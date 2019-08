Reddito di cittadinanza, botte da orbi e arresti per il sussidio

03/08/2019 22:37

Grazie al reddito di cittadinanza 905 mila famiglie ad oggi percepiscono il sussidio quale misura di contrasto alla povertà e, si spera presto, anche per il rilancio occupazionale.

Il dato è stato fornito dall'Inps il 25 luglio scorso, ma la misura sta facendo emergere pure casi di cronaca di una certa gravità.

Botte da orbi, un arresto e la vittima in prognosi riservata per il reddito di cittadinanza

E' il caso di due fratelli conviventi che nel Catanese, e precisamente nel Comune di Acireale, sono addirittura arrivati alla mani.



Uno dei due fratelli, con l'accusa di lesioni personali aggravate, è stato arrestato su intervento dei Carabinieri in accordo con quanto è stato riportato da livesicilia.it.

Essendo appartenenti allo stesso nucleo familiare, l'Inps ha emesso a loro favore un'unica carta del reddito di cittadinanza, con la conseguenza che sono scattati i litigi su come spendere la somma mensile, loro riconosciuta, pari a 700 euro.



E così i due hanno fatto a botte con la vittima 43enne che, addirittura, è finita in ospedale in prognosi riservata, mentre il fratello minore è stato tradotto, a Catania, presso il carcere di Piazza Lanza.

Carta reddito cittadinanza per spese familiari e non esclusivamente personali

Quello accaduto a Catania è chiaramente un caso ed un fatto estremo, ma è bene ricordare che il reddito di cittadinanza viene caricato sulla carta dal richiedente, per esempio alla moglie o al marito, ma la finalità della somma è quella di andarla a spendere per i bisogni primari di tutto il nucleo familiare.

Cosa si può comprare, e cosa non con il sussidio Inps caricato sulla Postepay

Inoltre, per chi avesse dubbi su cosa si può comprare e pagare con il reddito di cittadinanza, e cosa no, c'è il sito Internet ufficiale che spiega proprio come usarlo anche per quel che riguarda i limiti legati al prelievo di contante ed ai bonifici che sono solo uno al mese per pagare l'affitto o la rata del mutuo.

Attenzione ai casi di decadenza per il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza non è chiaramente un sussidio con durata illimitata.



La durata, rinnovabile, è infatti pari a 18 mesi, ma può pure durare meno se nel frattempo si verificano i casi di decadenza visionabili a questo link.

Per esempio, si perde il diritto al reddito di cittadinanza se, al momento della chiamata da parte del Comune o del Centro per l'Impiego, non si sottoscrive, rispettivamente, il Patto per l’inclusione sociale o il Patto per il lavoro.

