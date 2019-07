Reddito di cittadinanza allargato, flop criteri di assegnazione

24/07/2019 19:00

Il reddito di cittadinanza, ad oggi, è stato un flop come misura per il rilancio occupazionale.

Basti pensare che solo ieri l'Inps ha pubblicato la Circolare sugli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone disoccupate che percepiscono il sussidio.

Tre proposte di lavoro con il reddito di cittadinanza, chi le ha viste?

Inoltre, delle famose tre proposte di lavoro, per chi percepisce il reddito di cittadinanza, non c'è ancora traccia in quanto i navigator non sono operativi, così come i Centri per l'Impiego sono sostanzialmente fermi, ed è lecito scommettere sul fatto che anche nel prossimo mese di agosto lo scenario non cambierà.

Solo il 49,13% delle famiglie povere assolute, ad oggi, percepisce il sussidio

Ma nello stesso tempo il reddito di cittadinanza è pure un mezzo flop come misura di contrasto alla povertà.



Stando ai dati diffusi dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, infatti, alla data dello scorso 15 luglio le domande presentate si sono attestate a quota 1.401.225, mentre le domande di reddito di cittadinanza accolte sono state in tutto 895.220 rispetto invece a 1,82 milioni di famiglie che in Italia versano in condizione di povertà assoluta in accordo con quanto è stato riportato da HelpConsumatori.it citando le dichiarazioni di Massimiliano Dona, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

InpsComunica le domande di RedditoDiCittadinanza presentate al 15 luglio 2019 sono 1.401.225, il dettaglio: https://t.co/kdkXtz1tQq pic.twitter.com/hLBnGbj3X4



— INPS (@INPS_it) July 22, 2019

Secondo il rappresentante dell'Associazione dei Consumatori, considerando che ad oggi solo il 49,13% delle famiglie povere assolute percepisce il reddito di cittadinanza, l'accesso al sussidio deve essere allargato.

Reddito di cittadinanza: record di domande a Napoli.



Ma in Campania scoppia il caso navigator https://t.co/KDb9yLtgyG

— Notizie Italiane (@Italia_Notizie) July 23, 2019

Reddito di cittadinanza allargato per il contrasto alla povertà assoluta

E questo perché, proprio in ragione del flop sui criteri di assegnazione del reddito di cittadinanza, molte famiglie, seppur bisognose, si sono vista rigettata la domanda.



Inoltre, a livello territoriale, una quota rilevante di domande, su un totale di 1.401.225, è concentrata in sole due Regioni, ovverosia in Campania con quasi 241 mila domande, ed in Sicilia con 215mila.

Reddito cittadinanza? Assistenzialismo puro!

'Il reddito di cittadinanza è una misura inefficace.



Assistenzialismo puro. Cioè, spreco di soldi nostri. Risultati? Zero'.

Questo è quanto scrive Pompeo Locatelli su IlGiornale.it nel precisare che gli stessi soldi stanziati per il reddito di cittadinanza, invece ...

'Andavano destinati alle imprese per coinvolgerle direttamente in un patto per il lavoro davvero virtuoso'.

Fonte: News Trend Online