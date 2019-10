16/10/2019 10:59

C'è un rischio “tremendamente alto” che l'economia globale possa dirigersi verso una recessione nell'arco dei prossimi 12-18 mesi, e sono limitate le armi a disposizione dei policymakers per invertire la rotta contrastando il rallentamento economico.

Recessione, allarme da Moody's: rischio terribilmente alto

E' l'avvertimento arrivato oggi dal capo economista di Moody's Analytics, Mark Zandy, secondo il quale diversi fattori dovranno concorrere per supportare la crescita e rimuovere così il pericolo che un tale scenario si concretizzi, ma anche in assenza di un downturn economico nell'orizzonte temporale considerato è comunque "abbastanza evidente che avremo un'economia molto più debole".

Recessione, dai dazi alla Brexit: ecco cosa può andare storto

Per l'esperto dell'agenzia di rating, evitare un rallentamento dell'attività economica richiederà infatti che molti attori dello scenario globale “si attengano ad un copione” favorevole su diversi fronti dello scacchiere economico mondiale: ad esempio, che il presidente USA Donald Trump fermi l'escalation della guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina, che il Regno Unito trovi una soluzione alla Brexit e che le banche centrali proseguano con gli stimoli monetari.

Economia globale: FMI abbassa le stime sulla crescita

Anche se tra gli economisti e analisti l'idea che ci possa essere alle porte una recessione non mette d'accordo tutti, i timori sull'indebolimento del quadro economico sono diffusi, trovando peraltro linfa nei dati in peggioramento che arrivano dalle agenzie internazionali.



Proprio ieri, l'FMI ha ad esempio abbassato le stime sulla crescita, prevedendo nel suo rapporto World Economic Outlook che l'economia globale crescerà del 3% quest'anno e del 3,4% nel 2020, ossia meno rispetto alle precedenti indicazioni fornite a luglio (stime rispettivamente al 3,2% e al 3,5% .

Recessione: serve stimolo fiscale dei governi

E a questo proposito Zandi esprime quale dubbio rispetto a un tema sollevato nel suo rapporto dal Fondo Monetario Internazionale, che, nell'imputare la “crescita contenuta” in parte all'innalzamento delle barriere commerciali e all'aumento delle tensioni politiche, scrive che “la politica monetaria non può essere l'unico gioco in campo, e dovrebbe essere combinata con un supporto fiscale dove dei margini fiscali sono disponibili e dove le politiche non sono già troppo espansionistiche”.

Su questo, Zandi concorda che i governi dovrebbero aumentare la spesa per sostenere l'espansione, ma avverte che è abbastanza complicato per molte delle principali economie mettersi su questa strada: se infatti ad esempio negli USA, nel fuoco dello scontro sull'impeachement a Trump, non sembra verosimile che il Congresso possa approvare tagli di tasse, in Europa la Germania ha margini di manovra per spendere ma il governo deve fare i conti con i vincoli legislativi connessi alle politiche fiscali.

Fonte: News Trend Online