinnovo della polizza in scadenza da Aprile 2020 a Maggio 2021, oppure per sottoscriverne una nuova per la persona, per la casa o per l’impresa.

Reale Mutua propone due opzioni per beneficiare di uno sconto pari ad un mese della polizza RC Auto: la prima proposta è uno sconto di 6 mesi su una Polizza Salute annuale o, in alternativa, un mese di sconto sul rinnovo della propria RC Auto.



La Polizza Salute comprende:

le spese di ricovero con indennizzi che vanno da 500 euro a 1.500 euro in base ai giorni di degenza;

un indennizzo specifico di 2.000 euro nel caso di dimissione dalla terapia intensiva il cui ricovero sia causato dall’infezione di Covid-19;

consulenza telefonica h24 in caso di necessità;

info sui farmaci e consegna a domicilio con tariffe scontate.

Rc Auto: ma è possibile risparmiare sulle nostre assicurazioni?

Il drastico calo dei veicoli in circolazione nei mesi di marzo ed aprile a causa del lockdown ha portato ad uno straordinario calo dei prezzi.



Il ritorno alla normalità, però, però potrebbe portarli a ricresce molto velocemente. Il consiglio degli esperti è quello di procedere o a rinnovare velocemente la propria Rc Auto e ad usufuirere velocemente dei voucher messi a disposizione.

Come avevamo previsto, il calo rilevato a marzo era solo l’inizio di un trend al ribasso ancora più importante confermato dai dati di aprile, spiega Diego Palano, Managing Director assicurazioni di Facile.it.



Tuttavia, con buona probabilità la curva si invertirà presto soprattutto perché, con l’interruzione graduale della quarantena, il numero di veicoli in circolazione – e con esso quello dei sinistri – tornerà ad aumentare.

Secondo le stime di Facile.it, dal 1° marzo al 30 aprile risultavano in scadenza le coperture Rc di circa 5,3 milioni di vetture per assicurare le quali, quindi, si è aperta una concreta possibilità di spendere notevolmente meno.

Rc Auto: gli andamenti regionali

L’analisi di Facile.it dei dati a livello territoriale ha rilevato una consistente diminuzione dei prezzi da Nord a Sud, con cali a doppia cifra in tutte le regioni, in una forbice compresa tra il -20,98% rilevato in Toscana e il -10,95% in Basilicata.

La discesa dei premi medi è stata consistente anche in quelle regioni che a marzo 2020 avevano registrato solo un timido miglioramento: in Campania, ad esempio, si è passati dal -1,39% su base annua rilevato a marzo ad un solido -12,52% rilevato ad aprile 2020.



In valori assoluti significa che, in soli 30 giorni (da marzo 2020 ad aprile 2020), il premio medio della regione è diminuito di quasi 100 euro, stabilizzandosi a 823,93 euro. In Calabria si è passati da -2,4% su base annua di marzo 2020 a -11,83% di aprile 2020; vale a dire 62 euro in meno in soli trenta giorni, con un premio medio sceso a 582,78 euro.

Riduzione importante anche in Sicilia; qui si è passati da -5,58% di marzo 2020 a -13,18% di aprile, con un calo quantificabile in 33 euro in un solo mese e un premio medio stabilizzatosi a 477,16 euro.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online