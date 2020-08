RC Auto: la scatola nera aiuta a premiare i conducenti virtuosi

20/08/2020 14:06

Dall'ultima ricerca condotta da Segugio.it emerge uno stretto legame tra la riduzione dei prezzi RC Auto e la diffusione della scatola nera. La scatola nera è quel dispositivo di sicurezza che consente di monitorare e registrare non solo parametri tecnici dei veicoli ma anche il comportamento alla guida dell'automobilista.



Questo apparecchio, ha concluso Segugio.it, ha la virtù di accorciare il divario dei premi assicurativi tra Nord e Sud Italia.

Per giungere ad una conclusione del genere, il leader nella comparazione assicurativa nel nostro Paese ha analizzato la dinamica dei prezzi RC Auto provincia per provincia degli ultimi 4 anni.

Con questa indagine ha voluto scoprire se e quanto la diffusione della scatola nera abbia contribuito, anno dopo anno, alla riduzione dei prezzi nelle province più care (rischiose) facendo calare, allo stesso tempo, il divario di prezzi nelle province più virtuose (quindi, più economiche).

RC Auto: la scatola nera aiuta a premiare i più virtuosi

Grazie a questo studio, il vicepresidente di Segugio.it, Emanuele Anzaghi, ha potuto affermare che la vasta diffusione della scatola nera in Italia funziona.



Questa tecnologia permette alle compagnie di assicurazione di utilizzare uno strumento efficace per 'premiare' i conducenti più virtuosi in zone più rischiose.

E' vero che i prezzi nel nostro Paese sono ancora disomogenei a livello nazionale ma, rendendo sempre più capillare l'utilizzo della scatola nera, col tempo sarà possibile arrivare ad un'ulteriore riduzione della forbice di prezzi.

Si punta ad una diffusione a largo raggio della scatola nera per ridurre i costi associati a sinistri/incidenti e frodi. Un risparmio del genere per le compagnie assicurative italiane si rifletterebbe in un prezzo più conveniente per i consumatori.

RC Auto: dati sulla diffusione della black-box in Italia

Quanto è diffusa, ad oggi, la scatola nera nota anche come black-box? Sulla base dei dati registrati nell'ultimo trimestre 2019, ha una penetrazione media sui contratti RC Auto del 23,4%.



E' maggiormente diffusa nel Sud (soprattutto Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), con punte del 60% a Caserta ed a Napoli. La scatola nera è discretamente diffusa anche in certe province del Centro Italia come Frosinone e Latina (Lazio) e Prato (Toscana).

Comparazione tra Aosta e Napoli

Perché confrontare Aosta e Napoli? Per comparare gli estremi dello spettro nazionale dei prezzi RC Auto. Nell'ultimo trimestre 2019, il premio medio RC Auto ad Aosta è di 303 euro mentre a Napoli è di 607 euro.



L'indagine di Segugio ha scoperto che il divario di prezzi fra le due città è calato da 370 euro (ultimo trimestre 2015) a 303 euro (ultimo trimestre 2019). A Napoli la graduale diffusione della black-box ha portato alla riduzione dei premi assicurativi e del divario di prezzi, pur restando ancora elevato.

E' sceso proporzionalmente all'aumento della differenziale tra le due province a livello di diffusione della scatola nera: a fine 2019 si attesta al 46%.

La situazione nelle altre province italiane

Generalmente, la diffusione della scatola nera coincide con la riduzione del premio medio della polizza auto in tutte le province d'Italia tranne poche eccezioni.



La correlazione risulta poco significativa a Brindisi e Taranto (dove i prezzi sono scesi seppure non sia aumentata la penetrazione della black box) come pure a Reggio Calabria e Vibo Valentia (in modo più lieve).

Fonte: News Trend Online