Reddito cittadinanza, pagamento fase 2: soldi se perdi il lavoro

13/05/2019 17:25

Con 1 miliardo di risorse 2019 disponibili per il reddito di cittadinanza, in quanto si stima non saranno spese quest'anno, rispetto alle coperture fissate dal Governo, si pensa già a come migliorare l'accesso al sussidio anche attraverso l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari.

Il Presidente dell'INPS annuncia possibili modifiche per l'accesso al sussidio

Stando a quanto dichiarato a 'La Stampa' da Pasquale Tridico, il Presidente dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), entro la fine del corrente mese potrebbe infatti arrivare in Parlamento una proposta di modifica dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza.

Reddito cittadinanza anche a chi ha appena perso il lavoro?

In particolare, l'accesso al sussidio sarebbe permesso anche a coloro che hanno da poco perso il lavoro rispetto invece al requisito base del reddito di cittadinanza che è rappresentato da un Isee che deve essere inferiore alla soglia dei 9.360 euro, ma che è riferito all'anno precedente con la conseguenza che non si tiene conto di eventuali variazioni peggiorative, a livello occupazionale, nel momento in cui viene presentata la domanda.

Reddito di cittadinanza per neo-disoccupati, come funziona?

Nell'intervista rilasciata a 'La Stampa' il Presidente dell'INPS ha precisato che la bozza di modifica del reddito di cittadinanza è sul suo tavolo, e che, nell'allargare la platea dei beneficiari, per chi ha perso il lavoro, ed è in condizioni oggettive di difficoltà economica, sarebbe sostanzialmente introdotta la regola del reddito corrente rispetto invece all'Isee che va a fotografare le entrate dell'anno precedente.

Domande reddito cittadinanza sopra quota 1,1 milioni.

Per quel che riguarda invece le domande presentate, le richieste di reddito di cittadinanza sono salite a 1.125.396 sempre in accordo con il dato aggiornato fornito dal Presidente dell'Istituto di previdenza.



Il tasso di accoglienza, già noto, continua inoltre ad aggirarsi attorno al 75%.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online